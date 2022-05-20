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Этап перелома. Какие процессы начнутся, после нашего ухода с западного рынка. Борис Марцинкевич

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Почему наш отворот от Запада может стать колоссальным переломом для всей экономики и энергетики. С какими вызовами мы столкнёмся, после ухода с европейского рынка. Какие возможности и риски таит в себе рынок Востока. Об этом и многом другом в беседе с Андреем Фефеловым рассказывает автор и ведущий программы “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wGGIF_lmE2I
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