Второй запрос администрации на дополнительное финансирование, представленный Конгрессу 28 апреля, предусматривал дополнительное финансирование SFOPS в размере 14,75 млрд долларов, связанное с Украиной.

15 марта 2022 года Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях в Украине (USAA, PL 117-103, Div. N), в соответствии с которым на счета SFOPS было выделено 6,8 миллиарда долларов.

Первый, представленный 2 марта 2022 года, включал, среди прочего, 5 миллиардов долларов на счета ассигнований Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ (SFOPS).

«По состоянию на 28 апреля 2022 г. администрация Байдена подала в Конгресс два запроса на экстренное дополнительное финансирование Украины для преодоления кризиса, вызванного вторжением России.

Из докладной записки Исследовательской службы Конгресса США от 6 мая 2022 г . «Дополнительное финансирование для Украины: Государственный департамент, зарубежные операции и смежные программы (SFOPS)»:



В сообщениях предполагается, что Конгресс может рассмотреть еще один пакет экстренного дополнительного финансирования, хотя еще неизвестно, что может включать этот пакет и повлияют ли внутренние приоритеты на его рассмотрение.

2 марта. Запрос на экстренное дополнительное финансирование

Запрос администрации на экстренное дополнительное финансирование от 2 марта для Украины включал 5 миллиардов долларов для счетов SFOPS в рамках более широкого пакета, который обеспечил бы в общей сложности 10 миллиардов долларов для Украины и 22,5 миллиарда долларов для мероприятий по реагированию, связанных с COVID-19.

Согласно запросу, 5 миллиардов долларов для SFOPS должны были быть разделены между четырьмя счетами ассигнований, чтобы «укрепить безопасность и экономическую помощь США Украине, а также региональным союзникам и партнерам» и «поддержать жизненно важную гуманитарную помощь, включая экстренную продовольственную помощь и дополнительную поддержку уязвимых групп населения и сообществ».



Администрация также предложила повысить гибкость финансирования SFOPS за счет изменения существующих полномочий, новых полномочий по переводу средств между счетами SFOPS и полномочий на перепрограммирование (т. е. перемещение средств внутри счета) средств как за 2022 финансовый год, так и за предыдущий год.



Администрация заявила в запросе, что эти изменения предоставят ей «максимальную гибкость в поддержке Украины, наших европейских союзников и партнеров, а также других возникающих глобальных потребностей».

Конгресс принял USAA 15 марта 2022 года. Эта мера включала 6,8 млрд долларов на счета ассигнований SFOPS из общей суммы 13,6 млрд долларов, а также новые полномочия.

28 апреля. Запрос на экстренное дополнительное финансирование

Администрация обратилась к Конгрессу с запросом от 28 апреля о выделении экстренного дополнительного финансирования в размере 14,76 млрд долларов для счетов SFOPS из общей суммы в 33 млрд долларов, запрошенных для Украины и региона.

Запрос SFOPS включает:

·8,76 млрд долларов США в виде средств Фонда экономической поддержки, включая 7,5 млрд долларов США на «прямую макроэкономическую поддержку правительства Украины», до 760 млн долларов США на «программы продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства» и 500 млн долларов США на экономическую помощь и помощь в целях развития;

·4,5 миллиарда долларов США на помощь в области безопасности, в том числе 4,0 миллиарда долларов США для FMF, 400 миллионов долларов США для INCLE и 100 миллионов долларов США для программ нераспространения, борьбы с терроризмом, разминирования и связанных с ними программ (NADR);

·850 миллионов долларов на счетах глобальной гуманитарной помощи, включая 700 миллионов долларов на международную помощь при стихийных бедствиях и 150 миллионов долларов на помощь миграции и беженцам;

·650 миллионов долларов США находятся на счетах международных программ Министерства финансов, в том числе 500 миллионов долларов США для Европейского банка реконструкции и развития и 150 миллионов долларов США для Глобальной программы сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Как и в случае с запросом от 2 марта, администрация также предлагает внести поправки в некоторые полномочия, в том числе увеличить полномочия по разделу 506(a)(1) на использование средств на 5,0 млрд долларов США (до общей суммы 8,0 млрд долларов США) и увеличить полномочия по Разделу 614 на 500 млн долларов США (до общей суммы в размере 1,0 миллиарда долларов), среди прочего.

Отчеты о перспективах показывают, что Конгресс относительно широко поддерживает дальнейшее экстренное дополнительное финансирование для Украины, но различные мнения относительно предлагаемого дополнительного финансирования для борьбы с COVID-19, а также по другим внутренним вопросам могут повлиять на его рассмотрение.

Некоторые члены могут выступать за отдельное чрезвычайное дополнение для Украины, чтобы ускорить принятие этой меры; другие могут усмотреть в срочности законопроекта создание возможности для предоставления экстренного финансирования для решения более широкого круга вопросов.



Ключевым соображением для Конгресса является то, сколько финансирования и гибкости в принятии решений предоставить исполнительной власти.



Конгресс принял большинство изменений в полномочиях SFOPS, запрошенных администрацией 2 марта в USAA, и предоставил больше средств, чем было запрошено.

