Устройство нашего мира. Как построить мир нашей мечты
Автор Иван Воронцов
Кто ты, тело или душа? Многие ответят, что душа. Теперь логичный вопрос: если я душа, ты душа и есть иные души, то как происходит взаимодействие не между телами, а между душами? В эфире будем рисовать большую целостную модель взаимодействия душ нашего мира, после осознания которой слушатель сможет самостоятельно разобраться как в событиях своей личной жизни, так и в окружающем мире.
Станет ясно, что такое манипуляция, гордыня, жадность и почему становится возможным зомбирование людей. Кто такие боты, серые и люди, у которых есть связь с Высшим Я. Чем они отличаются друг от друга, в чём сильные и слабые стороны каждой стороны. Увидите наглядно при помощи модели как работает варновая система и сможете детальнее в ней разобраться. Также разберём, что происходит в нашем мире с точки зрения души. Узнаем, что конкретно делать, дабы вывернуть наш мир с изнанки на нормальную сторону и начать всем вместе жить по-человечески. Ожидается большой серьёзный разговор для серьёзных, осознанных людей.
В разговоре гость будет ссылаться на эфиры:
Тайна происхождения нашего мира – https://youtu.be/UKGVHg6U_68
Как темные захватили наш мир. Тайны Серых – https://youtu.be/RI1xET0VjqQ
Тайны нашей Души. Охотники за душами – https://youtu.be/EA2hPeut7Fo
Игры Богов – раскрытие тайной сути – https://youtu.be/zt0jnJf_C6g
Ссылка на Мой предыдущий эфир “Народная община. Собираем команду управленцев” https://youtu.be/NLCBpIbaaso
Группа в ВК: Народная Община https://vk.com/public212311796
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#ИванВоронцов #тело #душа #манипуляция #гордыня #страх
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