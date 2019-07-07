«Сибирская инициатива» президента

Сибирь – мост между европейской частью России и Дальним Востоком

Начнем цитатой из речи Путина:

«Сегодня нам нужно подумать и о подъёме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать план развития. В этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы, порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, причём многие из них уже созданы. Это даёт возможность сформировать здесь и новый мощный агропромышленный комплекс.



По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиций в объёме нескольких триллионов, до 3 триллионов рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья.



Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы.



Прошу Правительство совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты и осенью доложить».

Для многих собравшихся в зале пленарного заседания эти слова оказались неожиданностью, а экспертное сообщество пока хранит молчание по этому поводу. Попробуем разобраться самостоятельно, начав с «детского вопроса» – а какие такие федеральные округа, области, края, республики входят в то, что именно Владимир Путин назвал «территориями Центральной и Восточной Сибири»?

Пленарное заседание ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Если изучить карту России, то получается, что речь идет сразу о двух федеральных округах – Сибирском и Дальневосточном. Напомним, что 3 ноября 2018 года вышел указ президента России № 632, на основании которого в состав ДВФО были включены Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в состав СибФО, а Якутия, которая географически как раз и является восточной Сибирью, входит в состав ДВФО с мая 2000-го года.



Географию, тем не менее, Путин обозначил достаточно точно: «связующее звено между европейской частью России и Дальним Востоком». Неужели речь идет о том, что снова придется менять границы федеральных округов?

«Сибирское соглашение»

Ответ на вопрос можно было увидеть воочию на ПМЭФ-2019, один из павильонов которого представила Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Конечно, отдельное «спасибо» тем, кто сочинил вот такое лаконичное название, нам теперь не скучно.



Аббревиатура тоже не помогает: МАЭВРФСС ни произнести, ни запомнить совершенно невозможно, поэтому далее будем использовать просто «Сибирское соглашение». Создано это соглашение было 2 октября 1990 года, то есть еще во времена СССР, и это создание было ответом сибирских территорий на процессы, которые привели к крушению Советского Союза.



Кризисные явления конца 80-х годов прошлого века особенно негативно сказались на регионах России, завязанных на нефтегазовом комплексе: быстро падали объемы добычи нефти и угля, замедлились темпы прироста добычи газа, наметившаяся дифференциация республик, краев и областей Сибири резко замедлила развитие производства, стремительно падал уровень жизни населения.



Соглашение «Об основных принципах экономического сотрудничества местных Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Хакасской автономной области» было подписано их руководителями 2 октября 1990 года в Кемерово и тогда же получило наименование «Сибирское соглашение», дав название и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия.



Почему приходится вспоминать о такой «седой старине»? В «Сибирское соглашение» добровольно вступили края и области, имевшие давние, налаженные взаимосвязи – вне зависимости от последовавшего спустя десятилетие административного деления на федеральные округа. И, раз уж Владимир Путин заговорил о территории центральной и восточной Сибири как едином регионе, то давайте уже прекратим делать вид, что появление павильона «Сибирского Соглашения» на ПМЭФ-2019 могло оказаться некой «случайностью».



Случайно только Трамп с Ираном войну не начал, а в России все несколько иначе. Путин говорит о «макрорегионе Центральной и Восточной Сибири», в кустах «прячется рояль» – павильон «Сибирского соглашения».

Состав этой ассоциации географически – а, значит, и экономически – шире, чем СибФО.



Напомним для всех, кто живет по западную сторону Урала и не ездит отдыхать в отпуск на курорты Красноярского края, что в состав СибФО входят республика Алтай и Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. А «Сибирское соглашение» – все перечисленные территории плюс республика Бурятия и Забайкальский край (административно входят в состав ДВФО), а также Тюменская область и Ханты-Мансийский национальный округ (административно – Уральский федеральный округ), то есть общее количество 14 субъектов Российской Федерации.



