Шведский флот до Северной войны/Сергей Махов и Егор Яковлев
Новый гость на Цифровой истории. Исследователь истории флота Сергей Махов и Егор Яковлев беседуют об одном из главных противников России на море – Швеции. Чем интересна предыстория шведского флота? Не преувеличена ли его слава? В чем заключалось шведское морское искусство?
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