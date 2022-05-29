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С чего начинается уничтожение человечества. Как цивилизация машин может сменить цивилизацию людей

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Может ли автоматизация производства привести в пределе с смене господствующей цивилизации. Почему дальнейшая атомизация общества может толкнуть людей в объятия человекоподобных роботов. Можно ли избежать этих негативных сценариев. Об этом и многом другом беседуют Дарья Павлова и доктор физ-мат наук Константин Воронцов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1lWtV1Qg5QM
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Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8414 6936
    Женечка два часа назад

      Бога нет. Иначе он бы давно обрушил все кары небесные, уничтожив род человеческий, а потом заселил бы Землю котиками. Даже роботы это понимают.
      https://29may.zetflix-online.net/serials/ljubov-smert-i-roboty/season-03-episode-01/ru/

      • 4115 3527
        Андрей ПоповЖенечка час назад

          “Бога нет.” Уверены что познали Вселенную и понимаете её также как Бог?)) “А я и в Боги записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в Боги крайний? Никого?! Так я первый буду!..”

          • 8414 6936
            ЖенечкаАндрей Попов 36 мин. назад

              Да? А если я скажу: “Деда Мороза нет”, то значит я -Дед Мороз? А вот я еще говорю, что фей нет и единорогов. Это что значит?
              Ну а так – да: Бог есть. Человек сам его и создал.

              • 4115 3527
                Андрей ПоповЖенечка 25 мин. назад

                  Обычно когда я цитирую отрывок из комментария, он указывает на какой именно комментарий я отвечаю, а не на обсуждаемый вопрос. Вопрос был не про “Бога нет.”, а про вашу “логику бытия”(просто не стал полностью цитировать комментарий): “Иначе он бы давно обрушил все кары небесные, уничтожив род человеческий, а потом заселил бы Землю котиками.”, судя по которой(логике), вы считаете, что понимаете Бога, Вселенную, что понимете что((напр. какая жизнь на Земле) является желаемой для Бога и хорошей для человека. Именно в такой последовательности, хорошая и желаемая для человека, в религии не совпадает.
                  Обычно когда я цитирую отрывок из комментария, он указывает на какой именно комментарий я отвечаю, а не на обсуждаемый вопрос.

                  • 8414 6936
                    ЖенечкаАндрей Попов 9 мин. назад

                      А я и не говорю, что понимаю, я говорю, что его нет. Беслан, онкобольные дети, младенцы с генетическими и физическими отклонениями, Ваше любимое ЛГБТ, садюги, педофилы и прочие извраты… Ведь это они не стали такими, не стремились каким-либо действием или бездействием стать теми, кем они стали. Они уродились такими. Это замысел и хорошо для бога? Вот отсюда и моя мысля: тогда уж лучше котики.

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