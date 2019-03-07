Несостоявшееся “гуманитарное” вторжение
01:35. 7 марта 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Блумберг пишет, что во время нашумевшей истории с попыткой затащить в Венесуэлу "гуманитарный конвой" планировалось вооруженное нападение на венесуэльских военных, чтобы доставить "гуманитарную помощь" с боем.
Кроме того, Блумберг вслед за WSJ признается, что план по свержению Мадуро фактически рухнул и ситуация перешла к длительному противостоянию, которое может затянуться как минимум на долгие месяцы, а санкции и внешнее давление скорее не ослабляют, а укрепляют чавистов и Мадуро.
Также приводится интересный факт, что Гуайдо собирался в турне по Европе, но США в директивном порядке потребовали его возвращения в Венесуэлу. "Свободный президент – свободной страны".
Несостоявшееся "гуманитарное" вторжение
В конце прошлого месяца, когда американские официальные лица присоединились к лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо у моста в Колумбии, чтобы послать необходимую помощь венесуэльским массам и бросить вызов правлению Николаса Мадуро, около 200 дезертировавших солдат проверяли свое оружие и планировали расчистить путь для конвоя. Во главе с отставным генералом Кливером Алкалой, который живет в Колумбии, они собирались отбросить венесуэльских национальных гвардейцев, блокирующих помощь на другой стороне. План был заблокирован колумбийским правительством, которое узнало об этом слишком поздно и опасалось ожесточенных столкновений на весьма публичном мероприятии, которое, как оно обещало, будет мирным.
В тот день почти не было столкновений, и надежды на то, что военные командиры покинут Мадуро, пока не оправдались. Несмотря на то, что Гуайдо вернулся в Каракас, признанный 50 странами в качестве законного лидера Венесуэлы, импровизированная борьба за людей с оружием показывает, что стремление убрать Мадуро, уход которого США считают неизбежным, становится все более хаотичным и рискованным.
По мере затягивания противостояния стремление найти какое-либо военное решение будет только возрастать. Сам Гуайдо намекнул на такую идею сразу же после неудачной миссии по оказанию помощи. Его комментарии получили прохладный официальный прием в Вашингтоне, Боготе и Бразилии, но сенатор Марко Рубио, который помог сформировать политику США в отношении Венесуэлы, похоже, поддержал их. Президент Дональд Трамп сказал, что все варианты остаются на столе.
Эта статья основана на интервью с официальными лицами США и Латинской Америки и изгнанниками из Венесуэлы, некоторые из которых просили не называть их имени, говоря о конфиденциальных вопросах. Алькала, генерал в отставке, признал план по сопровождению помощи через границу и сказал, что понимает, почему колумбийцы хотели избежать неприятностей. Представитель правительства Колумбии не ответил на запрос о комментарии.
Официальные лица США, которые руководили политикой по Венесуэле – Рубио, советник по национальной безопасности Джон Болтон и специальный посланник Эллиот Абрамс – продолжают демонстрировать, что все в порядке, усиливая экономическое и дипломатическое давление и ежедневно публикуя сообщения в Twitter о том, что Мадуро скоро уедет из страны. Однако за кулисами возникает беспокойство и смятение. На прошлой неделе на заседании Совета Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на спонсируемую США резолюцию, призывающую к свободным и справедливым новым выборам и восстановлению демократии. Более того, когда Гуайдо был в Колумбии, ее президент Иван Дуке заявил, что он был разочарован. Свидетели говорят, что Дуке жаловался на невыполнение обещания Гуайдо доставить десятки тысяч венесуэльцев на границу для получения гуманитарной помощи.
Были и другие проблемы. На этой неделе Гуайдо планировал совершить поездку по европейским столицам, чтобы заручиться международной поддержкой, но американцы сказали ему, что ему нужно вернуться в Венесуэлу, иначе он потеряет все, что осталось.
