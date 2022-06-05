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Ключ к пониманию главной технологии мировых элит. Игорь Стечкин

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Послевоенный Запад и мировая неоколониальная система организована по кибернетическим принципам как механизм, в котором для эффективного управления важно стереть личность человека. Почему кибернетические термины и понятия являются ключом к пониманию мировых процессов, инициируемых Западом. Как понимание кибернетических принципов управления обществом может повлиять на вашу жизнь. Рассказывает Игорь Стечкин.
Полное видео (76 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/kibernetiziruy-eto
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YxWczKyrpQI
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