Что скрывается под маской дурака? Алексей Орлов
Автор – Алексей Орлов
Существует несколько версий о значении и происхождении слова «дурак». Это и игрушка, и заготовка для валенка. Говорят, слово дурак произошло от обозначения полена или чурки. Дураком называли большую тыкву, арбуз или дыню.
Дурак в сказках – простак, ленивец, живущий здесь и сейчас, не большого ума человек и так далее.
Давайте разбираться всё ли так просто, как в сказках, и какой смысл несёт это слово?
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