Как в СССР добывали черную икру

В 1960-м году 93% мировой черной икры осётра и белуги пришлось на долю СССР. В Астрахани на рыбоконсервном-холодильном комбинате побывал американский фотограф Карл Миданс из журнала Life. Он запечатлел весь процесс от ловли рыбы до консервирования черной икры. Каждый житель СССР мог бы гордиться этим, однако не у каждого в холодильнике была черная икра.В СССР только 2 месяца в году можно было вылавливать осётра. На фото рыбак с сетями в дельте Волги.Только у осетровых на спинке есть костные щиткиБольшинство рыбаков приезжали в Астрахань из Казахстана, он тогда еще был в составе СССР. Миндас делал записи в своем дневнике путешествия, где отмечал, что русские и казахи трудились дружными бригадами, между ними не возникало разногласий, и те, и другие работали на благо Союза.Рыболов в лодке, которая принадлежит рыбозаводу имени Кирова.Работники рыбзавода глушат рыбу дубинками, стоя в воде, после чего она отправляется на переработку. Икру извлекают из ещё живой рыбы.Работник рыбзавода подвешивает белугу. После извлечения икры тушу рыбы отправят в цех копчения, заморозки или консервации.Выпотрошенная рыба, из которой вынули икру-сырец, ждёт дальнейшей переработки: заморозки, консервации либо копчения.Работница рыбзавода вспарывает брюхо осётра и извлекает икру-сырец. Рыба без икры сразу отправляется в цех копчения, заморозки или консервации, в зависимости от текущих потребностей рынка.Работники рыбзавода разделывают свежевыловленного осётра.Перед консервацией работники рыбзавода просеивают икру через специальное сито.Работницы фасуют икру в стеклянные банки на экспорт.Цех консервации икры.Чёрная икра на столе.