Началось с того, что попытался найти простое и лаконичное объяснение современному противостоянию цивилизаций. По большому счёту всё проявляется объяснением счастья для всех и для каждого, как это ни странно. Мы все стремимся к счастью, люди с разными наклонностями, характерами, особенностями психики – все хотят быть счастливыми. И пути достижения счастья каждый выбирает сам. Получается, счастье – движитель развития цивилизации. Проблема в том, как это состояние можно понимать и каким образом оно достигается. Тут есть масса вариантов. Обозначу два крайних состояния, по моему разумению приводящих к достижению счастья:



1. Счастье преодоления.

Здесь масса примеров!



Это и победы спортсменов после длительных, изнурительных тренировок.

Это победа воина в борьбе с врагом.

Это счастье мальчишки, когда он наконец подтянулся на турнике первый раз в жизни.

Это сдача трудного экзамена после скрупулёзной подготовки.

Это выход лётчика Алексея Петровича Маресьева к своим с отмороженными ступнями во время Великой Отечественной войны.

Это первый полёт в космос Юрия Алексеевича Гагарина.



Наиболее показательной и парадоксальной выглядит ситуация из фильма "Белое солнце пустыни" когда красноармеец Сухов соглашается быть не сразу убитым, а ещё и помучиться.

https://www.youtube.com/watch?…

Что кроется во фразе – "лучше всё же помучится"? Мне кажется это уже можно и не объяснять. Ведь все примеры счастья преодоления – происходят через мучения. Получается – помучиться это найти выход и победить.

Здесь на ум приходит замечательная фраза которую приписывают древним грекам: "благословенны препятствия – ими растём". Это тоже пример счастья преодоления.



Когда все проблемы, трудности, задачи, сложности – всё это есть СТУПЕНИ по которым мы поднимаемся, учимся, приобретаем опыт.



Вся жизнь человеческая нам подсказывает, что мы можем опереться только на то, что нам сопротивляется.



Двигаясь по болоту вы всегда стремитесь найти твёрдую кочку и опереться на неё. Так и в жизни, как это ни парадоксально, мы можем стоять только на том, во что мы упёрлись и что мы преодолели!

И после прочтения этих рассуждений может измениться взгляд на фразу: "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Ужасный конец отрезает все возможности преодоления, а ужас без конца даёт шанс понять, разобраться и преодолеть!



Парадокс однако…

Пока пропущу варианты счастья преодоления человека с низкой нравственностью. Дальше будет понятно почему…

2. Счастье вожделения.

В этом случае даже не вижу необходимости подробного объяснения. Здесь всё примитивно и на уровне обезьяньих инстинктов.



Подавляющее большинство людей живёт ради счастья вожделения. Это уровень желудка и ниже, чревоугодие, похоть – это когда продолжение рода (уровень сердца) вырождается в безсмысленный секс ради удовольствия.



Уровень сердца: любовь, семья, дети – это обуза и "мешают жить". Отсюда "чайлдфри" (свобода от детей), ЛГБТ и прочие извращения.



Это пример когда средство – становиться целью! Но это и есть счастье вожделения.



Безусловно и при достижении такого счастья приходится напрягаться, но уровень напряжений – несопоставим.



Конечно не стоит обеспечение нормальных физиологических потребностей сравнивать со счастьем вожделения. Здесь я веду речь о разных вещах. Сравните яхту Абрамовича и надувную лодку соседа Петровича и вам сразу всё станет ясно.

В конце концов получается интересная картина:

цивилизация преодоления стремиться к объединению, симбиозу, взаимопомощи, к новым высотам и достижениям. Пример такой цивилизации – СССР перед войной и после войны до 1955 года. Мы до сих пор живём на достижениях тех людей.

цивилизация вожделения стремится к достижению удовольствий путём обмана, лжи, грабежа, убийства. Все средства хороши и нравственность отсутствует от слова вообще… Здесь цель – оправдывает средства и ничего личного – просто бизнес.

Самое парадоксальное из всего сказанного в том, что граница противоборства цивилизаций проходит не через, например, границу России и Украины, а в том, что граница эта проходит в нас самих, в наших головах, в нашем мировоззрении. Буквально в каждом из нас!



И понимание этого уже великая вещь! И война цивилизаций проходит через каждого! И каждый определяет победу или поражение всего человечества.

Barry Ig



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