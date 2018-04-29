Эссе: Вакцинация человечества для его уничтожения

Экологическое Эссе на тему трёх статей:

"Сговор фармкомпаний и Минздрава связан со взлетом заболеваемости":

http://sam-celitel.ru/news/sgovor_farmkompanij_i_minzdrava_svjazan_so_vzletom_zabolevaemosti/2017-06-02-19684

"Ошеломляющие выводы нового исследования: у привитых детей на 420% выше заболеваемость аутизмом, чем у не привитых":

http://sam-celitel.ru/news/oshelomljajushhie_vyvody_novogo_issledovanija_u_privitykh_detej_na_420_vyshe_zabolevaemost_autizmom_chem_u_ne_privitykh/2017-06-08-19760

"Про школы, про вакцинацию и про фермы животных":

http://sam-celitel.ru/news/pro_shkoly_pro_vakcinaciju_i_pro_fermy_zhivotnykh/2017-06-23-19987

Последние строки басни Крылова "Купец": https://vsebasni.ru/krylov/kupetc.html

"Обманул Купец (Мировое Правительство / Кабала): в том дива нет;

Но если кто на свет Повыше лавок (аптек / больниц) взглянет, – Увидит, что и там на ту же стать идёт (обман);

Почти у всех (Сил Тьмы) во всём один расчёт: Кого кто лучше проведёт И кто кого хитрей обманет (чтобы господствовать над нашим миром)."

В чём состоял обман прошлого нашего мира...

"Таблетка спасёт от болезни". Это ложь.

Химическая таблетка, вакцина, лекарство, а также ГМО-продукция и химические добавки разрушают живой организм медленно, но верно. Это уже доказано наукой и многолетними исследованиями.

Начался сей мировой обман в 50 годы прошлого века, когда президент Эйзенхауэр состоящий в Обществе Иллюминатов, заключил Сепаратное Соглашение с Серыми / Зета из Тёмного Мира Ориона галактики Орион - Планета Серпо, которая расположена в звездной системе Дзета Сетки. Обществу Иллюминатов требовались инопланетные технологии для господства над нашим миром, а Серым (дзета) требовались наши люди для экспериментов по скрещиванию генов, дабы их раса смогла выжить, ибо их Мир разрушался. А как следствие, в США началось повальное внедрение не только химических лекарств, но и продуктов питания основанных на химических добавках, ибо такова была технология Серых. А вот разработки ГМО-продукции достались американцам от Преадамитов - древних Атлантов, Древний Город которых был найден нацистами фашисткой Германии в Антарктиде в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945 годы).

В то же самое время - в конце 50 годов прошлого столетия американцы получили доступ к древним технологиям Преадамитов благодаря разрешению Нацистов на совместные исследования в Древнем Городе расположенном в Антарктиде. В нём были обнаружены лаборатории с генетическими исследованиями Преадамитов, которые пытались выжить на нашей Земле.

Преадамиты - это потомки древних Атлантов, которые улетели на Марс с нашей планеты перед Концом Света своей 4 расы 12 000 лет тому назад. Когда был уничтожен уже тот Новый Мир, их потомки вернулись обратно к нам на Землю обосновавшись на нашей планете в том же самом месте / материке, на котором некогда правили Чёрные Жрецы Атлантиды сбежавшие на Марс. Это позволило Преадамитам соединить технологии двух цивилизаций имеющие одну Тёмную основу.

Тёмные технологии Преадамитов дали США возможность создавать геномодифицированную продукцию основанную на химических разработках Серых (дзета). А как следствие, с 60 годов прошлого века началось повсеместное распространение по нашему миру тёмной химической продукции через государственные фармацевтические предприятия и пункты быстрого питания. Рассадником сего Зла стала Америка, потому что именно в США Общество Иллюминатов основало свой центр, во главе которого стояло Мировое Правительство.

Пик заболеваемости людей из-за употребления химических лекарств и продуктов питания на химической основе пришёлся на 90 годы прошлого столетия. С этого момента новое поколение детей, которые прошли вакцинацию в своём младенчестве, начали путь к бесплодию, а взрослое население получило в подарок хронические болезни, за которые они платили из своего кошелька, обогащая тёмную элиту мирового сообщества.

