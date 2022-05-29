С чего начинается уничтожение человечества. Как цивилизация машин может сменить цивилизацию людей
Может ли автоматизация производства привести в пределе с смене господствующей цивилизации. Почему дальнейшая атомизация общества может толкнуть людей в объятия человекоподобных роботов. Можно ли избежать этих негативных сценариев. Об этом и многом другом беседуют Дарья Павлова и доктор физ-мат наук Константин Воронцов.
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Бога нет. Иначе он бы давно обрушил все кары небесные, уничтожив род человеческий, а потом заселил бы Землю котиками. Даже роботы это понимают.
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“Бога нет.” Уверены что познали Вселенную и понимаете её также как Бог?)) “А я и в Боги записаться могу! Да! А кто тут… Кто тут, к примеру, в Боги крайний? Никого?! Так я первый буду!..”
Да? А если я скажу: “Деда Мороза нет”, то значит я -Дед Мороз? А вот я еще говорю, что фей нет и единорогов. Это что значит?
Ну а так – да: Бог есть. Человек сам его и создал.
Обычно когда я цитирую отрывок из комментария, он указывает на какой именно комментарий я отвечаю, а не на обсуждаемый вопрос. Вопрос был не про “Бога нет.”, а про вашу “логику бытия”(просто не стал полностью цитировать комментарий): “Иначе он бы давно обрушил все кары небесные, уничтожив род человеческий, а потом заселил бы Землю котиками.”, судя по которой(логике), вы считаете, что понимаете Бога, Вселенную, что понимете что((напр. какая жизнь на Земле) является желаемой для Бога и хорошей для человека. Именно в такой последовательности, хорошая и желаемая для человека, в религии не совпадает.
Обычно когда я цитирую отрывок из комментария, он указывает на какой именно комментарий я отвечаю, а не на обсуждаемый вопрос.
А я и не говорю, что понимаю, я говорю, что его нет. Беслан, онкобольные дети, младенцы с генетическими и физическими отклонениями, Ваше любимое ЛГБТ, садюги, педофилы и прочие извраты… Ведь это они не стали такими, не стремились каким-либо действием или бездействием стать теми, кем они стали. Они уродились такими. Это замысел и хорошо для бога? Вот отсюда и моя мысля: тогда уж лучше котики.