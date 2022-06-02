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Болонский процесс – чистой воды маркетинг? Провал европейской системы и международных рейтингов

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Какие проблемы нам принес болонский процесс, и что теперь делать, чтобы всё исправить? Зачем Россия вошла в болонский процесс? Какие цели ставили чиновники и университеты? Что теперь ожидает российское высшее образование? Об этом говорит доктор экономических наук Сергей Ануреев. Ведущая – Анна Скок.

Передача была записана накануне. В день выхода ролика в эфир в газете “Коммерсант” опубликовано интервью главы Минобрнауки Валерия Фалькова, с которым также рекомендуем ознакомиться https://www.kommersant.ru/doc/5381815?from=glavnoe_3

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q_4dSR_s89o
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