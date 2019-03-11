В Перу найдены… славянские статуэтки возрастом 3800 лет

Место Вичама, наравне с городом Караль являются одними из самых древних известных поселений в Южной Америке. Предположительно, они были заселены около 4000 лет назад. Свидетельства наводнений, ранее найденные во время раскопок, позволили археологам предположить, что жители Караля были вынуждены покинуть этот город и перебраться в Вичаму около 1900 года до нашей эры.

Все найденные артефакты, включая еще два фрагмента статуэток, были сделаны из необожженной глины. Эта особенность характерна для работ культуры Норте-Чико. Археологи относят ее к докерамическому периоду.

Статуэтки были найдены в перуанском городе Вегета, в месте раскопок под названием Вичама. По словам археологов, находки изображали жрицу и пару мужчины и женщины. Фигурка жрицы была большего размера, имела 28 пальцев и была богато украшена, что говорит о высоком положении, которое занимали женщины в цивилизации Норте-Чико.



Восхищение археологов находкой понятно. Однако не понятен их изоляционизм. Аналогичные скульптурки «жрицы» известны по всей Евразии. Причём на поселении Костёнки в России найдена аналогичная фигурка возрастом около 40 тысяч лет.

Имя этой «жрицы» известно – Мокошь. Она – богинякосмоса и судьбы. Её именем названа Москва.

Представляем вашему вниманию материал на тему скульптурных изображений «жрицы». Это статья А.А. Тюняев «Рождение славянского религиозного искусства», опубликованная в сборнике «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура: материалы Первого международного конгресса» / под общ. Ред. В.Н.Скворцова. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008.

Первичные формы изобразительной деятельности homo sapiens sapiens появляются в верхнем палеолите. В некоторых источниках их привязывают к культуре Ориньяк (современная Франция), существовавшей около 40 – 30 тыс. лет назад [1].

Однако следует отметить, что ориньякская культура не сменила мустьерскую культуру «французского» архантропа и не обнаруживает с ней генетических связей. П.И. Борисковский утверждает, что ориньякская культура «не возникла в Западной Европе, а принесена сюда извне» [2, ст. Ориньякская культура].



Отсюда очевидно: существует всего два пути привнесения искусства в области Франции – с территории более древне- и густонаселённой людьми европеоидного типа Русской равнины или с территории Северной Африки, лишь пропагандистски заселённой «людьми» несуществующей к тому времени какой-либо расы. Мы проследим оба.

В [3, пункте 9.2.1.2. гл. III] мы определили место возникновения и первоначального (50 – 30 тыс. лет назад) расселения европеоидной (русской) расы. Это место – территория современной европейской части России, целиком расположенная на древнейшей Русской равнине.

Для того чтобы европеоид зародился в Африке и оттуда пришёл во Францию образовывать ориньякскую культуру одной фантазии историков-пропагандистов явно маловато. Нужны ещё археологические, лингвистические, расовые и др. доказательства.

С русского слово «культ» буквально переводится: «К» – Макошь – «судьба», «Л» – Лада – «ливень, поток», «Т» – Троян – «теять, творить» – получаем: культ = Макошь, изливающая творение [9].

Эта расшифровка прекрасно подтверждается археологическими данными, поскольку первым религиозно-магическим изображением являются скульптуры славянской Макоши (неправильно названные палеолитическими «Венерами»), идущие к нам из 50 – 40-тысячелетней исторической глубины. Протославянской глубины, археологически привязанной к территории исторической и современной Руси.

Добавим также, буква «К» является личной монограммой славянской богини Макоши – матери Коша (судьбы, жребия) (см. [3, п. 3.6.1. гл. VI]). Более того, исторически Макошь является зачинательницей и установительницей религиозного воззрения. Поэтому назвать искусство, выращенное из культа Макоши, скульптурой является абсолютно правильным исторически.

Таким образом, приходим к заключению, что термин «скульптура» буквально обозначает «культ, сопутствующий Макоши», «культ, установленный Макошью».

Скульптурные изображения женщин – славянских прародительниц рода русов

Кроме пещерной живописи и рисунка, памятниками палеолитического искусства являются различные виды скульптуры, которые в относительном обилии дошли до нас. Основным видом являются «палеолитические Венеры – женские статуэтки из камня, кости и обожженной глины» [10], а также из смеси костной золы с глиной [1].

Применение и цель создания этих женских статуэток стали понятны учёным ещё в середине 20-го века. Например, М.П. Найман чётко обозначил религиозное их назначение – «непосредственно связано с магическими верованиями». Более того, он указал на славянскую принадлежность этих «магических верований» – «скульптурные изображения женщин – прародительниц рода» [2, ст. Скульптура].



С ним солидарен П.И. Борисковский, утверждающий, что «палеолитическое искусство связано с женскими культами эпохи материнского рода, с охотничьей магией и тотемизмом» [2, ст. Каменный век], и А.Б. Зубов, считающий, что скульптурные изображения женщин являются проявлением религиозного культа [11].



Безусловный авторитет в этой области, археолог академик Б.А. Рыбаков, также солидарен с мнением коллег: «Образ Великой Матери идет из палеолита, где он выражает идею плодовитости (палеолитические «Венеры»)» [12]. И именно в силу такого единства мнений, например, Брянский краеведческий музей на своём официальном сайте называет женские фигурки – «скульптуры богини-матери».

При таком, весьма чётко обозначенном и сплочённом единстве учёных в трактовке образа, запечатлённого в женских статуэтках, нам остаётся только добавить, что с его развитием «у земледельческих племен Великая Мать мыслилась, с одной стороны, космогонически как Прародительница Мира, мать богов и всего сущего, а с другой – как Мать-Земля, Мать-сыра-земля и в силу этого – покровительница урожая.



На русской почве это выразилось в образе богини Макоши – единственного женского божества, включенного Владимиром в свой дохристианский пантеон».

В подтверждение авторитетных мнений приведём археологические доказательства. Рельефное изображение женщины, поименованное П.И. Борисковским как «рельефы на камне – женщина с рогом» [2, Каменный век], является прекрасным палеолитическим изображением славянской богини Макоши, найденным в пещере Лоссель, во Франции.



Мы видим аналогичный «рог изобилия (в античном искусстве обычно наполненный плодами) в руке Макоши на Збручском идоле» [12], а также в руке другого скульптурного изображения женщины (Малые гирлы).



Рис. 1. Макоши с рогом: 1 – Рельеф на камне «женщина с рогом». Лоссель. Франция. Высота 43 см [2, ст. Каменный век]. 2 – «скифское» изваяние. 7 – 3 вв. до н.э. 3 – Макошь. Одна грань Сбручского идола.

Положительный результат нашего сравнения говорит о том, что культ Макоши возник 40 – 30 тысяч лет назад (что подтверждают многие, см. выше) и прошёл сквозь тысячелетия, дойдя не только до пантеона Владимира, но и до наших дней.



Славян, до сих пор почитающих Макошь, чрезвычайно много. Более того, Макошь, видимо, единственный религиозный персонаж, относительно которого практически нет каких-либо споров.

Около сотни фигурок Макоши всего было найдено. География – от Франции до Сибири. Но особенно много на верхнепалеолитических стоянках в Костёнках, Гагарино и Авдеево. Они были изготовлены 27 – 20 тыс. лет назад и почти все характеризуются материнской зрелостью форм. Нередко женщины изображаются беременными или в позе роженицы.

В.Д. Косарев утверждает, что, «несмотря на колоссальные разрывы во времени, не может быть сомнений в преемственном развитии мистического женского образа на протяжении более миллиона лет».

Палеолитические изображения Макоши являются одним из наиболее ярких феноменов палеолитического искусства. Мера условности женских статуэток колеблется от образов почти реалистических (статуэтки из Костенок, фрагмент торса из Брассемпуи) до крайне стилизованной (Трезимено) и почти знаковой формы (две подвески из Дольни Вестонице).

Происхождение и назначение идолов

Известно великое множество идолов – славянских средств культа. «Идол, материальный предмет, являющийся объектом религиозного поклонения. Он изображал (замещал) или вмещал божество» [2, ст. Идол]. Этот же источник говорит, что «культ идолов возник в глубокой древности», и называет его «идолопоклонство», очевидно, делая упор на то, что древние славяне поклонялись идолу, как богу.

Древнейшие находки скульптурных изображений славянской богини Макоши

Палеолитические скульптурные изображения Макоши в обильном количестве встречаются на территории Руси – Русской равнине, а также в Северной и Восточной Европе, Альпах, на территории Украины, на Южном Урале и в Сибири [1].



Обнаружены во многих палеолитических стоянках – Монтеспан (Франция), Виллендорф (Австрия), Лоссель (Франция). И в России – Буреть (Сибирь), Елесеевичи (Брянская область), Гагарино (Воронежская область), Мальта (100 км от Иркутска), Юдиново (150 км от Брянска), Хотылево (на Десне), Зарайск (Московская область), Костёнки (Воронежская область), Авдеево (Курская область) и др.

Налицо особая концентрация палеолитических статуэток в центральной части России. Откуда, очевидно, палеолитические Макоши, вырезанные из бивня мамонта, кости или камня либо вылепленные из смеси костной золы с глиной были принесены в верхнепалеолитическую культуру Граветт (Франция) – «принесена в Европу с востока, к ней обычно относят памятники Южной России, такие как Гагарино» [1].



На территории Франции найден рельеф – «женщина с рогом из Лосселя» [1, ст. Палеолитическое искусство] (см. рис. 1.).



Рис. 2. Слева направо: Макоши из Леспюг, Виллендорфа, Гагарино (верхний Дон, Воронежская обл.), Костёнок.

В 1908 г. на территории Австрии найдена статуэтка палеолитической Макоши, названная «Венерой из Виллендорфа» [2, ст. Австрия]. В 1922 году в верховьях реки Гаронна в пещере Леспюг (Франция) найдена женская статуэтка, изготовленная из бивня мамонта.



Рис. 3. Костёнки. Женские фигурки. 23 – 21 тыс. Дон, Воронежская область.

В Костёнках найдены самые древние фигурки палеолитической Макоши – 40 тыс. до н.э. (Костёнки XIV). Возраст Костёнок XII – более 50 тыс. лет.

По всем особенностям к культуре Авдеевской стоянки очень близки Костёнки 1 [17] (21 – 20 тыс. до н.э.) [18], где обнаружены 40 статуэток Макоши из бивня мамонта и из мергеля, а также фигурки медведя, пещерного льва и антропоморфные головки из мергеля [19, 20].



Голова статуэтки оформлена тщательно: видна попытка передать прическу или головной убор в виде коротких ритмичных вертикальных насечек, образующих узкие горизонтальные пояски, окружающие голову и сужающиеся от основания к макушке.

В ходе раскопок, проводившихся в 2005 г. на расположенной в Подмосковье Зарайской палеолитической стоянке (20 тыс. до н.э.) обнаружены две женские статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. Одна из них – завершённое произведение, вторая осталась незаконченной.



Рис. 4. Зарайск. Женская фигурка. 20 тыс. до н.э. Бивень мамонта. Размеры: высота – 16,6 см; ширина у плеч – 4 см, у пояса – 5,1 см, у бедер – 5,5 см; толщина у плеч – 3 см, у пояса – 4.3 см, у бедер – 4.4 см. Соотношение длины туловища к длине ног 8,6/7,6 см [21]. Справа: вид статуэтки в яме и в культурном слое.

Первая, представленная на рисунке, датируется временем около 20 тыс. до н.э. [21]. Фигурка полностью соответствует общим канонам антропоморфной скульптуры малых форм, типичной костенковско-виллендорфской культурной общности. А более узко соответствует авдеевскому стилю.



Учёные полагают, что статуэтка намеренно была уложена в яму, служившую первоначально вместительной кладовой для хранения утвари, материалов и припасов.



Сохранность фигурки плохая, но голова и ноги сохранились лучше. На них имеется залощённость, характерная для поверхностей большинства костяных изделий из палеолитических стоянок и свидетельствующая о том, что последней операцией в технологии изготовления статуэтки было лощение поверхности мягким материалом. Оформление головы женской фигурки такое же, как у родственного Зарайской стоянке палеолитического поселения Костенки 1.



В культурном отношении Зарайск входит в круг памятников: Костенки 1, Авдеево, Гагарино, Хотылево. Своеобразие Зарайского памятника заключается в наличии фигуративной гравировки и использования техники сверления [21].

Скульптуры палеолитической Макоши распространены в приледниковой области и не заходят далеко на юг. Некоторые связывают это со сменой двух сезонов года: летнего – охотничьего, «мужской», и зимнего – осёдлого, «женский»; чем устойчивее осёдлость, тем выше роль женщины в жизни общины, прочнее сплоченность рода вокруг неё. А.Д. Столяр приводит ещё несколько стоянок, в которых были обнаружены женские статуэтки, и сообщает следующее:

«Древнейшие, во многом неотчетливые антропоморфные воплощения скупо передаются малой скульптурой самого начала верхнего палеолита. Развитую женскую скульптуру Запада по традиции принято относить к достаточно ранним фазам ориньяка.



Документально же сейчас с культурой развитого ориньяка можно связывать только сложную по моделировке «Венеру Леспю»…, и не исключено, скульптурную серию Брассемпуи.



Ко времени, отвечающему финальному ориньяку и позднему перигору Франции (от 25 000 до 20 000 лет назад, вероятно, принадлежит статуэтки Виллендорфа… в Австрии, Лизенберга и Мауэрна в ФРГ, Дольни Вестонице…, Петржковице и Павлова в Чехословакии и, возможно, Костенок, Гагарино…, Авдеево и Елесеевичей… в европейской части СССР. Следовательно, и при этой выверке объемные женские фигурки приурочиваются в основном к первой половине верхнего палеолита, указывая на первичность малой скульптуры среди сюжетных решений антропоморфной темы» [22, с. 237].

В период времени, к которому относятся изображения Макоши, – 30 – 20 тыс. до н.э. – существовала только европеоидная (русская) раса, говорившая исключительно на проторусском языке (см. [4]) и исповедовавшая исключительно протославянскую религию. Ареал обитания проторусов был ограничен областями Русской равнины.



В это время на территориях «юга» белого населения не было, следовательно, не было и носителей языка, искусства, культуры, религии. Возникновение смешанных рас – кавказоидных, монголоидных и др. – началось только после 15 – 13 тыс. до н.э. (см. [3, п. 9.2.1. гл. III]) по мере того, как европеоидное русское население Русской Равнины начало расселяться в южном и восточном направлениях.

Наши выводы подтверждаются археологическими данными. Например, источник [1731, ст. Стиль] свидетельствует, что женские статуэтки были распространены «в период с 27-го по 19-е тысячелетие от Пиренеев до Урала». Поселения славян русов были распространены по всей территории Русской равнины. В конце этого периода, в 21 – 19 тыс. до н.э., валдайский ледник достиг максимума, и началось движение русов на юг (см. [3, п. 4.1. гл. IV]).

Именно поэтому только с 7 – 6-го тыс. до н.э. вместе со славянскими европеоидными переселенцами культ Макоши проникает в Месопотамию. Глиняные женские статуэтки найдены в поселениях Хассунской культуры (близ Мосула, Ирак), распространённой в Северной Месопотамии. Здесь же найдены сосуды с традиционной славянской геометрической росписью, резным ёлочным узором, каменные печати. Наиболее изученный памятник – поселение Ярым-Тепе 1 [23, 24; о распространении языка см. 4].

Далее, в 5 – 4 тыс. до н.э., культ славянской Макоши унаследовали земледельцы Эль-обейдской культуры Месопотамии, где найдены глиняные соответствующие женские статуэтки, а также расписная (крашеная) керамика с традиционной геометрической, монохромной росписью.

«На основании Эль-обейдской культуры сложилась цивилизация Шумера» [25], поэтому разнообразные изображения идолов нашли широкое отображение в шумерской религии.

У шумерской богини, представленной на рисунке, мы видим две косы, аналогичные косам у женских статуэток из Намазга-Тепе, а также линейный орнамент, аналогичный орнаменту статуэток из Бешеново, Анатолии и др. Более того, сама шумерская богиня чрезвычайно похожа лицом на Макошь из Авдеево.

Богиней земли у шумеров являлась Ки. С ней был неразрывно связан бог неба Ану [2], имя которого мы находим в названии Anadole – Анатолии (Ан + Доля, спутница Макоши см. ниже). Наследование имени богини Ки мы находим в имени фригийской Великой матери богов – Кибелы, Kybele [7] – Ky + bele, красавица, великая от Велес/Beles (русск. или любой др. язык). Напомним, Кибела – это римский, более поздний аналог славянской Макоши – Великой матери (см. [3, п. 3.6.2. гл. VI]).

Неразрывность мужского начала – Ану и женского – Ки мы находим в изображении трипольской Макоши: уж, мужское начало, расположенный на груди статуэтки (женское начало), и символ «Засеянное поле», указывающий на оплодотворение.

