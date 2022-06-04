Пределы познаваемого мира. Александр Секацкий
О природе и траекториях времени, о границах возможностей человека, об условности научного познания говорит философ, писатель и публицист, Александр Куприянович Секацкий. Ведущий передачи Зотов Сергей Александрович, руководитель фонда Культурная Столица.
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