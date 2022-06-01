Анкара начинает новую антитеррористическую операцию на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Турция считает террористическими организациями.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, они собираются отодвинуть «зону безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией, а также «зачистить от террористов [города] Талль-Рифат и Манбидж».

«Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – сказал он во время выступления в парламенте.

По его словам, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий с РПК на СНС или “Демократический союз” (ДС) ни к чему не приведут». «Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», – добавил он.

По данным турецких СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооружённой оппозиции, поддерживаемых Анкарой.

Напомним, турки с 2017 года провели в северных районах Сирии уже три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Дамаск обвинял Турцию в нарушении международного права и этнических чистках.

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сегодня заявил: «Мы не собираемся ни у кого спрашивать разрешения. Потому что Турция защищает границы Турции». По его словам, турецкая сторона консультируется и сотрудничает с другими странами по данному вопросу.

Как передаёт иранское новостное агентство Mehr со ссылкой на сирийские военные источники, в эти часы турецкая армия наносит массированные ракетно-артиллерийские удары по местам базирования курдских YPG районе Айн-Иссы (провинция Ракка). По всей видимости, идёт артподготовка перед вторжением сухопутных подразделений ВС Турции.

По материалам ТАСС, НТВ, RT, EADaily