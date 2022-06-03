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Конспирология европейской элиты

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Существует ли в мире тайная элита, принимающая ключевые решения, но при этом не афиширующая свою роль? Какие исторические факты дают основание предположить наличие закулисной политики? Что такое проект «Евросоюз по кайзеру», когда он возник, и при чем здесь тайная элита?

На эти и другие вопросы отвечает автор книги «Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи» Дионис Каптарь.

00:48 Что такое конспирология?
09:36 Примеры тайных закулисных решений в политике
37:40 Идея создания ЕС
43:23 Средневековая иерархия не ушла в прошлое

Книга “Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи”. Д. Каптарь https://den-magazin.ru/utm/1274

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OqTsVeaumq8
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