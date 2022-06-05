И не только в отношении жителей Донбасса, потому что террор осуществлялся в самых разных регионах Украины, просто не все случаи получили огласку.

Это расплата за 8 лет террора в отношении жителей Донбасса.

Те потери, которые сегодня несет Украина – потеря территорий, потеря армии, экономические потери, потеря доверия со стороны населения к украинской власти и нарастающее разочарование во всем проекте украинства – это расплата за политику Киеве последних 8 лет.

И если это справедливо для отдельных людей – значит тем более должно выполняться в отношении целых государств, ведь государства состоят из людей.

Считается, что человеку рано или поздно возвращается все то, что он делал другим. Если делал добро, то ему вернется добро. А если творил зло – когда-нибудь и сам хлебнет его сполна.



Это расплата за 2 мая в Одессе.

Это расплата за убийство Олеся Бузины и других честных журналистов, писателей, активистов и простых граждан, которые не побоялись высказать свою гражданскую позицию, не побоялись назвать вещи своими именами.

Это расплата за пытки жителей Мариуполя и других городов, за издевательства над военнопленными, за политические репрессии и геноцид русского населения.

Расплата за военные преступления.

И до полной расплаты еще далеко, Украина только начала платить по счетам. Когда она расплатится за все преступления, за все зло, которое принесла в этот мир за последние 8 лет своего существования – пока неизвестно.

Неизвестно, останется ли вообще от Украины хоть что-то, когда она оплатит последний счет. Или от нее останется то же самое, что осталось после Второй мировой от Третьего Рейха – капитуляция и Нюрнбергский процесс. И масса фильмов и книг, в которых руководство и солдаты Третьего Рейха выступали исключительно в качестве отрицательных персонажей.

И не только Украина как государство заплатит за все преступления последних лет. Конкретные преступники тоже заплатят.

В Донецке и Луганске уже собрана масса материалов для судов над боевиками Азова и другими военными преступниками, украинскими неонацистами и командирами ВСУ. И сбор материалов продолжается.

И многие из тех преступников, боевиков, террористов, командиров ВСУ и неонацистов, которые еще остаются на свободе, продолжают сопротивление или сбежали подальше от линии фронта – тоже будут рано или поздно задержаны. Не все, конечно. Некоторые погибнут в ходе боевых действий. Некоторые сбегут на Запад. Но не все.

Однако с Украиной и украинскими неонацистами, командирами и политиками все более-менее ясно.

Час расплаты близок.

Но что по поводу США?

Заплатит ли когда-нибудь Вашингтон за все то, что принес в этот мир за последние 30 лет?

А ведь он принес в этот мир немало и не только в последние 30 лет.

Заплатят ли когда-нибудь США за войну в Афганистане, который ничем не угрожал ни простым американцам, ни американскому государству. Заплатят ли когда-нибудь США за войну в Ираке, вторжение в который началось с ложного обвинения с трибуны ООН.

Заплатят ли когда-нибудь США за бомбардировки Белграда и Ливии?

Заплатят ли США за Вьетнам, где больше миллиона мирных жителей было уничтожено химическим оружием, агентом оранж, которым была отравлена значительная территория и от последствий применения которого страна не избавилась до сих пор.

Да и то, что происходило в последние 8 лет на Украине – тоже происходило не без участия Вашингтона. Или Украина одна должна за это платить, а Вашингтон выйдет сухим из воды?

Думаю США тоже когда-нибудь заплатят за все, что принесли в этот мир.

Просто это будет несколько позже. Потому что счета накопились очень уж большие. Просто так по ним не расплатиться.

Чем вообще могут расплатиться США за целую серию войн и миллионы уничтоженных жителей самых разных стран?

Долларом?

Но доллар ничем не обеспечен, если начать выплачивать им все долги, доллар просто обесценится. Они и без выплат долгов уже начал сдавать позиции терять в цене.

Чем еще США могут заплатить по счетам?

Наверное тем же, чем и Украина.

Утратой доверия, утратой влияния, утратой своей исключительности в мировой политике и экономике. Той исключительности, ради которой они и устраивали все войны на протяжении последних 50-70 лет.

Утратой доверия к своей власти не только в мире, но и внутри США.

Собственно говоря это уже происходит.

Американская политическая система уже находится в глубоком кризисе, маразматик Байден на посту президента – лучшее тому доказательство. И американцы даже сами не знают, кого выбрать ему на смену – то ли возвращать Трампа, то ли вообще непонятно кого.

И что делать с экономикой, как сдержать инфляцию и "сделать Америку снова великой" – американцы тоже не знают. Один только Трамп про это говорит, но и он не знает, как это сделать, просто повторяет свой лозунг.

Вот этим США и заплатят.

Утратой не только своей исключительности, но и всякого влияния в мире, глубоким политическим и экономическим кризисом, новой Великой депрессией и дискредитацией всех своих идей – начиная от последних и наиболее идиотских ЛГБТ-замыслов и заканчивая своей демократией, которую они используют как прикрытие для самых грязных геополитических проектов.

И даже этого может не хватить для оплаты всех накопленных счетов.

Может так получиться, что США повторят успехи Украины и дойдут до войны, потери территорий и кризиса государственности.

Но мы с ними воевать не будем, США слишком далеко, мы туда не поплывем.

США могут прекрасно воевать без участия России и других стран, сами с собой. На руках у населения США почти 400 миллионов единиц оружия, это больше, чем численность населения. А с учетом складских запасов, магазинов и армии – наверное все 600 миллионов единиц, по два ствола на взрослого человека.

Поэтому США могут воевать и без посторонней помощи, сами с собой.

И они уже показывают, как могут это делать. Только в текущем году в США совершено больше 200 массовых убийств, в каждом из которых погибло три человека и больше. Это всего за 150 дней. Каждый день в США совершается массовое убийство. И это безо всякой войны. И доллар пока не рухнул. И Великая депрессия еще не наступила.

Что будет когда США столкнутся с потерей своего влияния в мире, глубочайшим внутренним и внешним политическим и экономическим кризисом, утратой доверия к власти, массовой безработицей и нищетой, лавиной банкротств, массовыми выселениями должников из своих домов и прочими связанными с этим эффектами…

Что будет делать население страны, которая еще недавно считалась самой могущественной и успешной во всем мире, а потом вдруг окажется политическим и экономическим банкротом и столкнется с Великой депрессией – население, у которого по два ствола на брата и которое так и не избавилось от проблем расизма?

Это может действительно закончиться гражданской войной и распадом государства.

Кажется невероятным?

Но распался же Советский Союз, который всего за несколько лет до ликвидации казался нерушимым. И Российская империя тоже всего за несколько лет прошла путь от могущественной империи до раздираемой гражданской войной республики.

И от некогда могущественной Британской империи тоже осталась просто Британия. И от Османской империи осталась просто Турция. А от Австро-Венгерской империи осталось и того меньше – Австрия и Венгрия, две небольшие европейские страны.

Поэтому нет ничего невозможного в том, чтобы США последовали за всеми остальными империями, тем более, что они сами приложили руку к тому, чтобы их уничтожить.

Все когда-нибудь возвращается – и добро и зло.

Поэтому все войны и разрушения, которые США устраивали во всем мире на протяжении последних 100 лет, рано или поздно должны вернуться и к ним.

США за последние 100 лет так или иначе приняли участие в разрушении всех империй, осталось разрушить последнюю – свою собственную.

Это и будет настоящая расплата.

Расплата, которая неизбежна.

Александр Русин



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