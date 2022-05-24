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Что замыслили поляки: миротворческую миссию или оккупацию? Константин Сивков

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Зачем поляки идут на Украину? Втянут ли США польскую армию в конфликт в обход НАТО? Возможно ли столкновение России с Польшей? Поможет ли это Западу реализовать свою заявленную цель – максимально ослабить Россию? Сильная ли польская армия? Может ли Польша получить под свой контроль новые территории? Об этом говорит военный аналитик Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SKC4aFSohhY
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