РКН заблокировал сайт “Мемориала”
"Роскомнадзор" заблокировал сайт "Мемориала".
Саму помойку закрыли еще зимой. Теперь убирают следы жизнедеятельности покойного.
Вот так вот, пишешь-пишешь несколько лет в постах про "Мемориал", что "Мемориал должен быть запрещен на территории РФ".
Казалось бы, как об стенку горох. Но времена меняются и вот "Мемориал" запрещен на территории РФ, а ресурс заблокирован на территории РФ.
Мечты сбываются…
Прям утро хороших новостей. А куда же эта толпа правозахитников теперь двинет зарабатывать? В Пятерочке всегда люди нужны, но эти ж руками работать не привыкли.
Удальцов сказал о том, что должно последовать за увольнением Юмашева:
https://svpressa.ru/politic/news/335538/
да конечно, за убийство надо отвечать, а как иначе? а так любой чёрт с танков начнёт своё качать.