А теперь предлагаем оценить, насколько мудра поговорка «Все новое – это хорошо забытое старое». Цитату из выступления Владимира Путина мы уже привели, теперь предлагаем сравнить ее основные принципы и задачи «Сибирского Соглашения», зафиксированные в 1990 году:

«Развитие взаимовыгодных экономических отношений, дальнейшее укрепление горизонтальных межпроизводственных и торговых связей; развитие установившихся и поиск новых, более эффективных форм делового сотрудничества в рамках сложившихся систем энергообеспечения, экологии, лесного и водного хозяйства; согласованное участие во внешнеэкономической деятельности; создание единой информационной системы по учету рынков ценных бумаг, товаров, труда и общих СМИ».

Разве что по поводу агропромышленного комплекса ничего не было сказано, а все остальное по содержанию и смыслу совпадает целиком и полностью.



Да, что касается юридического оформления «Сибирского Соглашения», то Минюст РФ зарегистрировал его уже в 1992 году, в декабре 1999 года появился федеральный закон 211-ФЗ, на основании которого эта ассоциация и действует в настоящее время. В соответствии с этим законом предметом деятельности Ассоциации является межрегиональная интеграция и социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, а основной целью – обеспечение необходимых условий для этого.

На сегодня в структуре «Сибирского Соглашения» работает 21 координационный совет – по промышленной и финансово-экономической политике, по проблемам агропромышленного комплекса и инновационных технологий, энергетике, транспорту, по науке и образованию и так далее.



Следовательно, высказанная Путиным инициатива и его требование уже осенью этого года представить необходимые проекты имеет хорошую основу – «Сибирское Соглашение» наверняка приложит максимум усилий для того, чтобы уложиться в этот срок.

Стратегические планы требуют научного сопровождения

Еще один нюанс, который нельзя упускать из поля зрения:

«Прошу Правительство совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты». (выделения – Геоэнергетика)

В чем нюанс? 7 мая 2018 года президент России подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Именно в этом указе перечислены 12 национальных проектов, но в этот раз мы не будем анализировать их содержание, в этот раз мы хотим обратить ваше внимание на часть пункта 2 этого документа.

«2. Правительству Российской Федерации: а) утвердить до 1 октября 2018 года основные направления деятельности правительства на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей, определённых пунктом 1 настоящего Указа; б) разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по следующим направлениям…» и далее по тексту.

В майском указе 2018 года, как видите, отсутствует распоряжение о необходимости разрабатывать национальные проекты совместно с Академией Наук, в «сибирской инициативе» Путина – наличествует. Можно ли считать это какой-то «мелочью» или это что-то достаточное существенное – покажут события этого года.



В том же указе правительству РФ был четко выставлен срок, в который оно должно было предоставить совету при президенте национальные проекты – 1 октября 2018 года. Правительство сработало так, как сработало – паспорта национальных проектов были утверждены советом при президенте 24 декабря 2018 года, информационные материалы по национальным проектам наше уважаемое правительство опубликовало 11 февраля 2019 года.

Паспорт национального проекта «Здравоохранение» разработан министерством здравоохранения, паспорт проекта «Образование» – министерством просвещения, паспорт проекта «Демография» – министерством труда, паспорт проекта «Культура» – министерством культуры и так далее.



Паспорта национальных проектов разработаны внутри министерств, исключений нет – даже паспорт национального проекта «Наука» разработан не Академией Наук, а министерством образования. Господа чиновники, квалификация которых всем нам хорошо известна, разработали паспорта национальных проектов и теперь правительство России будет работать над реализацией этих проектов – так выглядит ситуация на сегодняшний день.

Стратегического планирования не нужно бояться

В соответствии с майским 2018 года указом президента определены сроки реализации национальных проектов – на это отведено пять лет. Текст проектов можно анализировать по разному, но срок останется тем же – пятилетка. По каким причинам нужно бояться произносить слово «пятилетка» вслух, не очень понятно.



