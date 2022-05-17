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Про случай в кочегарке. Вспоминает Владимир Виноградов

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Предваряя многочисленные вопросы: трёхчасовое интервью Владимира Александровича Виноградова о службе в рядах Советской Армии из цикла «Дембельский альбом» уже на подходе и будет опубликовано в ближайшее время. В двух частях. Всё как положено — с прибаутками, разными новыми словами и полезной жизненной наукой.

А этот небольшой отрывок посвящён превратностям службы молодого бойца Советской Армии, на практике столкнувшегося в армейской кочегарке со старослужащими. Чем и как могут помочь в непростой жизненной ситуации хорошая шутка и полуведро бензина — рассказывает «Отличник ВВС» Виноградов.

Если вы «отслужили как надо» в рядах советской, российской или другой армии, сохранили тёплые впечатления о том времени, не расстались с чувством юмора, хотите поделиться с общественностью своими армейскими историями и при этом располагаете возможностью прибыть в нашу студию в Москве — напишите нам, пожалуйста:

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✅ Все выпуски из цикла «Дембельский альбом»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo2gI1w_RHeQyuYuSuAWR3lF

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=869dGzH2c1I
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