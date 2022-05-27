Звезда и смерть летчика Зверева.
11 июня 1936 года на стол Иосифа Сталина легла докладная записка наркома обороны Клима Ворошилова о лётном происшествии, произошедшем в 3-й военной школе лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Ворошилов ходатайствовал о награждении инструктора школы лейтенанта Зверева «впервые в истории Воздушного Флота одевшего колесо на самолете в воздухе».
Что же случилось 26 мая 1936 года в Оренбурге?
Узнаем об этом из рассказа Анастасии Тумановой «Звезда и смерть лётчика Зверева».
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