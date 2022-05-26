War Tears – Найди своих
WarTears.org https://wartears.org/ — наша народная база данных о пленных, убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих
С самого начала СВО многие сетовали на отсутствие публичной базы данных пленных, убитых и пропавших без вести украинцев. Этакого аналога «Ищи своих» или «Груза 200», но для украинской стороны. Про это писали Боря Рожин, Саша Коц, Женя Поддубный и многие другие.
Работу над подобным проектом мы решили начать сами.
Сегодня был запущен сайт wartears.org, собирающий и публикующий информацию об убитых и находящихся в плену украинских военнослужащих.
Наша миссия: дать возможность получить информацию о своих родственниках, оказавшихся в ВСУ, нацгвардии или теробороне.
Вы нашли что-то о своём родственнике и хотите получить больше информации? У Вас есть информация по погибшим или пленным? Свяжитесь с нами через бот @wartearsbot.
Проект невозможно было бы сделать без помощи волонтёров нашего информационного фронта (https://t.me/rybar/32064): им самый низкий поклон.
(с) "Рыбарь"
Перепост приветствуется.