Главная » Новости Украины и Новороссии

Если Россия присоединит Херсонскую область, то США введут “еще более мощные санкции”

45 0


1. Секретарь генерального совета ЕР Турчак заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область и Запорожская область войдут в состав России по результатам референдумов и выбора местного населения. Собственно, уже с позиции официального лица подтверждив заявления различных представителей военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, которые уже 2-й месяц говорят о сценарии с референдумами о вхождении этих областей в состав России.

2. В ответ на эти заявления США заявили, что Россия реализует тот же сценарий, что и в 2014-м году в ДНР и ЛНР и что если Россия попытается присоединить к себе Херсонскую область, то США введут против России еще более мощные санкци. Еще более мощные чем те, которые называли "самыми мощными".

3. Ну вот, говорили, что самые мощные "сокрушающие и уничтожающие санкции" уже ввели, а теперь получаются, что еще не самые мощные, а самые мощные покажут, только если Херсонскую область присоединиться к России. Сделают рубль по 300?  Угрозы пошли сразу после того, как Россия начала раздачу российских паспортов на освобожденных территориях – вчера в Херсоне первые 200 человек подали документы на получение российского гражданства. Процесс обещают не затягивать как в ДНР и ЛНР, а наоборот, ускорить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7649816.html
Метки: война на украине, Россия, США, Украина, херсонская область
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 28 января 2016
Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2015
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru