Что замыслили поляки: миротворческую миссию или оккупацию? Константин Сивков
Зачем поляки идут на Украину? Втянут ли США польскую армию в конфликт в обход НАТО? Возможно ли столкновение России с Польшей? Поможет ли это Западу реализовать свою заявленную цель – максимально ослабить Россию? Сильная ли польская армия? Может ли Польша получить под свой контроль новые территории? Об этом говорит военный аналитик Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Польша и миротворство это, конечно, анекдот.