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Пределы познаваемого мира. Александр Секацкий

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О природе и траекториях времени, о границах возможностей человека, об условности научного познания говорит философ, писатель и публицист, Александр Куприянович Секацкий. Ведущий передачи Зотов Сергей Александрович, руководитель фонда Культурная Столица.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=URzLmOBpQWU
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