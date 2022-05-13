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Сталин замалчивал блокаду? Разбор мифа/Артём Шипунов и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Артём Шипунов развенчивают миф, что в послевоенные годы и до смерти Иосифа Сталина в СССР мало кто знал о блокаде Ленинграда.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #АртёмШипуновЦИ #блокада #вов

Сообщество Артёма Шипунова «Московский Парк Победы (Санкт-Петербург)»: https://vk.com/mpp1945

Расписание экскурсий Егора Яковлева на ближайшие выходные:
— 14 мая, суббота
⚓11.00 Дворцы Петербурга https://vk.com/event213085763
⚓12.15 Революционный Петроград https://vk.com/event213085839
⚓13.30 Реки и каналы Петербурга https://vk.com/event213086036
15.45 Любовь и кровь https://vk.com/event212978946

— 15 мая, воскресенье
⚓12.00 Мистический Петербург https://vk.com/event213086126
⚓13.15 Революционный Петроград https://vk.com/event213085945
⚓14.30 Петровский Петербург https://vk.com/event213085650
16.30 Герои и противники русской революции https://vk.com/event212978798

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZbpG3eYkUeE
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