Ключ к пониманию главной технологии мировых элит. Игорь Стечкин
Послевоенный Запад и мировая неоколониальная система организована по кибернетическим принципам как механизм, в котором для эффективного управления важно стереть личность человека. Почему кибернетические термины и понятия являются ключом к пониманию мировых процессов, инициируемых Западом. Как понимание кибернетических принципов управления обществом может повлиять на вашу жизнь. Рассказывает Игорь Стечкин.
Полное видео (76 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/kibernetiziruy-eto