Таким образом, ещё в прошлом веке усиленно шло сокращение населения Земли до одного золотого миллиарда согласно Планам Общества Иллюминатов / Мирового Правительства. Но сами люди об этом ничего не знали, ибо были намерено введены в заблуждение Полезностью химической фармацевтики, химических добавок и ГМО-продукции, которая внедрялась в их жизнь на государственном уровне, ибо все правительства стран подчинялись Обществу Иллюминатов, иначе их народ ожидала кара: в лучшем случае перестройка, а в худшем - гражданская война.

Доверяя государственным предприятиям, изготовляющим продукты питания с химическими добавками, люди приобретали множество болезней. А доверяя врачам и фармацевтике, люди сами себе подписывали смертный приговор, по доброй воле употребляя отраву в лекарствах, которая не только убивала их здоровье, но и истощала кошельки.

К чему привела наш мир и людей в нём вакцинация тёмной продукцией...

Ответ прост: к деградации на всех уровнях бытия людей нашего мира.

Умственное развитие людей ограничилось бытовыми вопросами, ожирение и болезни привели людей к страданиям и апатии, увеличился процент нищих и безработных в каждой стране мира.

Богатые становились ещё богаче, потому что производили химическую продукцию, а бедные нищали, потому что покупали её.

Себестоимость химических ингредиентов мала сама по себе, а вот конечная стоимость товара дошедшего до прилавков магазинов и аптек, с каждым разом увеличивается в сотни раз, если не больше. В результате, все денежные средства людей уходили на то, чтобы отравлять свой организм химической едой и лекарствами, потому что за химические добавки надо было платить, и ни один раз. Ибо наркотические вещества в химических элементах продуктов питания и лекарств делали людей зависимыми от них, ведь организм начинал испытывать потребность в тех или иных химических ингредиентах.

Благодаря тому, что люди постоянно покупают химические лекарства и продукты питания основанные на химических добавках, ибо их организм подсел на эту продукцию, они тем самым обогащают Общество Иллюминатов / тёмную элиту финансируя их Тёмную Деятельность в нашем мире. Например, смену власти в странах, террористические операции, майданы, гражданские войны, или расширение производств химической продукции - когда одни компании уступают место новым с теми же тёмными основами, ибо от перестановки хозяев итог не меняется, поэтому вакцинация людей для их уничтожения продолжалась...

Продукты питания основанные на химических ингредиентах способствуют развитию различных болезней и ожирению, ибо не все химические элементы выводятся из организма естественным путём (моча, кал), а оседают в нём блокируя его работу и вызывая болезни. А так как в подобную химическую еду и напитки добавляются наркотические элементы, то человеку сложно от неё отказаться ощущая постоянную потребность в ней.

ГМО-продукция также способствует увеличению заболеваний в людях и развитию бесплодия у мужчин и женщин. Ибо геномодификация за счёт химического вмешательства блокирующая Природу растений, изменяет их ДНК, отчего и происходит стерилизация. А вмешательство в Спирали ДНК вызывает воспроизводство её мусорных Нитей за счёт чего происходит мутация клеток основанных на химических элементах.

Наши люди больны на столько сильно, что уже не могут обходиться без химических лекарств, которые за счёт своей основы поддерживают в организме определённую химическую среду. То есть, клетки физического тела человека на столько мутировали, что им уже требуется определённый внутренний химический состав, за счёт которого организм мог бы работать. А это неизменно приводит к сокращению продолжительности жизни человека, потому что искусственная химическая среда в организме его разрушает.

Пока наши люди пользуются тёмной продукцией, которая убивает их здоровье изменяя их гены, она будет продаваться и предлагаться потребителю, ибо конъюнктура рынка зависит от желаний покупателя и веяний мировой общественности. Изменится потребность людей в тех или иных товарах, и тут же изменится потребительский рынок, потому что именно спрос покупателя и рождает предложения от производителя. К примеру, с 2012 года наши люди начали Меняться делая ставки на натуральную продукцию, и её производство в нашем мире начало резко увеличиваться.

С чего начались Изменения в нашем мире...

Вера людей в государственную медицину сильно пошатнулась, но доверие к Таблетке не иссякло. Это позволило людям искать альтернативные способы лечения своих недугов.

