Российские регионы получат более 24 миллиардов рублей на развитие туристических кластеров. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы Кабмина, этот сектор экономики «обладает большим потенциалом», при этом связан со многими смежными отраслями – от транспортной и строительной до сельского хозяйства. Для его развития реализуется целый комплекс мер, в том числе рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Распределим сегодня среди 16 субъектов РФ более 24 млрд рублей, которые запланированы в федеральном бюджете на три ближайших года, с 2022-го по 2024-й, в том числе более 3,4 млрд рублей в текущем году. Их получат Камчатский край, Республика Адыгея, Тверская и Кемеровская области», – сказал премьер.

В подписанном распоряжении указывается, что средства также получат Бурятия, Карелия, Краснодарский край, Воронежская, Иркутская и Пензенская области.

«Средства пойдут на создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, которая поможет туристским кластерам в этих регионах и дальше развиваться. Ведь людям, которые путешествуют по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети. Важно продолжить создание в нашей стране разветвлённой конкурентоспособной туристической инфраструктуры, отвечающей запросам людей», – указал Мишустин.

На заседании также обсуждалось развитие Северного морского пути – он должен стать альтернативным маршрутом для доставки товаров в дружественные страны.

Ещё одна тема — поддержка фермеров: обеспечение продовольственной безопасности — один из государственных приоритетов. Фермеры смогут брать у государства по упрощённой схеме землю в аренду.

«Такую возможность получат граждане и владельцы фермерских хозяйств. Они смогут арендовать участок без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет. Однако при этом нужно будет соблюдать ряд условий. В том числе, не передавать эту землю третьим лица, либо в субаренду. В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка или его приобретение в собственность. Это решение даёт дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было непросто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые и особенно семейные агропредприятия смогут наращивать объёмы производства продукции сельского хозяйства», – отметил Мишустин.

Сегодня премьер представил Кабмину нового главу МЧС Александра Куренкова. И поздравил его с юбилеем — ему исполнилось 50 лет.

По материалам сайта Кабмина РФ, Первого канала