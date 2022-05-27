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ИКР-2, 1970

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Фильм рассказывает о приборе ИКР-2 позволяющему значительно увеличить вероятность поимки преступника.

Киноотдел ВНИИ МВД СССР, 1970 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CJ6ZIe-Ybuw
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