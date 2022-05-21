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Шведский флот до Северной войны/Сергей Махов и Егор Яковлев

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Новый гость на Цифровой истории. Исследователь истории флота Сергей Махов и Егор Яковлев беседуют об одном из главных противников России на море – Швеции. Чем интересна предыстория шведского флота? Не преувеличена ли его слава? В чем заключалось шведское морское искусство?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #историяфлота #СергейМаховЦИ

Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=702LOHEa6tM
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