Мужчина и женщина. Взаимоотношения в паре. Юлона Стоянова и Лада Ведунья
Как наладить отношения в паре.
Юлона Стоянова и Лада Ведунья
В передаче раскрыты следующие вопросы:
· Как развивать духовные способности в паре?
· Помогает ли сексуальное Воздержание накапливать энергию?
· Как спасти семейные отношения без любви?
· Что делать мужчине, чтобы женщина его любила?
· Привороты без магии. Чарование – что это?
· Как раскачать женскую силу?
· Почему одним даётся много детей, а к другим они не приходят?
· Для чего приходят дети?
· Какие возможности они дают родителям?
Также предложены способы решения вышеперечисленных проблем и показаны Практики, как раскачать мужскую и женскую энергию во время супружеской близости.
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Источник: www.youtube.com