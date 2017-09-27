СТАЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ. ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ

« …Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть. .. И.В. Сталин ».



Это рассказ о последнем незавершенном проекте Сталина, золотого Сталинского рубля, который не потерял своей актуальности и сегодня, хотя прошло уже 60 лет. Он мог стать одной из мировых резервных валют, в далеком 1950 г.

Для справки; Сегодня мировыми резервными валютами являются: доллар США, Евро, японская Йена, Британский фунт стерлингов, Швейцарский франк. Есть также ещё одна специальная валюта Международного Валютного Фонда (МВФ) – SDR.

К началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г), золотой запас СССР составлял 2600 тонн золота, и находился он, на нашей территории.Благодаря золоту, СССР с августа 1941 г, стал получать остро необходимые, в первые месяцы войны, вооружения и стратегические материалы от стран антигитлеровской коалиции ( в первую очередь из Англии и США). К 1942 г СССР присоединился к международной программе Ленд-лиз, объединившую экономику 27 стран. ( Официально решение о ленд-лизе для СССР было зафиксировано президентом США только 11 июня 1942 года).В Советском Союзе, к тому времени, была создана мощнейшая золотодобывающая отрасль промышленности, которая обеспечивала ежегодное увеличение золотого запаса страны, более чем на 100 тонн (ежегодно!). Золотодобыча была объявлена стратегической отраслью, а всё, что касалось золота и особенно добычи, было секретным. Отвечал за добычу золота Л.П.Берия, руководитель НКВД, а большую часть золота в стране (70%), добывали на Колыме заключенные и вольнонаёмные работники треста Дальстрой (Магадан). Всё добываемое в стране золото поступало в Государственную казну.Советский рубль, начиная с 1937 г, был привязан к доллару США. А цена на золото, в то время рассчитывалась тоже в долларах США.В феврале 1950 г. Центральное статистическое управление СССР по срочному заданию Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Для сравнения покупательной способности рубля и доллара выбирали наиболее выгодные для Советского Союза товары.Например, по группе «Одежда» сравнивали цены на дорогие североамериканские габардиновые пальто и доступные по цене перекрашенные красноармейские шинели из военных запасов;по группе «Обувь» – сравнивали кожаные ботинки и кирзовые сапоги и т.п. Считая советские товары потенциально более качественными и долговечными, специалисты добавили, что называется, «к итогу» еще 13-15% (поправка на изменчивость цены доллара), и получилась цифра – 14 рублей за доллар.По словам А. Зверева и тогдашнего главы союзного Госплана М.З. Сабурова (министр тяжелого машиностроения в 1954-58 годах), а также присутствовавших при этом, премьера КНР Чжоу Эньлая и Энвера Ходжи (правившего Албанией с 1947 г. до 1985 года), знаменитым синим карандашом, Сталин 27 февраля перечеркнул представленные расчеты и написал: «Самое большее – 4 рубля». Прежде, ( до 1947 г ! ) за американский доллар платили 53 рубля.Постановление Совмина СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую базу. Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168 грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля.Подписывая документ о золотом обеспечении рубля, И.В. Сталин заявил: «Американцы наверняка будут, всеми возможными средствами, избавляться от долларовых излишков, накопленных в годы войны и выпущенных для помощи многим зависимым от них странам. Мы с нашими союзниками должны предотвратить такое развитие событий».…1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания: «В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля стала выше его официального курса.Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля.Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.2. Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп.11 руб.20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 коп.Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учётом этих изменений».По воспоминаниям премьера КНР Чжоу Эньлая, «Сталин рекомендовал жестко регулировать курс национальных денег – по крайней мере, до экономической и социальной стабилизации в стране.Цитата : « ..Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть. И.В. Сталин».В качестве примера бессрочной финансовой, а значит, и политической зависимости от Запада Сталин приводил Югославию, валюта которой была привязана к «корзине» доллара США и британского фунта стерлингов. Сталин сказал: « … что рано или поздно Запад Югославию «обвалит» экономически и расчленит политически… ».( Этот прогноз сбылся через 40 лет после смерти Сталина, в 1991-1999 г, когда военный блок НАТО, поддерживая сепаратизм в Югославии, развязал военную агрессию и расчленил единую страну)МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА СТРАН СЭВПочти во всех социалистических странах были проведены реформы, что дало возможность проводить согласованную валютно-финансовую и общеэкономическую политику, включая создание межгосударственного золотого рубля.Кстати, именно в те годы формировался СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). В январе 1949 г. в него вступили СССР и большинство стран Восточной Европы (кроме Югославии), а в феврале 1950-го – ГДР и Албания. С января 1953 года все страны-члены СЭВ перешли на единую классификацию внешнеторговых товаров и внешнеторговую статистику.Интересный материал опубликован в работе Алексея Чичкина «Забытая идея без срока давности», одного из исследователей сталинской эпохи.По его данным, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону мировой торговли, альтернативную долларовой. Причем громадный интерес к этому плану проявили также: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия.На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального «общего рынка» был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком «общем рынке» все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за два года до этого было переведено на золотую основу.Говоря простым языком, могла появиться новая мировая валюта – Золотой Сталинский Рубль. Как она называлась бы, не имеет значения, – Советский рубль, Русский рубль, Сталинский рубль, или «Сталинец» (В истории Руси уже были свободно конвертируемые в мире, золотой «Златник Князя Владимира», и «Николаевский золотой Червонец», и «Ленинский золотой Сеятель»).На совещании глав государств и правительств, стран-членов СЭВ, Китая и Монголии в 1951, г. в Москве, Сталин заявил:« .. После того, как мы переведем наши деньги на золотую основу, можно будет говорить о международном золотом эквиваленте денег в наших взаимных расчетах. Для этого мы создадим специальную международную комиссию.. ».В состав комиссии вошли Ракоши (руководитель Венгрии в 1948-1956 г), Готвальд (руководитель Чехословакии в 1948-53 г), Гротеволь (руководитель ГДР в 1949-62 г) и Чжоу Эньлай (Китай).По воспоминаниям Максима Сабурова, тогдашнего главы союзного Госплана:« … специалисты из социалистических стран уже в 1952-53 годах представили 5 вариантов перевода взаиморасчетов между этими странами на валюту с золотым содержанием, не привязанную к доллару. Ее планировалось ввести с 1955 или с I960 гг. Сталин сначала настаивал на 1955 годе, но нам удалось его убедить в том, что нужно сначала добиться постоянного роста национальных экономик и платежно-покупательной способности национальных денег, сблизить характер социально-экономического I планирования в соцстранах и только затем вводить такую валюту. Сталин в феврале 1953 г., за полмесяца до своей кончины, согласился с «крайним» сроком – не позже 1957 г., к 40-летию Октября. Он опасался, что после него, этот проект «похоронят». Так впоследствии и получилось … ».И. Сталин понимал, что мировые финансовые круги и прежде всего США , не будут спокойно наблюдать за процессом создания альтернативной мировой валюты, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару, и будут искать разнообразные методы противодействия. А как ослабить СССР, и не дать возможности появиться золотому рублю? Навязать СССР войну, на чужой территории. Так и произошло в Корее в 1950 г. 25 июня 1950 г началась корейская война.Итоги войны для США : более 1 млн. убитых, раненых и пленных, огромное количество потерянной боевой техники и вооружения, 20 миллиардов долларов потраченных средств.Однако главная цель США была достигнута, о которой сейчас просто не знают, или предпочитают не говорить, ведь в среде Российской интеллигенции сейчас, не принято плохо говорить о Америке.Цель у США была стратегическая : Не дать возможность СССР ввести альтернативную доллару, золотую межгосударственную валюту.После окончания войны в Корее в СЭВ планировали вступить Китай, КНДР, Монголия, Вьетнам. Но корейская война завершилась после смерти Сталина, а новое руководство СССР и КПСС и лично Н. С. Хрущев, сменило экономическую ориентацию на прозападную .Н. С. Хрущев, придя к власти, дал понять всем, что идея межгосударственного золотого рубля несвоевременна. И вернул привязку рубля к доллару.Реформируя своё сельское хозяйство, запрещая огороды и приусадебные участки, и борясь с религией (обещал даже «…показать всему миру последнего попа..»), получил в наказание засуху и неурожаи в стране. И стал за золото закупать зерно на Американском континенте.Всего за несколько лет, Н.С. Хрущёв умудрился продать за рубеж 2900 тонн золота ( единственный случай в мировой истории !), накопленных И.Сталиным, и которые должны были обеспечить золотое содержание планируемой золотой международной валюты – Золотого Сталинского рубля.Если бы не продажа золота за рубеж, то золотой запас нашей страны в 1964 г был бы как минимум около 3150 тонн.Примерно такой золотой запас в 2010 г имеет весь МВФ – Международный Валютный Фонд.Для сравнения: государственный золотой запас США, хранящийся на территории США , составляет – 8133,5 тонны.Сегодня в России, наша национальная валюта – рубль. Рубль привязан не к твёрдому золотому обеспечению, как при Сталине, в далёком 1950г, – а к доллару США. И чем больше долларов американцы напечатают и выпускают в обращение для своих нужд, тем «худее и худее» наш рубль.Это реальные фотографии, существующей медали (серебро+золото), которая была выпущена очень ограниченным тиражом. Как мне кажется, это и есть вариант дизайна «Золотого сталинского рубля», который так и не увидел свет в 1957 г.