Вот цитата одного из ответов Владимира Путина на вопрос, прозвучавший во время «Прямой линии», прошедшей 20 июня 2019 года:

«Самое главное в том, что чистой рыночной экономики либо чистой административно-командной просто не существует, а вот смешанная … во всем мире присутствует. … Страны со смешанной экономикой развиваются, кстати, быстрее, чем другие: Китай, отчасти – Индия. В Китае сейчас поменьше темпы роста экономики, чем в Индии, но все равно остается одним из “локомотивов” мировой экономики. Да и Индия – тоже. А в западных экономиках? Посмотрите, там никто ничего не имеет против, а с другой стороны, наоборот, подталкивает такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это все есть, поэтому и нам нужно иметь это в виду и использовать все это» (выделение – Геоэнергетика).

12 национальных проектов развития России – это стратегический план, который, разумеется, требует и стратегического планирования.

Пятилетки – мировой опыт и советское наследие

Стратегические планы Китая, «локомотива» мировой экономики разрабатывает Государственный комитет по делам развития и реформ – так теперь в этой стране называют Госплан, который изменил не только название, но и функции, поскольку экономика действительно стала смешанной.



Кому-то не нравится, что правящей партией Китае по прежнему остается коммунистическая, а потому этот опыт новой России не подходит? Нет проблем.

«Первый пятилетний план явился законодательной основой проведенных в 90-е годы реформ, касающихся отказа от директивного регулирования цен, проведения приватизации, привлечения иностранного капитала, создания свободных экономических зон, либерализации внешнеторговой деятельности – то есть всего, что составляет сущность перехода к рыночной модели развития.



В плане были четко обозначены проекты, ассигнования, прогнозы динамики ВВП, его структуры, параметры демографической динамики. Цели Первого плана были выполнены, темпы роста ВВП в 1990/1991 годах составили 14%, в 1991/1992 годах – 12,3%. В 2000 году Плановая организация была объединена с Организацией управления, статус Планово-бюджетной Организации был повышен».

Не узнали, о какой именно стране идет речь? «В Первом пятилетнем плане ссылок на исламские нормы и обоснования исламскими нормами статистических показателей не содержалось».



Да, речь об Иране, который планово перешел от монархии к рынку, а в настоящее время уверенно выполняет планы вот уже VII пятилетки. И это – опыт страны, которая про санкции со стороны коллективного Запада и даже со стороны Совета Безопасности ООН знает не понаслышке.



Исламская Республика Иран с момента своего основания в 1979 году из-под них практически не выходила, зато достаточно успешно им противостоит. Современных примеров использования на благо развития страны стратегического планирования хватает – пятилетками развивали свои экономики в свое время такие страны, как Турция, Южная Корея, Аргентина, Пакистан.



Причины для введения централизованных стратегических планов были разными, но итог всегда был один – эти планы срабатывали, срабатывают они и в наше время. Конечно, планы эти были разными, чаще всего это требовалось после войн и революций, но есть во всех этих случаях одна неизменная, постоянная особенность – их разработкой занимались не правительства, а специальные органы, которые условно можно называть «госпланами».



Да, в их составе в обязательном порядке присутствовали правительственные чиновники, но никогда и нигде они не были в гордом одиночестве, состав «госпланов» всегда был шире.

Если говорить о нашем собственном прошлом, то в составе Госплана СССР всегда работали представители Госпланов союзных республик, прямым аналогом которых в наше время можно считать региональные правительства, руководство федеральных округов.



И еще одна общая черта: в составе всех «госпланов» во всех странах во все времена в обязательном порядке присутствовали академические институты. Так было всегда, с момента начала работы над первым пятилетним планом в СССР, достаточно вспомнить, какие люди работали под началом будущего академика Глеба Максимилиановича в первом составе Госплана:

Иван Михайлович Губкин, выдающийся ученый и организатор советской нефтяной геологии. Иван Гаврилович Александров, который был не только руководителем проекта ДнепроГЭСа, но и создателем научной школы районирования на основе данных экономической географии. Василий Робертович Вильямс, выдающийся почвовед и растениевод, создатель агрономической химии как отдельного направления в науке. Заместителем Кржижановского в первом Госплане был Станислав Густавович Струмилин, выдающийся экономист, разработчик первой в мире системы материальных балансов, один из первых специалистов по экономической статистике.