В одно время с Эль-обейдской культурой протошумеров на Среднем Урале и в Зауралье существовала Шигирская культура (5 – 4-е тыс. до н.э.), на селищах которой также найдены деревянные идолы и носители которой, по предположению А.Я. Брюсова, заселили Прибалтику [27].



И в это же время по верхнему течению реки Ока (район Белев – Серпухов) существовала Белёвская культура (4 – 2-м тыс. до н.э.), древнейшая стоянка которой – Гремячевская, против устья реки Жиздра (русск. жизнь здравая) – относится ко времени перехода от мезолита к неолиту, а керамика была украшена типичным славянским орнаментом из символов Макоши – шахматным узором из ромбических вдавлений [28]. Одновременно также развивалась и трипольская славянская культура.

Так что шумеры были совсем не одиноки. Напротив, существовала огромная масса славянских культур, использующих как сам культ богини Матери-Макоши, так культ её изображений-фигурок и сопровождающий мифологический материал, а также славянский религиозный орнамент.

Поэтому, возвращаясь немного назад, чтобы заполнить сделанный нами пробел между 19-м и 7-м тыс. до н.э., обратим внимание на Мёзинское поселение 15 – 8-го тыс. до н.э., расположенное на правом берегу реки Десны в селе Мезин в Черниговской области Украины. О присутствии славянского культа Матери-Макоши свидетельствуют найденные здесь статуэтки женщин из бивня мамонта, а также браслеты из бивня с хорошо идентифицируемым славянским геометрическим орнаментом [29].

Начиная с 6 – 5 тыс. до н.э., мы можем проследить распространение культа Макоши, рассеивающего вслед за передвижением славянских переселенцев.

В трипольское время (6 – 4 тыс. до н.э., между Восточным Прикарпатьем и Средним Поднепровьем, а также на территории Румынии) славянское религиозное искусство приобрело более отчётливые формы, совмещённые со славянским религиозным свастическим символизмом. Мы видим и «ёлочный» орнамент, и лист с прожилками, символизирующий Дерево жизни, и расположенный на животе фигурки символ «засеянное поле», означающие беременность, зарождение новой жизни.



Рис. 5. Трипольские Макоши с изображениями свастических символов Дерево жизни и Засеянное поле.

На груди одной из трипольских Макошей имеется змея, пояснения которой находим у Б.А. Рыбакова:

«Земледельцы энеолита 4 – 3-го тысячелетий до н.э. (в их числе были и языковые предки славян) выработали свою систему представлений, которая во многом передалась будущим поколениям.



Земля, вспаханная и засеянная, уподоблялась женщине (или деве), «понёсшей во чреве своем». Дождь олицетворялся грудью женщины или ужом, выползающим во время дождя» [12].

На месте Авдеевской палеолитической стоянки существовала тшинецкая культура, распространённая от реки Варта на западе до реки Сейм (Семь [7]), левый приток Десны, на востоке [35].

На предметах славянской тшинецкой культуры мы обнаруживаем все признаки устоявшегося культа Макоши: сосуды с четырьмя грудями, сам символ «Новая жизнь» и свернувшегося двойной спиралью «Ужа». А также находим этому подтверждение у Б.А. Рыбакова:

«Наиболее частым оформлением двух рожениц в энеолитическом искусстве Центральной и Восточной Европы является изображение четырёх женских грудей, неразрывно связанных с символикой питающей влаги, т.е. опять-таки с дождем. Эта символика доживает в орнаментике посуды до середины бронзового века, встречаясь у праславян (тшинецкая культура 15 – 12 вв. до н.э.)» [12].

Ёлочный славянский орнамент распространился в другие местах расселения протославян [12]. В частности, до кавказоидно-греческого вторжения он присутствует на женских статуэтках из Анатолии (3 тыс. до н.э.), и точно такие же культовые предметы обнаружены и на территории микенской Греции, на Крите. Прослеживается идентичность орнамента анатолийской Макоши и Макоши из сербского села Бешеново.



Рис. 6. Макоши из Анатолии (цветом). 3 тыс. до н.э. Глина. Чёрно-белые – Макоши из Триполья, Бешеново, браслет из Костёнок. Во врезке – даны славянские свастические символы – «опознаватели» – Макоши.

В культуре Намазга-Тепе 2-й половины 5-го – начала 4-го тыс. до н.э., расположенной на территории Туркмении [2], найдены фигурки женщин, аналогичные славянским палеолитическим изображением Макоши.