И еще один неожиданный факт.



Драгоценные копейки.



Пробные монеты 1953 года — одна из последних тайн Иосифа Сталина.

Что это было, разработка нового дизайна или же подготовка денежной реформы, неизвестно (никаких документальных свидетельств на этот счет не найдено до сих пор). С одной стороны, с момента последнего обмена денег минуло всего пять лет.(- речь идет о денежной реформе 1947 г! ) С другой — некоторые варианты оформления были использованы в 1956 и 1958 годах для изготовления новых «пробников» и в 1961 году для выпуска монет хрущевской денежной реформы. Тогда в обращении вновь появились 50-копеечники, не чеканившиеся в СССР с 1927 года.



50 копеек 1953 года . (один из не утвержденных впоследствии вариантов дизайна, экземпляр в алюминиевом сплаве) выставлялись на октябрьских торгах аукционного дома «Имперiя» и «ушли» за 480 000 рублей. Неделю спустя аналогичная монета, но в медно-никелевом сплаве была продана на аукционе «Монеты и медали» за 1 млн рублей.





Источники информации :

1. А. Чичкин «Забытая идея без срока давности».

2. http://delostalina.ru/?p=498

3. http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_rubl_osvobodili_ot_dollara_2010-03-01.htm.

4. http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/protiv_diktata_dollara_2010-06-04.htm

5. Книги по истории Русской Золотоплатиновой промышленности

6. http://ivPOISK.ru/

7. http://ussr-coins.ru/список-пробных-монет-ссср/



После прочтения этой статьи у меня возник вопрос:

Не эта ли попытка ввести золотой рубль явилась главной причиной, из-за которой был убит И.В.Сталин?

Источник: mylnikovdm.livejournal.com