Оказывал помощь Госплану Алексей Николаевич Бах, основоположник советской биохимии, работал в нем выдающийся электроэнергетик Александр Васильевич Винтер. Что ни имя – то серьезная величина в научном мире, и именно вот такой коллектив, состоящий из профессионалов самых разных научных дисциплин, сумел разработать действительно комплексный план восстановления экономики после военной разрухи и обеспечивший рывок в ее развитии.

Конечно, в истории Госплана было много разных страниц, но участие Академии Наук было обязательным до самых последних дней работы Госплана. По мере усложнения структуры экономики росла и сложность работы Госплана – помимо материальных, разрабатывались общеэкономические и стоимостные балансы: баланс национального дохода, баланс финансовых ресурсов, баланс денежных доходов и расходов населения, баланс капитальных вложений, баланс валютных ресурсов и так далее.



И все эти балансы старались как можно тщательнее согласовать друг с другом – только в этом случае план становился единым, комплексным.

Конечно, ошибок избежать Госплану не удавалось – напомним, что из всех советских пятилеток основные показатели полностью были достигнуты только единожды, при выполнении плана VIII пятилетки. Но это ведь не значит, что возврат к стратегическому планированию невозможен – нужно просто учесть причины ошибок планирования, осмыслить, как при помощи государственных заказов частным компаниям можно заменить директивный характер планирования.



Если этого сумели добиться в том же Иране, если это оказалось по плечу специалистам в Турции, которые никогда не стеснялись сознаваться в том, что они творчески используют именно советский опыт – неужели Россия не сможет справиться с такой работой? Госплан был распущен в 1992 году, его «наследником» правительство Егора Гайдара объявило министерство экономического развития, которым сейчас, после ареста и суда над предыдущим руководителем, командует Максим Станиславович Орешкин, в свои 22 года, в 2004 году окончивший магистратуру Высшей школы Экономики.

Он трудился в различных банках, в министерстве финансов, откуда, собственно и перешел на пост министра экономического развития. Планированием это министерство не занимается в принципе, сосредоточившись на разработке разнообразных прогнозов, об одном из которых Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru уже писал.

Не пора ли вспомнить об Академии Наук?

Вот с учетом всего этого мы полагаем, что устное на сегодняшний момент указание Владимира Путина о необходимости участия в разработке проекта развития Центральной и Восточной Сибири Академии Наук России случайным быть не может. Было бы крайне полезно, чтобы проектирование шло с участием Сибирского отделения наук – это дало бы возможность сравнить качество этой работы с качеством паспортов национальных проектов, разработанных в недрах министерств. С паспортами национальных проектов удобно ознакомиться здесь.

Сибирское отделение Российской Академии Наук – крупнейшее региональное отделение РАН, состоящее из десяти научных центров , при этом территориально все они, кроме Якутского, расположены в регионах, объединившихся в «Сибирское соглашение». Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Тюмень, Омск, Бурятский научный центр в Улан-Удэ – это десятки НИИ, ведущих разработки в самых разных отраслях науки и технологии.



Для них возможность, предоставляемая новой инициативой президента России – тоже своего рода «момент истины», положительный результат даст возможность улучшить непростую ситуацию, сложившуюся вокруг РАН и в ней самой.

Чтобы не углубляться, просто перечислим несколько фактов. РАН не принимала участия в разработке национального проекта «Наука». Целями национального проекта «Наука», разработанного министерством науки и высшего образования названы три показателя, при этом номер 1.1. в паспорте проекта указан «Удельный вес в общем числе статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных».



В бюджете РФ среди статей расходов науки нет, имеется только статья «Образование», расходы на которое в 2019 году предусмотрены в объеме 619 млрд рублей.



Бюджет был рассчитан с учетом того, что курс доллара будет 63,9 рубля, то есть на образование и науку государство в текущем году выделяет 9,687 млрд долларов. Из этой суммы на гражданскую науку причитается 416,3 млрд рублей (6,5 млрд долларов), при этом Российская Академия Наук станет распорядителем 1,0% (одного процента – прописью, чтобы было очевидно, что это не опечатка) или 4,16 млрд рублей (65 млн долларов) этих средств.

Для сравнения – Росрыболовству в этом году выделено 1,4%, на долю Курчатовского института приходится 3,7%. Отдельное финансирование предусмотрено в национальном проекте «Наука», где в 2019 году из федерального бюджета на этот проект будет выделено 37 млрд рублей (580 млн долларов) – страница 25 документа.



При этом задача, поставленная в майском 2018 года указе президента для российской науки – «войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития». Выводы предлагаем сделать самостоятельно, а наша точка зрения проста.



Только в том случае, если качество проекта программы развития Центральной и Восточной Сибири, который будет разработан при участии Сибирского отделения РАН, окажется разительно выше качества паспортов национальных проектов, разработанных чиновниками всевозможных министерств, появится шанс на то, что государство будет финансировать РАН более щедро, чем финансируются научные разработки Росрыболовства.

«Енисейская Сибирь» – становление концепции

Насколько велики шансы того, что восемь научных центров Сибири справятся с разработкой программы? Ответ смогут дать только сами ученые, но то, что «фундамент» для программы уже имеется – совершенно точно.



В декабре 2017 года тогда еще исполнявший обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс (выборы он выиграл 9 сентября 2018 года, с 21 сентября официально вступил в должность губернатора) выступил с предложением о создании Енисейской экономической зоны, которая объединила бы три региона – Красноярский край, Хакасию и Тыву. Географически регионы, расположенные вдоль течения Енисея – это и есть самая что ни на есть центральная часть Сибири.

География Енисейской экономической зоны – Красноярский край, Хакасия и Тыва.

Напомним, что в советские времена Хакасия в качестве автономной области входила в состав Красноярского края, Тыва в свое время была частью Енисейской губернии, а в настоящее время все эти три региона входят в «Сибирское соглашение».



Александр Усс в 2017 году сразу подчеркнул, что речь идет об изменении административных границ, а о придании ускорения реализации общих проектов трех субъектов Сибирского федерального округа, об укреплении экономических связей между ними. В январе 2018 года Александр Усс заговорил об этом проекте уже на совещании с членами регионального правительства, и уже тогда он смог назвать два конкретных проекта, которые способны оказать существенное влияние на развитие Енисейской экономической зоны.



Речь шла о создании так называемого южного агропромышленного кластера и о строительстве железной дороги Кызыл – Курагино. Региональные инициативы подобного рода в России не единичны, но далеко не все они получают развитие, но Усс сумел использовать два чрезвычайно важных фактора – привлечь внимание к проекту крупного бизнеса, а 7 февраля 2018 года, во время визита в Красноярск Владимира Путина нашел возможность рассказать президенту об этой идее.



Вот комментарий Александра Усса, который он дал журналистам 13 февраля 2018 года:

«Енисейская Сибирь» как новый красноярский мегапроект поддержан Владимиром Путиным. Сегодня у нас на руках есть документы с резолюцией главы государства. Мы готовили письмо Владимиру Путину о присвоении проекту «Енисейская Сибирь» статуса приоритетного. И Владимир Путин подписал документ с резолюцией Дмитрию Медведеву о его дальнейшей проработке и поддержке. Также нужно будет представить предложения о будущем развитии проекта».

Проект становится объемнее

Отдадим сибирякам должное – они прилагают максимум усилий для того, чтобы на все 100% использовать факт поддержки «Енисейской Сибири» со стороны президента. 13 апреля, во время проведения Красноярского экономического форума Александр Усс, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Республики Тыва подписали соглашение о сотрудничестве в рамках этого проекта.



