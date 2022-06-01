Если Россия присоединит Херсонскую область, то США введут “еще более мощные санкции”
1. Секретарь генерального совета ЕР Турчак заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область и Запорожская область войдут в состав России по результатам референдумов и выбора местного населения. Собственно, уже с позиции официального лица подтверждив заявления различных представителей военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, которые уже 2-й месяц говорят о сценарии с референдумами о вхождении этих областей в состав России.
2. В ответ на эти заявления США заявили, что Россия реализует тот же сценарий, что и в 2014-м году в ДНР и ЛНР и что если Россия попытается присоединить к себе Херсонскую область, то США введут против России еще более мощные санкци. Еще более мощные чем те, которые называли "самыми мощными".
3. Ну вот, говорили, что самые мощные "сокрушающие и уничтожающие санкции" уже ввели, а теперь получаются, что еще не самые мощные, а самые мощные покажут, только если Херсонскую область присоединиться к России. Сделают рубль по 300? Угрозы пошли сразу после того, как Россия начала раздачу российских паспортов на освобожденных территориях – вчера в Херсоне первые 200 человек подали документы на получение российского гражданства. Процесс обещают не затягивать как в ДНР и ЛНР, а наоборот, ускорить.