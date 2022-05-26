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Последний день Лимана

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Местные жители и военкоры сообщают, что противник после недолго сопротивления у железнодорожных путей в юго-восточной части Красного Лимана начал отход из города.
Сегодня днем появились кадры стремительство бегства украинских военных на БТРах в направлении Славянска, ну а вечером пошли сообщения, что и с юго-восточных окраинах города ВСУ тоже ушли/бежали. Военные и Росгврадия проводят зачистку города. Еще вчера жители сообщали, что им рекомендуют носить белые повязки пока ситуация не стабилизируется.
Скорее всего завтра будет объявлено об освбождении Красного Лимана, который завтра вернет свое имя, так как при Украине его переименовали просто в Лиман, но согласно указу Пушилина, все населенные пункты оккупированные ВСУ возвращают свои родные названия по состоянию на май 2014 года. Так что сегодня последний день Лимана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7638607.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, ДНР, донбасс, донецкая народная республика, славянск, Украина
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