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Звезда и смерть летчика Зверева.

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11 июня 1936 года на стол Иосифа Сталина легла докладная записка наркома обороны Клима Ворошилова о лётном происшествии, произошедшем в 3-й военной школе лётчиков и лётчиков-наблюдателей. Ворошилов ходатайствовал о награждении инструктора школы лейтенанта Зверева «впервые в истории Воздушного Флота одевшего колесо на самолете в воздухе».

Что же случилось 26 мая 1936 года в Оренбурге?
Узнаем об этом из рассказа Анастасии Тумановой «Звезда и смерть лётчика Зверева».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eful02cpnps
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