В 1999 году начался Рассвет Дня Сварога и на Землю потоком начали приходить Энергии Света, благодаря которым наши люди стали Просыпаться и иначе смотреть на то, что их окружает. А так как здоровье людей заметно пошатнулось, то в первую очередь пристальное Внимание они обратили именно на медицину. Вот тогда люди и увидели поверхностность лечения людей шаблонными методами без выяснений причин заболеваний. А как следствие, лечение происходило за счёт одних и тех же лекарств и методик, чтобы хоть что-то предложить больному обратившемуся к врачам.

Стало заметно, что простые лекарства перестают помогать людям, а более сильные вредят здоровью. Но так как альтернативы не было, то людям приходилось пользоваться антибиотиками, из-за чего заболевания лишь учащались, а состояние здоровья ухудшалось. Именно в это время развелось много шарлатанов-целителей, которые наживались на больных людях готовых платить большие деньги лишь бы не ходить к врачам и не употреблять химические лекарственные средства рекламируемые ими.

В нашем мире с 2012 года начали появляться лекарства основанные на натуральных ингредиентах. Но пока что бывает так, что они в своём составе содержат химический эквивалент или генетически изменённый ингредиент растения. Это позволяет производителю увеличивать стоимость лекарства, ибо простой натуральный состав из трав не сможет дать большой прибыли, хотя и принесёт больше пользы людям. Также люди начали осваивать традиционную народную медицину, которая была утеряна нашими недавними предками, потому что требовала больших усилий от них и времени.

К некоторым продуктам питания люди нашего мира тоже начали относиться с опаской, но это не отвратило их от них, поэтому химические продукты и ГМО-культуры продолжают пополняться на прилавках наших магазинов. Наравне с подобной тёмной продукцией наши магазины начали закупать у частных производителей натуральные продукты питания, предлагая нашим людям выбор в товарах и в ценах на них. Где последние по цене много дешевле, чем первые, ибо в них отсутствует химический состав, или он сведён до минимума. Благодаря этому выбору люди теперь могут сами решать: Быть им здоровыми или нет, употребляя те или иные продукты для своего питания.

Итог для нашего мира очевиден, ибо люди в нём переходят на натуральную продукцию в лекарствах и продуктах питания, которая заботится об их здоровье. А как следствие, вакцинация нашего мира на уничтожение человечества в нём прекратилась ещё в 2012 году, но продолжается из-за Привычки людей доверять: обычным лекарствам, обычным врачам, обычным продуктам питания, а не искать им альтернативу, которая предлагается частными предпринимателями.

Что ожидает наш мир в будущем...

Закрытие химического производства в фармацевтике и в продуктах питания. Возобновление натурального производства на государственном уровне по традиционным народным рецептам.

В будущем многие предприятия выпускающие химическую продукцию закроются за своей ненадобностью, потому что у них не будет потребителя. Но некоторые химические производства всё же останутся. Они будут роботонизированы и перенесены из городов в пустыни, чтобы не загрязнять планетарную экологию. Малое количество предприятий будет переоборудовано под натуральное производство с возвращением традиционных народных методов обработки природных компонентов.

На прилавках магазинов появится больше натуральных продуктов питания, которые заметно потеснят продукты с химическим составом. Последние исчезнут с прилавков из-за своей не востребованности или из-за окончания сроков своей годности. Супермаркеты начнут закрываться, а маленькие магазинчики открываться, ибо натуральная продукция требует частого товарооборота из-за ограниченного срока её годности. А как следствие, частные компании будут разрастаться, а частное производство увеличиваться. И это будет актуально не только для производства продуктов питания, но и для изготовления лекарственных средств.

Наш мир ожидают кардинальные перемены, которые развернут вектор людей к натуральному производству и отвратят их от привычных химических добавок в лекарствах и продуктах питания. А это в свою очередь, принесёт людям здоровье, миру - развитие, планете - процветание. Таким образом наше человечество изменит концепцию своих жизненных принципов за счёт улучшенной среды обитания на планете и условий жизни в мире. Тем самым ускорив планетарную эволюцию и прогрессивное развитие нашего мира в новое светлое будущее для всего нашего человечества.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год.



Источник: narada-budda.ru