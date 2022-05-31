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РКН заблокировал сайт “Мемориала”

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"Роскомнадзор" заблокировал сайт "Мемориала".
Саму помойку закрыли еще зимой. Теперь убирают следы жизнедеятельности покойного.
Вот так вот, пишешь-пишешь несколько лет в постах про "Мемориал", что "Мемориал должен быть запрещен на территории РФ".
Казалось бы, как об стенку горох. Но времена меняются и вот "Мемориал" запрещен на территории РФ, а ресурс заблокирован на территории РФ.
Мечты сбываются…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7646441.html
Метки: мемориал, нко, пятая колонна
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