Американские чиновники говорят, что они обеспокоены тем, что Колумбия, жизненно важный союзник, все еще переживающий десятилетнюю партизанскую войну, особенно уязвима для продолжающегося венесуэльского кризиса. Они утверждают, что число венесуэльских беженцев, избежавших нехватки, гиперинфляции и голода, вероятно, увеличится с нынешних 3,4 млн. До более 5 млн., Если Мадуро все еще будет на своем посту. Многие окажутся в Колумбии. Незаконный оборот наркотиков, который, по словам США, отчасти возглавляют высокопоставленные венесуэльские чиновники, может еще больше повредить усилиям Колумбии по предотвращению роста производства коки. Воздействие как наркоторговли, так и беженцев также нанесло бы ущерб Бразилии, которая пытается преодолеть свои экономические и коррупционные кризисы.
Несмотря на призывы к военному вмешательству, ни одно из крупных правительств – США, Бразилии или Колумбии – не планирует такой шаг. Те, кто выступает против этой идеи, говорят, что для ее создания потребуются десятки тысяч военнослужащих и миллиарды долларов в стране, в два раза превышающей Ирак, с постоянной армией и гражданским ополчением. Но по мере ухудшения ситуации и бегства сотен солдат в Колумбию за кулисами продолжаются споры о целевых военных операциях.
Гектор Шамис, который преподает в Джорджтаунском университете и работает старшим советником генерального секретаря Организации американских государств, на прошлой неделе написал колонку для газеты El Pais, в которой говорится, что страна погрязла в кризисе, похожем на кризис в Боснии и Косово. в 1990-х гг. В обоих случаях иностранная военная интервенция, которая не была одобрена ООН, закончилась гуманитарным кризисом.
«Я говорю, что мир слишком долго ждал в Боснии и Косово», – сказал Шамис в интервью, добавив, что его комментарии не отражают позиции ОАГ или ее генерального секретаря Луиса Альмагро. «Правительствам латиноамериканских стран важно участвовать в этом деле. Мы за пределами холодной войны и дипломатии канонерок. Это самый большой кризис беженцев в истории Латинской Америки. Нам нужно обсудить все варианты без ущерба ». Сам Альмагро заявил в сентябре прошлого года, что согласованное военное вмешательство в Венесуэлу не следует игнорировать, хотя любое решение должно соответствовать международному праву.
Европейские и латиноамериканские дипломаты говорят, что готовятся к долгому и грязному процессу, в котором Мадуро остается у власти, несмотря на ослабленную экономику. Один латиноамериканский дипломат сказал, что Мадуро узнал от своих покровителей, кубинцев, о том, как быть устойчивым. Санкции и международное давление могут привести к усилению его режима, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
«Я сильнее, чем когда-либо», – сказал Мадуро в страстной и обличительной речи в тот день, когда его силы безопасности остановили прибытие помощи. Он сохранил некоторые из своих самых резких слов для администрации Трампа и назвал инициативу помощи просто предлогом для иностранного вторжения. «Я стою на защите нашей Родины, здесь, сейчас и на долгие годы».
Латиноамериканский дипломат, который был в контакте с Вашингтоном, сказал, что стратегия США, по-видимому, продолжает провоцировать нестабильность в Венесуэле в надежде, что Мадуро сделает шаг, который может потребовать более агрессивных действий США. Болтон и Абрамс сказали, что арест Гуайдо вызовет серьезную реакцию. Это вызвало обеспокоенность в Европе, где доверие к Трампу низкое. По словам дипломатов, на переговорах в Совете Безопасности союзники поддержали резолюцию США по Венесуэле только после того, как из нее убрала формулировки, которыми можно было бы оправдать военное вмешательство.
Правительства Латинской Америки официально и обоснованно отвергли любое подобное вмешательство. Но некоторые латиноамериканские официальные лица и венесуэльские изгнанники заявили, что и Бразилия, и Колумбия достаточно обеспокоены тем, что они могут быть более заинтересованы в быстрой военной операции, которая устранит Мадуро в ближайшие месяцы, если ничего не изменится.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/heavily-armed-soldiers-aborted-plan-to-enter-venezuela-by-force – оригинал на английском
А сколько было альтернативно одаренных в комментариях, которые рассказывали байки, что "кровавый тиран Мадуро жестоко препятствует попыткам накормить народ".
А тут выясняется, что за грузовиками с продуктами от USAID (которые сожгли сами оппозиционеры) должно было последовать целое вооруженное вторжение, которое отменили в последний момент.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4824240.html