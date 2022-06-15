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Как наладить семейные взаимоотношения

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В предыдущем эфире “Устройство нашего мира. Как построить мир нашей мечты” https://youtu.be/5TX6Fvu43wg , мы обрисовали те нелёгкие условия, в которых сейчас находятся наши семьи.

Сегодня мы обсудим взаимоотношения внутри наших семей, прежде всего, между супругами. Анализируя сложности, с которыми сталкиваются разные семейные пары, выявляется одна и та же закономерность. В семьях нет лада из-за того, что никто не готовил супругов к семейной жизни с детства.
Агрессивная среда обитания усиливает пороки, что в итоге пагубно сказывается на жизни человека и, как следствие, на семье.
Не осознавая смысла собственной жизни, жизнь людей превращается в серые будни. Возникает желание всё бросить, убежать, чтобы оставили все в покое, и начать жить по-человечески. Но, практика показывает, что поддавшись этому желанию человек не становится осознаннее и жизнь, как таковая, лучше не становится. В результате противоречивые устремления разрушают человека. У женщин часто возникает комплекс жертвы, и жизнь протекает в режиме выживания.

Как быть?
Как начать жить по- человечески и что для этого нужно сделать?
На эти и многие другие вопросы поговорим в прямом эфире.

На сайте Радость Осознания вы можете найти практические рекомендации, которые могут помочь разобраться в этой теме глубже: https://clck.ru/qc3th

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#семья #отношениявсемье #ИванВоронцов #РадостьОсознания
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=33lB5uBzNno
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