Пока смерть не разлучит нас…

Вряд ли семнадцатилетняя Вера Тростянская и девятнадцатилетний Федя Пересыпкин давали друг другу такие звучные клятвы. Все было гораздо проще, обычная молодая семья в далеком Новосибирске, куда они оба попали по комсомольской путевке. Она фрезеровщица, он – токарь. Ничего необычного, ну разве что они оба мечтали о небе и познакомились именно в аэроклубе, где оба учились летать. После окончания аэроклуба Федор поступил летное училище. А беременная Вера поехала рожать на поезде к маме в Воронеж. Расставались ненадолго.

Так в трех тысячах километров друг от друга они и встретили новый год. Новый 1941 год.

Увидится им было суждено лишь через два года с половиной года. Уже на войне.

А пока оставим их ненадолго и перейдем к сухой статистике. Звание Героя Советского Союза во время войны получило 11 тыс. человек. Из них летчиков – 2400. Еще бы – мы наслышаны о героях истребителях, однако на самом деле больше всего было героев было среди настоящих трудяг войны – штурмовиков, но и погибло их больше, чем всех остальных.

Среди тех кто начинал войну на Ил-2, очень мало кто выжил. Среднее количество боевых вылетов до гибели пилота в самом начале войны три-четыре, не больше пяти. Каждый четвертый погибал в первом же бою. За 10 успешно выполненных заданий в 41-м давали героя. И хотя немцы не называли Ил-2 "черной смертью", как часто пишут у нас, но ужас, что внушал этот самолет вполне отражает и реальное прозвище, что дали ему солдаты вермахта – "мясник".

Огромные потери самолетов Ил-2 в 1941 году объяснялись просто – на первых порах штурмовики летали без прикрытия истребителей, и несмотря на то, что защита Ил-2 была великолепной, тяжелый и неповоротливый самолет немецкие истребители безнаказанно расстреливали, заходя сверху с задней полусферы, ведь оборонительного оружия на Ил-2 не было. Вскоре по требованию командования ВВС к кабине пилота было пристроено места для стрелка-радиста для того, чтобы штурмовик мог вести огонь назад. Однако проблема состояла в том, что броня, прикрывавшая жизненно важные части самолета и летчика, не защищала стрелка.

Так что вскоре самой недолгой стала не жизнь самого летчика-штурмовика, а его стрелка. Нормой стало, что пилот штурмовика менял по 3-4 стрелка . Чаще по ранению, но нередко бывало так, что пока самолет долетал до аэродрома стрелок просто успевал истечь кровью, если даже не погибал сразу. Что поделать – жизнь опытного летчика была куда важнее.

Если вы будете выбирать двух героев для своего рассказа и необходимо будет угробить их как можно быстрее и надежней, сделайте одного из них летчиком-штурмовиком, а второго – стрелком-радистом на Ил-2.

Да, именно так и случилось. В 1943 году на фронте встретились Вера и Федор – он боевой летчик-штурмовик на Ил-2, она – сержант стрелок-радист. Командование уважило их просьбу, Вера стала его стрелком – ангелом-хранителем, тем, кто всегда за твоей спиной готов защитить тебя.

Они были счастливы, как только могут быть счастливы два влюбленных человека, так долго искавшие друг друга. Десятки вылетов, множество сложных заданий. Заслуженные награды. Не возвращались с полетов их друзья, гибли стрелки в других экипажах, но казалось сам Господь хранит их.

Такое везение не могло быть бесконечным. В 1944 году под Бродами зенитным огнем был поврежден их штурмовик. Раненная машина, отставшая от строя, оказалось без истребительного прикрытия. Вот тогда Вера и узнала как выглядит смерть – это хищные темные силуэты мессеров на фоне безмятежного голубого неба.

И Вера приняла бой. Федор тянул поврежденный Ил-2 в сторону аэродрома, лавировать он не мог. Мессеры раз за разом заходили на подранка, поливая его огнем из пушек и пулеметов. Одна пуля из немецкого крупнокалиберного пулемета легко может оторвать ногу или руку. Вера знала об этом не понаслышке, она видела такое не раз. Главное не дать врагу прицелиться, сбить его огнем с курса. Она не сдастся, даже если это будет ее последний бой. О парашюте даже не вспомнила, ведь только она может защитить мужа, она – его ангел-хранитель.

Но когда закончились патроны, даже ангел-хранитель оказался бессилен. Молчащий пулемет, надсадный рев мотора готового захлебнуться в любой момент, и мессер заходящий в последнюю атаку. Вражеский истребитель действовал спокойно как на учениях, сближаясь на минимальную дистанцию, для того чтобы всадить очередь в упор в беззащитный штурмовик.

Но чудеса все же бывают, именно в этот момент из-за облаков вывалились стремительные Як-3 и атаковали врага, сорвав его атаку. Настала очередь мессеров убегать от наших ястребков.

Это уже потом на земле Вера и Федор признались друг другу, что в тот момент когда замолчал пулемет, они оба поняли – гибель неизбежна.

У старшего лейтенанта Федора Пересыпкина ко дню Победы в 45-ом было 163 боевых вылета на штурмовиках, у гвардии сержанта Веры Пересыпкиной – 151.

Звезда Героя у мужа и медаль "За Отвагу" у жены. Это их общие награды, ведь Вера всегда была за его спиной. И именно любовь провела их невредимыми по огненным тропам той страшной войны

Они заслужили свое счастье – небесные ангелы со смешной фамилией Пересыпкины.

© ЛысыйКамрад

P.S. История абсолютно реальная. Полковник Фёдор Иванович Пересыпкин умер в 1989 году в Киеве. Хоронила его жена – Вера Федоровна Тростянская (Пересыпкина). Судьба Веры на сегодня мне неизвестна.

Источник: https://pikabu.ru/story/poka_smert_ne_razluchit_nas_3676038