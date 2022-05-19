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WOKE-сеть в мировой власти: её цели и средства. Константин Черемных о подоплёке современных событий

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Как связаны между собой прогрессистские круги в мировых правительствах и почему продвигаемая ими повестка никуда не делась, а последовательно, хоть и менее заметно, воплощается в жизнь. Об этом в беседе с Андреем Фефеловым рассказывает аналитик Константин Черемных.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HbH6U1ppxvE
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