К этому времени свою заинтересованность в «Енисейской Сибири» высказали «Норникель», «Полюс», «Сибирская генерирующая компания». А в октябре 2018 года, когда Александр Усс в московском представительстве Красноярского края проводил рабочее совещание с заинтересованными лицами , проект уже получил свое нынешнее название – «Комплексный инвестиционный проект» «Енисейская Сибирь».

Участников совещания было уже не мало, и это не были только представители Красноярского края, список оказался весьма серьезным. «Норильский никель», «РУСАЛ», СУЭК (Сибирско-Уральская Энергетическая Компания, крупнейший угольный холдинг России), Segazha Group (крупнейший российский лесопромышленный холдинг), «Эра Групп» (компания владеет и обслуживает аэропорт «Красноярск», прежнее название – «Емельяново»), «Полюс», СГК («Сибирская генерирующая компания»), УК «Северная Звезда» (компания в 2008 году выиграла аукцион на разработку и освоение Сырадасайского месторождения с ресурсами около 5,7 млрд тонн коксующегося угля жирных марок, расположенного в 100 км южнее Диксона), «Нефтегазхолдинг» (владеет лицензиями на разведку, разработку и добычу нефти на Пайяхской группе месторождений, в марте 2019 года Роснедра одобрили постановку на государственный баланс 1,2 млрд тонн извлекаемых запасов нефти – около 8,5 млрд баррелей), Новоангарский обогатительный комбинат (Горевское месторождение свинцово-цинковых руд и Удерейское месторождение золота и сурьмы, оба расположены в Мотыгинском районе Красноярского края) – вот так выглядело совещание с участием губернатора края.

Еще одним знаковым моментом стало то, что обсуждение шло с участием представителей ВЭБа. Напомним, что с 2007 года ВЭБ работает на основании «персонального» закона 82-ФЗ, полное наименование этого учреждения звучит как «Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».



И Владимир Путин, и Дмитрий Медведев назвали ВЭБ одним из ключевых исполнителей национальных проектов: за пять лет ВЭБ может принять участие в проектах на 3 трлн рублей, а с учетом коммерческих банков-партнеров имеет возможность вложить в развитие экономики России в 3-4 раза больше.

В декабре 2018 года была организована корпорация развития «Енисейская Сибирь», ее руководителем стал заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко. 29 марта 2019 появился еще один результат организационных усилий актива: распоряжением № 571-р правительство России одобрило список проектов, входящих в комплекс «Енисейская Сибирь».



Теперь к планированию именно комплекса инвестиционных проектов должен подключиться целый ряд министерств – финансов, промышленности и торговли, транспорта, энергетики, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов и даже министерство экономического развития.



Ответственного лица, разумеется, нет – от этой традиции уважаемое правительство отступать не намерено, уж слишком велика потенциальная угроза эту ответственность понести, но не это самое важное. В комплексный проект «Енисейская Сибирь» пришел крупный бизнес, среди партнеров проекта появилась первая государственная компания – РЖД, проект находится в зоне внимания ВЭБа, о проекте не забывает президент России.



Вероятность того, что выдвинутая Путиным на ПМЭФ-2019 идея комплексном развитии Центральной и Восточной Сибири станет «эволюционным развитием» «Енисейской Сибири», а программа получит научное сопровождение, нам представляется отличной от нуля.

На сегодняшний день в списке «Енисейской Сибири» – 32 инвестиционных проекта, но этот список не окончателен, корпорация «Енисейская Сибирь» продолжает работать с потенциальными инвесторами.



Из этих 32 проектов семь относятся к угольной отрасли, пять проектов развития и модернизации железных дорог, увязанных с развитием угольной отрасли, один проект о развитии группы нефтяных месторождений, а два проекта развития производства алюминия «внутри» себя содержат проект строительства новой ГЭС, что для нынешнего этапа развития России нужно относить к «из ряда вон» событиям.



Пройти мимо такого необычного комплекта энергетических проектов мы себе позволить не имеем права, потому постараемся в ближайшее время вернуться к рассказам о них.

Автор



***

.