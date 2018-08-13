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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 августа 2018

19:56. 13 августа 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:

Чего ждали от России 3 года назад



Что думали и говорили жители Тартуса в первый день официального начала военной операции России в Сирии.
Весьма интересно это вспомнить в свете приближения к 3-й годовщине начала военной операции и достигнутых за 3 года результатов.



Пока что идет добивание остатков ИГИЛ в Сувейде и подготовка к операциям в Идлибе и Латакии.
Будет ли Сирия красивой снова, зависит в первую очередь от самих сирийцев, которым еще только предстоит восстанавливать разрушенную страну.

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СМИ: Военнослужащие ССО РФ прибыли на юг Идлиба. Готовится наступление?

Ливанский информационный ресурс AMN со ссылкой на собственные источники в Сирии сообщает о том, что сирийская армия приступает к итоговой фазе подготовки наступления в провинции Идлиб. Напомним, что именно в этой провинции сосредоточены наиболее крупные силы боевиков, включая террористов из «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ). Также стоит заметить, что именно в Идлиб на ставших знаменитыми «зелёных» автобусах боевиков вывозили из Алеппо, Восточной Гуты, с юга провинции Дараа и других сирийских регионов.

На страницах AMN объявлено, что на аэродром Абу-Духур (южная часть Идлиба) прибыли российские военнослужащие сил специальных операций (ССО). Официального подтверждения (как и опровержения) этой информации на данный момент не поступало.

Ливанские СМИ утверждают, что именно Абу-Духур будет использоваться как основной аэродром, на который по воздуху будут перебрасываться силы для предстоящей военной операции против боевиков.
Из материала:

Российские военные, вероятно, останутся в роли консультанта в ходе предстоящего наступления.


Отмечается, что на юге Идлиба отсутствуют иранские и проиранские вооружённые формирования.

При этом боевикам, как и в предыдущих случаях, будет предложено отказаться от сопротивления и сложить оружие. Однако в материале не говорится о том, куда на этот раз сирийские власти собираются вывозить боевиков на «зелёных» автобусах, если такая возможность вообще будет им в Идлибе предоставлена.

Напомним, что большая часть провинции Идлиб на данный момент входит в так называемую зону деэскалации, которая контролируется турецким военным контингентом.

источник

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Турция готовит военную операцию в Сирии против проамериканских сил

Турция готовит военную операцию в Сирии против проамериканских сил | Русская весна

Анкара находится на последней стадии подготовки военной операции в новых регионах Сирийской Арабской Республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска находятся на последней стадии подготовки новой военной операции в Сирии, в воскресенье сообщило турецкое информагентство Anadolu.

Он подчеркнул, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом, напомнив при этом об успешных контртеррористических операциях вооружённых сил за пределами страны.

«Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством „Щита Евфрата“ и „Оливковой ветви“, новых регионов. С Божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность», — сказал Эрдоган, выступая на собрании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Трабзон.

Он также добавил, что из Турции в регионы, где проходили эти военные операции вернулась уже примерно четверть миллиона беженцев.

Как ранее сообщалось, 20 января турецкий генштаб сообщил о начале наземной операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн в провинции Алеппо. Ее целью было создание 30-километровой буферной зоны вдоль границы, с тем, чтобы гарантировать, что в страну не смогут проникать бойцы курдских формирований. В результате курдский кантон Африн был оккупирован протурецкими группировками и войсками Турции.

Можно не сомневаться, что и сейчас речь идёт о наступлении на поддерживаемые Вашингтоном курдо-арабские «Сирийские демократические силы», которых Анкара считает террористами.

Мы говорим «прощай» тому, кто жертвует стратегическим партнерством и союзничеством с 81-миллионной страной ради связей с террористической организацией, также в воскресенье заявил Эрдоган, комментируя попытки США оказать давление на его страну посредством экономических санкций и дестабилизации финансовой системы Турции.

«Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в неё нашу страну, повернувшись к новым рынкам, сотрудничеству в рамках новых объединений и новым союзам. Мы не сдадимся. Вы наступаете на нас с помощью долларов, мы же будем искать другие пути осуществления наших задач. Мы распознали вашу игру и бросаем вам вызов. Мы не отдадим нашу родину, являющуюся нашей честью, наш азан и наше знамя империалистам, использующим окопавшихся среди нас предателей и террористов в качестве инструмента», — сказал президент Эрдоган.

Читайте также: ВАЖНО: Эрдоган просит лидеров БРИКС включить Турцию в организацию

По словам главы государства, цель задуманной против Турции операции заключается в том, чтобы «подчинить Турцию во всех сферах, от финансов до политики». «Если кто-то наивно полагает, что дело в курсе валюты, представшем перед судом пасторе либо в пошлинах на железо и алюминий, то он ошибается», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что все происки недругов Турции обречены на провал. «То, чего им не удалось достичь с помощью провокаций и переворота, они теперь пытаются осуществить посредством финансов. Это с уверенностью можно назвать экономической войной. Мы вновь столкнулись с политической и коварной игрой. С Божьей помощью, мы преодолеем и это. Глупо полагать, что такая страна (как Турция — прим. РВ) может дрогнуть из-за валютного курса», — подчеркнул он.

Глава Турецкой Республики также указал на неприемлемость попыток Вашингтона вмешаться в деятельность судебной системы Турции, в частности, в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, арестованного в Турции за шпионаж и причастность к террористической организации FETÖ. «США пытаются пожертвовать 81-миллионной Турцией ради связанного с террористической организацией пастора. Не обижайтесь, но, будучи правовым государством, мы делаем то, что положено делать», — подытожил Эрдоган.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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