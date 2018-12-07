Мужчина и женщина. Взаимоотношения в паре. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

Как наладить отношения в паре.



Юлона Стоянова и Лада Ведунья



В передаче раскрыты следующие вопросы:



· Как развивать духовные способности в паре?

· Помогает ли сексуальное Воздержание накапливать энергию?

· Как спасти семейные отношения без любви?

· Что делать мужчине, чтобы женщина его любила?

· Привороты без магии. Чарование – что это?

· Как раскачать женскую силу?

· Почему одним даётся много детей, а к другим они не приходят?

· Для чего приходят дети?

· Какие возможности они дают родителям?



Также предложены способы решения вышеперечисленных проблем и показаны Практики, как раскачать мужскую и женскую энергию во время супружеской близости.



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Источник: www.youtube.com