WOKE-сеть в мировой власти: её цели и средства. Константин Черемных о подоплёке современных событий
Как связаны между собой прогрессистские круги в мировых правительствах и почему продвигаемая ими повестка никуда не делась, а последовательно, хоть и менее заметно, воплощается в жизнь. Об этом в беседе с Андреем Фефеловым рассказывает аналитик Константин Черемных.
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