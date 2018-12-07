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Мужчина и женщина. Взаимоотношения в паре. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

19:22. 7 декабря 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Как наладить отношения в паре.

Юлона Стоянова и Лада Ведунья

В передаче раскрыты следующие вопросы:

· Как развивать духовные способности в паре?
· Помогает ли сексуальное Воздержание накапливать энергию?
· Как спасти семейные отношения без любви?
· Что делать мужчине, чтобы женщина его любила?
· Привороты без магии. Чарование – что это?
· Как раскачать женскую силу?
· Почему одним даётся много детей, а к другим они не приходят?
· Для чего приходят дети?
· Какие возможности они дают родителям?

Также предложены способы решения вышеперечисленных проблем и показаны Практики, как раскачать мужскую и женскую энергию во время супружеской близости.

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Источник: www.youtube.com

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