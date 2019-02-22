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Как в СССР добывали черную икру

16:46. 22 февраля 2019 Просмотров - 243 3 коммент. Опубликовал:


В 1960-м году 93% мировой черной икры осётра и белуги пришлось на долю СССР. В Астрахани на рыбоконсервном-холодильном комбинате побывал американский фотограф Карл Миданс из журнала Life. Он запечатлел весь процесс от ловли рыбы до консервирования черной икры. Каждый житель СССР мог бы гордиться этим, однако не у каждого в холодильнике была черная икра. Как в СССР добывали черную икру В СССР только 2 месяца в году можно было вылавливать осётра. На фото рыбак с сетями в дельте Волги. Как в СССР добывали черную икру Только у осетровых на спинке есть костные щитки Как в СССР добывали черную икру Большинство рыбаков приезжали в Астрахань из Казахстана, он тогда еще был в составе СССР. Миндас делал записи в своем дневнике путешествия, где отмечал, что русские и казахи трудились дружными бригадами, между ними не возникало разногласий, и те, и другие работали на благо Союза. Как в СССР добывали черную икру Рыболов в лодке, которая принадлежит рыбозаводу имени Кирова. Как в СССР добывали черную икру Работники рыбзавода глушат рыбу дубинками, стоя в воде, после чего она отправляется на переработку. Икру извлекают из ещё живой рыбы. Как в СССР добывали черную икру Работник рыбзавода подвешивает белугу. После извлечения икры тушу рыбы отправят в цех копчения, заморозки или консервации. Как в СССР добывали черную икру Выпотрошенная рыба, из которой вынули икру-сырец, ждёт дальнейшей переработки: заморозки, консервации либо копчения. Как в СССР добывали черную икру Работница рыбзавода вспарывает брюхо осётра и извлекает икру-сырец. Рыба без икры сразу отправляется в цех копчения, заморозки или консервации, в зависимости от текущих потребностей рынка. Как в СССР добывали черную икру Работники рыбзавода разделывают свежевыловленного осётра. Как в СССР добывали черную икру Перед консервацией работники рыбзавода просеивают икру через специальное сито. Как в СССР добывали черную икру Работницы фасуют икру в стеклянные банки на экспорт. Как в СССР добывали черную икру Цех консервации икры. Как в СССР добывали черную икру Как в СССР добывали черную икру Чёрная икра на столе. Как в СССР добывали черную икру



Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_v_sssr_dobyvali_chernuju_ikru/2019-02-22-64803

Метки: археология, история

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3 коммент.»

  • 11626 8728
    Ъ 22 февраля 2019 в 17:23 Ссылка
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    Красная икра,конечно,была более доступна…Что тогда,что сейчас,черная икра-это редкий деликатес.Помню как попробовал ее…Я вообще не понял почему она так ценится…Красная икра-это вкусно(нормальная икра),хлебец,маслице,икорка…ну вкуснятина же…А вот черная,как-то…не вызвала гастрономического восторга.Ценность в редкости.По вкусовым качествам очень сомнительная ценность.Но по статье,заметьте,никому не приходило в голову выпотрошить белугу и выбросить ее,так как икра-это “максимальный выхлоп”.В ДВ-это в порядке вещей.Куча тухнущей рыбы со вспоротыми брюхами,забирается только икра.На Россию похоже…Потрошители,Браконьеры и…100 млн. особей рыбы разных национальностей.

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    • 889 779
      alex2013 Ъ 22 февраля 2019 в 17:55 Ссылка
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      На мой вкус, щучья икра лучше и красной и черной.
      Страсти по икре это скорее психология (психиатрия?), чем гастрономия.

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  • 1533 1301
    макс 22 февраля 2019 в 18:30 Ссылка
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    Да сечас и красная икра в банках в магазине очень плохая я не знаю настоящая она вообще или комбикорм какой то а про черную икру я молчу купить ее можно было по адекватной цене только в СССР.

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