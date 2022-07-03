Цифровой неоколониализм Запада без маски
Колониализм как универсальная система тотального подчинения складывалась на протяжении всей европейской истории от Римской империи до Британской, вплоть до глобального неоколониализма двадцать первого века. Как изменились инструменты подчинения в цифровую эру и как хозяева высоких технологий с помощью кибернетики обращают людей в рабство — рассказывает Игорь Стечкин.
Полное видео (81 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/owroo4-dtv
Игорь Стечкин “Кибернетика живых. Ключ к пониманию главной технологии мировых элит” https://youtu.be/YxWczKyrpQI
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