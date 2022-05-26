Цикличность смены цивилизаций
Автор Алексей Орлов
От чего зависит периодичность смены цивилизаций, почему это происходит.
Где кроются причины, способствующие или предшествующие этому событию?
Каков механизм перехода, смены одной цивилизации другой?
В чем суть переходного периода, почему он несёт с собой цепь катастроф, революций, войн и чем он завершается? Как избежать этих потрясений, проходя плавно все ступени человеческого развития от ступени к ступени?
Также:
Какая последовательность циклов повторения смены цивилизаций?
Какие возможные этапы развития цивилизации в каждом цикле?
Чем обычно заканчивается каждый цикл прохождения своего пути цивилизацией?
Как это влияет на человека его развитие и развитие и жизнеспособность цивилизации?
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