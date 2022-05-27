Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР. Постоянные члены Совбеза Россия и Китай использовали право вето, остальные страны проголосовали за.

Для принятия резолюции требуется девять голосов за и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета (помимо России и Китая, это Соединенные Штаты, Франция и Великобритания).

Проект подготовили США в ответ на пуски баллистических ракет в КНДР, он был направлен на сокращение допустимого объема экспорта нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Вашингтон также предлагал запретить Пхеньяну экспортировать минеральное топливо и масло.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, объясняя свой голос против, заявил, что Вашингтон не учел замечаний Москвы. «Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту», — сказал он (цитата по ТАСС). По мнению дипломата, расширять санкции против КНДР «не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер». Он указал, что ограничения, принятые в 2016–2017 годах, «ударили прежде всего по жизни обычных северокорейцев».

Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН не реагировал должным образом и игнорировал встречные шаги Пхеньяна и призывы к США прекратить враждебную деятельность. Он добавил, что Запад привык «сваливать всю вину» на руководство КНДР.

Постпред России при ООН заявил, что Москва выступает против любой военной активности, угрожающей Корейскому полуострову или государствам Северо-Восточной Азии.

Небензя подчеркнул, что вопросы безопасности, в том числе касающиеся российской стороны, «не могут решаться через примитивное использование санкционной дубинки, ведущей к серьезным побочным последствиям».

«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какие-либо проблемы», — заявили Reuters в постпредстве Китая при ООН. По мнению китайских дипломатов, Вашингтон должен проявить «больше искренности и гибкости», если он хочет добиться прорыва в отношениях с Пхеньяном.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, КНДР с начала года запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет. По данным властей Южной Кореи и Японии, три последних запуска были осуществлены 25 мая, сразу после того, как эти страны посетил президент США Джо Байден. Сеул и Токио сочли действия Пхеньяна провокацией: Южная Корея в ответ запустила баллистическую ракету «Хенму-2» на совместных учениях с Соединенными Штатами.

По материалам РБК, Lenta.ru