Причём у статуэтки времени Намазга V отчетливо виден на животе колос, очевидно, символизирующий плодородие-беременность, и две косы, спускающиеся от головы на шею и грудь. Напомним, косы – часть символизма Макоши. Колос, изображённый на животе фигурки из Намазга, идентичен колосу, изображённому на животе трипольской Макоши.

С 13-го в. до н.э. на основе шнуровой керамики культуры образовалась лужицкая культура, распространённая на обширной территории от побережья Балтийского моря до Дуная и Словацких гор и от реки Шпре до Волыни [38]. В изображениях предметов лужицкой культуры мы находим символ, идентичный двойной спирали, выгравированной точками на амулете из зуба мамонта со стоянки Сунгирь (ок. 27 тыс. до н.э.).

Очевидна полная тождественность этого символа аналогичным символам трипольских, лужицких и др. славян. В лужицкой и трипольской культурах находим и сосуды с грудями рожениц. И лужицкие заколки идентичны заколам со стоянки Сунгирь. Этот же символ находим в фатьяновской культуре 2-го тыс. до н.э., распространённой в Ярославской области.

Интересен погребальный обряд, который предусматривал захоронения в ямах со скоплениями угля и иногда охры. Что также аналогично захоронениям в Сунгире.

Фатьяновская культура, по мнению большинства учёных, принадлежит к общности культур шнуровой керамики и боевых топоров и распространяется на территории, занятой волосовскими племенами – конца 3-го – 1-й половины 2-го тыс. до н.э., распространённой в бассейне реки Ока, ниже города Рязань и в низовьях реки Клязьма [39]. Костяные и каменные статуэтки волосовской культуры имеют сходные черты со статуэтками Макоши.

Волосовская культура принадлежит к кругу ямочно-гребенчатой керамики культуры (конец 4 – середина 2-го тыс. до н.э.), распространённой в лесной полосе Восточной Европы из Волго-Окского междуречья на север до Финляндии и Белого моря, на юг – до рек Воронеж и Дон.

Весьма показательны находки статуэток Макоши из Караново (Южная Болгария) и Трои.

Нижний слой Караново датирован 6 – 5 тыс. до н.э. и содержит керамику с белой росписью по красному фону, а также остатки больших прямоугольных жилищ с печами (культура Караново I). Третий слой оставлен культурой Веселиново середины 5-го тыс. до н.э.) и характеризуется чёрной и серой лощёной керамикой и сосудами на 4 ножках.



Пятый слой оставлен культурой Марица начала 4-го тыс. до н.э. и имеет серую керамику с углублённым орнаментом, заполненным белой пастой. Шестой слой принадлежит к болгарскому варианту культуры Гумельница середины 4-го тыс. до н.э. и представлен домами с печами, запасами зерна и керамикой, украшенной графитной росписью. Седьмой слой относится к 3-ему тыс. до н.э. и содержит дома с апсидами, чёрную и коричневую керамику со шнуровым орнаментом [41].

Среди находок слоёв Караново III (сер. 5-го тыс. до н.э.) и Караново VI (сер. 4-го тыс. до н.э.), как и в Трое, мы отмечаем присутствие женских статуэток, полностью идентичных палеолитическим фигурками Макоши, найденным на Русской равнине, и трипольским статуэткам Макоши. Видим также соответствующий славянский орнамент.

Как и всё славянское, Караново поименовано просто – «холм с остатками древних поселений» [2, Титов В.С., ст. Караново]. Однако практически полная идентичность находок со всеми воспетой Троей должна была заставить археологов дать «холму» более достойное наименование – Караново возраста 5 тыс. до н.э. аналогично по уровню мастерства с Троей возраста 3 – 2-го тыс. до н.э.!

Статуэтки Макоши и грузики от ткацких станков (культ Макоши-пряхи) найдены также в старчево культуре 5 – 4-го тыс. до н.э. близ Белграда [42].

Можно ещё подробнее представить археологические данные, свидетельствующие о широчайшем распространении общеславянского культа Великой матери Макоши, и все они будут говорить о зарождении и становлении этого культа на территории Русской равнины.

Подводя итог, можно уверенно констатировать, что прародиной религиозного искусства является русская равнина, а дата его возникновения относится не ранее 40 – 20 тыс. до н.э.

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А.А. Тюняев



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