Пока неизвестно, отреагируют ли законодатели аналогичным образом на запрос от 28 апреля. Конгресс может принять решение о дополнительном финансировании, но не о каких-либо запрошенных полномочиях, или, наоборот, предоставить более гибкие полномочия для использования ранее выделенных средств без предоставления нового финансирования.

Конгресс также может предоставить определенные полномочия на ограниченной по времени основе, чтобы они распространялись только на средства, предусмотренные дополнительным пакетом.



Такой подход предоставит исполнительным органам некоторые дополнительные возможности для преодоления этого кризиса и потенциально создаст прецедент для подобных чрезвычайных ситуаций в будущем, но не изменит устав в долгосрочной перспективе.

Другая возможность состоит в том, что Конгресс может принять предложенные изменения полностью и без ограничения по времени, с потенциально более широкими последствиями для распределения помощи и контроля со стороны Конгресса на долгие годы».

Из выступления на брифинге 6 мая Билл ЛаПланте, заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению:

«Пентагон получил более 300 ответов на свой призыв к коммерческим системам для быстрого оснащения оружием украинских вооруженных сил.

22 апреля Министерство обороны США направило запрос информации, запрашивая у компаний информацию о ряде необходимых возможностях, включая противовоздушную оборону, противотанковые системы, беспилотные авиационные системы и оборудование связи.



Глава отдела закупок Пентагона Билл ЛаПланте в своем первом публичном выступлении после вступления в должность заявил 6 мая , что поток предложений поможет смягчить проблемы с цепочками поставок, ускорить производственные линии и решить стратегические задачи в регионе.

6 мая — это крайний срок, когда компании могут подавать предложения, и ЛаПланте сказал, что Пентагон рассматривает сотни предложений, которые делятся на разные категории в зависимости от срочности и времени, которое потребуется для их обработки. Сроки доставки варьируются от 30 дней до более чем шести месяцев.

Минобороны также попросило компании предоставить максимальную месячную производительность и указать, какие другие системы будут затронуты увеличением производительности.

ЛаПланте сообщил, что Министерство обороны выделило 181,8 млн долларов из 300 млн долларов финансирования Инициативы содействия безопасности Украины. Это включает в себя контракт на 17,8 млн долларов с AeroVironment на ее беспилотную авиационную систему Switchblade.

Помимо обязательств в размере 45 миллионов долларов США в рамках Инициативы содействия безопасности Украины по координации транспортировки систем вооружения, министерство также выделило:

61,4 миллиона долларов США на оборудование связи;

22,6 миллиона долларов на систему Advanced Precision Kill Weapon System;

19,7 млн ​​долларов на БПЛА Puma; 7,2 миллиона долларов на ремонт M1151 Humvee;

4,9 миллиона долларов на боевое медицинское оборудование и материалы;

2 миллиона долларов на бинокли;

1,2 миллиона долларов на MRE.

ЛаПланте сказал, что у департамента есть планы на оставшиеся 118,2 миллиона долларов финансирования, но не сообщил подробностей.

Поскольку Пентагон работает над поставкой Украине необходимых систем вооружения, он также сосредоточен на пополнении запасов оборудования в США.



В марте Конгресс одобрил Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на сумму 13,6 млрд долларов, в том числе 3,5 млрд долларов на обновление поставок оружия Министерству обороны.

ЛаПланте подтвердил, что 2 мая министерство передало первую партию финансирования в размере около 1,45 миллиарда долларов армии и корпусу морской пехоты на приобретение «Стингеров», «Джавелинов» и другого оружия.

Армия «активно ведет переговоры» о контрактах на ракеты Stinger производства Raytheon и рассчитывает заключить контракт в мае.

ЛаПланте сказал, что контракт на ракеты Javelin «неизбежен», добавив, что, хотя Пентагон ранее покупал F-модель Javelin производства Lockheed Martin, его запасы будут пополнены более новой G-моделью».

Заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби о дополнительной помощи в области безопасности Украины в размере 150 миллионов долларов:

«Сегодня, 6 мая, Министерство обороны (DoD) объявляет о санкционировании президентского сокращения помощи в области безопасности на сумму до 150 миллионов долларов.



Это разрешение является девятым изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Возможности в этом пакете предназначены для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшних боевых действиях, поскольку российские войска продолжают наступление на востоке Украины. В комплект входят:

(25 000) 155-мм артиллерийских снарядов;

(3) противоартиллерийские радары AN/TPQ-36; и

Электронное оборудование для подавления помех;

Полевое оборудование и запасные части

Соединённые Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы помочь Украине защитить себя.



В настоящее время Соединённые Штаты выделили Украине около 4,5 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около 3,8 млрд долларов США с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля.



С 2014 года Соединённые Штаты выделили более 6,5 млрд долларов США помощь в обеспечении безопасности Украины.

Соединённые Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для самообороны».

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ВПК США продолжают приумножать прибыли, а российские ракеты уничтожать склады американского оружия на Украине.

Вл. Овчинский



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