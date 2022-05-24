Западу придётся признать, что всё время наступать на российские жизненные интересы безнаказанно не получится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии имени Е.М. Примакова «100 вопросов лидеру».

«Говорят, что Россия должна “потерпеть поражение”, они должны “победить Россию”, добиться того, чтобы Россия “проиграла на поле боя”. Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие “заклинания”. Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия, – сказал он. –Убеждён, что всё это закончится. Запад в очередной раз признает реальность, которая создаётся “на земле”. Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили… Они признают реальность. Иначе не может быть и не будет. Мы будем добиваться защиты прав русских (где бы они ни жили), русскоязычного населения в соответствии с конвенциями, под которыми стоят подписи всех западных государств. Будем добиваться того, чтобы интересы безопасности России не игнорировались».

Министр признался, что поражён той скоростью, с которой Запад занял русофобскую позицию, «поощряя русофобию на бытовом уровне», после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

«Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI-XVII-XVIII вв. Сейчас под воздействием этой русофобии политологи стали привлекать внимание к западным описаниям России того ещё периода. Начало XX века – американские политологи писали о России как о варварах. И вот это всё, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока всё построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов – это объяснить: это глубоко сидело, личина была “приклеена” сверху», – указал дипломат.

Лавров обратил внимание на возмутительные высказывания польских, латвийских и украинских властей. «Посмотрите, как разговаривает та же Латвия. Они говорят, что отнимут у русских деньги, которые они у себя заморозили, конфискуют и пустят на нужды Украины. Но и им тоже надо себе (латвийцам) взять. Их, мол, оккупировал Советский Союз. Как бы компенсация за оккупацию. Премьер-министр Польши М. Моравецкий заявляет Норвегии, что они много заработали, цены на нефть хорошие, давайте, мол, делитесь с ними. Примерно как и руководители Украины говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то “ливерная колбаса” руководит Германией. Ещё недавно представить себе это было невозможно, – заметил он. – Люди считают, что они хозяева жизни. Им сказали, что им всё можно, если они будут выступать против России и всего русского. Вот посол Украины в Германии А. Мельник. Весь Интернет пестрит его хамскими требованиями в отношении правительства страны пребывания. Он персонально оскорбляет германских политиков. Сейчас это входит в моду, что тем, кто “за американцев”, всё дозволено».

Сами же американцы, как отметил глава МИД, «в открытую заявляют, что они не могут допустить никакого двухполярного мира, что они должны отстоять однополярный мир». Так, министр финансов США Дж. Йеллен (в прошлом возглавляла Федеральную резервную систему) прямо заявила, что «надо реформировать Бреттон-Вудские институты (МВФ, Всемирный банк), ВТО, потому что слишком продвинулся вперёд Китай, начинает США «поджимать». «То есть, она признаётся, что Китай достиг нынешнего своего экономического могущества и продолжает развиваться ускоренными темпами на основе тех правил, которые Запад заложил в основание Бреттон-Вудских институтов и ВТО. Он обыграл Запада на его поле. Запад тут же заговорил, что надо менять правила. Вот и все философские размышления на счёт того, что такое западные правила. Причём декларируют, что правила для МВФ и Всемирного банка, ВТО должны писать США и Европа. Остальным потом объяснят, как надо теперь по-новому играть, – сказал министр. – Надо отдавать себе отчёт, что это положение отражает глубинное мнение в мире. Запад 500 с лишним лет “заказывал музыку”, завоёвывал колонии, “цивилизовал” их, организовывал там “порядки”, делил страны по линейке».

Министр убеждён: «Надо набраться терпения, но при этом выстраивать свои собственные механизмы международного общения. Есть ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Сейчас центр мирового развития сместился в Евразию. У нас в евразийском регионе на этот момент наиболее разветвлённая сеть партнёрств. Надо на них полагаться в дальнейшем развитии нашей страны, её транспортных, транзитных, логистических возможностей».

Отвечая на вопросы о том, наладят ли западные страны с нами дипломатические отношения и когда это может произойти, глава МИД сказал: «Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою остервенелость и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убеждён, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьёзно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень».

По его словам, сейчас наша страна создаёт «не просто некий процесс импортозамещения». «Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины. Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надёжность, и которые не пляшут под чужую дудку. Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать», – заключил он.

По материалам сайта МИД РФ, РИА Новости