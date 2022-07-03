Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Цифровой неоколониализм Запада без маски

5 0

Колониализм как универсальная система тотального подчинения складывалась на протяжении всей европейской истории от Римской империи до Британской, вплоть до глобального неоколониализма двадцать первого века. Как изменились инструменты подчинения в цифровую эру и как хозяева высоких технологий с помощью кибернетики обращают людей в рабство — рассказывает Игорь Стечкин.

Полное видео (81 мин.) по ссылке: https://nday.club/v/owroo4-dtv

Игорь Стечкин “Кибернетика живых. Ключ к пониманию главной технологии мировых элит” https://youtu.be/YxWczKyrpQI

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zy18B87jPkk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru