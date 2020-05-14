Президент РФ Владимир Путин поручил запустить новую программу поддержки лизинга российских самолетов, которая позволит за два года выпустить 59 воздушных судов. Об этом он заявил, открывая совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

«Предлагаю запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских воздушных судов. Для этого на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости лётного часа российских самолётов. По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолётов на наших заводах», — сказал Владимир Путин на совещании. При этом, по словам президента, важно сделать сам механизм субсидирования лизинга более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолётов, в том числе – привязать получение субсидии к покупке конкретного борта. «Иными словами, деньги должны следовать за самолётом», — отметил глава государства.

Он предложил также выделить субсидии на снижение стоимости летного часа российских самолетов и поручил рассмотреть возможность увеличения господдержки межрегиональных авиаперелетов. «Большое внимание мы уделяем развитию региональной авиации, поддерживаем прямые маршруты между субъектами Федерации, минуя Московский авиационный узел. Делаем это прежде всего в интересах граждан, пассажиров, потому что летать напрямую, без пересадок – быстрее, удобнее и, понятное дело, дешевле. Ежегодно на эти цели государство выделяет около восьми миллиардов рублей из федерального бюджета. Регионы также добавляют свои ресурсы. При этом объём заявок на субсидии, конечно, гораздо больше. Надо внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы. Кроме того, нужно донастроить этот механизм, сделать так, чтобы поддержка в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируются российские самолёты», — заявил Владимир Путин.

Также президент напомнил о решении, принятом в декабре прошлого года, о подготовке предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы.

«Как уже отмечал, из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение – и в нашей стране, и за рубежом – столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошёл самый, пожалуй, серьёзный спад среди всех видов транспорта. Объём перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88 процентов. Почти остановилось и международное авиасообщение: здесь сокращение на 90 с лишним процентов. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня. Компании, аэропорты теряют доходы, что, конечно, сказывается на их финансовом положении и, самое главное, – на сотрудниках, на благополучии людей, занятых в сфере авиаперевозок», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Владимир Путин также предложил перенести на более ранний срок госзакупки авиатехники. По его словам, государство активно наращивает заказы, чтобы поддержать спрос в различных отраслях экономики. Это, по мнению президента, универсальная и эффективная мера, которая используется, в частности, для поддержки автопрома и других отраслей промышленности. «У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их, что называется, влево по графику, осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время», — сказал президент.

Он также напомнил, что ранее было решено выделить экстренную помощь – более 23 миллиардов рублей – российским авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату зарплат экипажам, персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели и тем самым обеспечить устойчивость работы предприятий.

Источник: https://nstarikov.ru/vladimir-putin-poruchil-zapustit-novuju-programmu-podderzhki-lizinga-rossijskih-samoletov-115423