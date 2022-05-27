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Токсичные фантики

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Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаём своё собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?» (с) министр финансов РФ Силуанов

Настало время, когда записные либералы фактически дословно цитируют Хазина. Земля налетела на небесную ось.
Другой вопрос, что кто как не Силуанов (да и не только он), длительное время меняли наше собственное благосостояние на токсичные фантики, часть которых у нас еще и украли.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7640148.html
Метки: доллар, рубль, силуанов, Хазин, экономика, юмор
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