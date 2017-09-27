СТАЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ. ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
Оригинал взят у telemax_spb в СТАЛИНСКИЙ ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ. ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
« …Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть. .. И.В. Сталин ».
Это рассказ о последнем незавершенном проекте Сталина, золотого Сталинского рубля, который не потерял своей актуальности и сегодня, хотя прошло уже 60 лет. Он мог стать одной из мировых резервных валют, в далеком 1950 г.
Для справки; Сегодня мировыми резервными валютами являются: доллар США, Евро, японская Йена, Британский фунт стерлингов, Швейцарский франк. Есть также ещё одна специальная валюта Международного Валютного Фонда (МВФ) – SDR.
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
К началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г), золотой запас СССР составлял 2600 тонн золота, и находился он, на нашей территории.
Благодаря золоту, СССР с августа 1941 г, стал получать остро необходимые, в первые месяцы войны, вооружения и стратегические материалы от стран антигитлеровской коалиции ( в первую очередь из Англии и США). К 1942 г СССР присоединился к международной программе Ленд-лиз, объединившую экономику 27 стран. ( Официально решение о ленд-лизе для СССР было зафиксировано президентом США только 11 июня 1942 года).
В Советском Союзе, к тому времени, была создана мощнейшая золотодобывающая отрасль промышленности, которая обеспечивала ежегодное увеличение золотого запаса страны, более чем на 100 тонн (ежегодно!). Золотодобыча была объявлена стратегической отраслью, а всё, что касалось золота и особенно добычи, было секретным. Отвечал за добычу золота Л.П.Берия, руководитель НКВД, а большую часть золота в стране (70%), добывали на Колыме заключенные и вольнонаёмные работники треста Дальстрой (Магадан). Всё добываемое в стране золото поступало в Государственную казну.
Советский рубль, начиная с 1937 г, был привязан к доллару США. А цена на золото, в то время рассчитывалась тоже в долларах США.
ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ
В феврале 1950 г. Центральное статистическое управление СССР по срочному заданию Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Для сравнения покупательной способности рубля и доллара выбирали наиболее выгодные для Советского Союза товары.
Например, по группе «Одежда» сравнивали цены на дорогие североамериканские габардиновые пальто и доступные по цене перекрашенные красноармейские шинели из военных запасов;
по группе «Обувь» – сравнивали кожаные ботинки и кирзовые сапоги и т.п. Считая советские товары потенциально более качественными и долговечными, специалисты добавили, что называется, «к итогу» еще 13-15% (поправка на изменчивость цены доллара), и получилась цифра – 14 рублей за доллар.
По словам А. Зверева и тогдашнего главы союзного Госплана М.З. Сабурова (министр тяжелого машиностроения в 1954-58 годах), а также присутствовавших при этом, премьера КНР Чжоу Эньлая и Энвера Ходжи (правившего Албанией с 1947 г. до 1985 года), знаменитым синим карандашом, Сталин 27 февраля перечеркнул представленные расчеты и написал: «Самое большее – 4 рубля». Прежде, ( до 1947 г ! ) за американский доллар платили 53 рубля.
Постановление Совмина СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую базу. Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168 грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля.
Подписывая документ о золотом обеспечении рубля, И.В. Сталин заявил: «Американцы наверняка будут, всеми возможными средствами, избавляться от долларовых излишков, накопленных в годы войны и выпущенных для помощи многим зависимым от них странам. Мы с нашими союзниками должны предотвратить такое развитие событий».
…1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания: «В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательной способности доллара.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля стала выше его официального курса.
Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля.
Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:
1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.
2. Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.
3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.
4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:
4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп.
11 руб.20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 коп.
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.
В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учётом этих изменений».
По воспоминаниям премьера КНР Чжоу Эньлая, «Сталин рекомендовал жестко регулировать курс национальных денег – по крайней мере, до экономической и социальной стабилизации в стране.
Цитата : « ..Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть. И.В. Сталин».
В качестве примера бессрочной финансовой, а значит, и политической зависимости от Запада Сталин приводил Югославию, валюта которой была привязана к «корзине» доллара США и британского фунта стерлингов. Сталин сказал: « … что рано или поздно Запад Югославию «обвалит» экономически и расчленит политически… ».
( Этот прогноз сбылся через 40 лет после смерти Сталина, в 1991-1999 г, когда военный блок НАТО, поддерживая сепаратизм в Югославии, развязал военную агрессию и расчленил единую страну)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОЛОТАЯ ВАЛЮТА СТРАН СЭВ
Почти во всех социалистических странах были проведены реформы, что дало возможность проводить согласованную валютно-финансовую и общеэкономическую политику, включая создание межгосударственного золотого рубля.
Кстати, именно в те годы формировался СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). В январе 1949 г. в него вступили СССР и большинство стран Восточной Европы (кроме Югославии), а в феврале 1950-го – ГДР и Албания. С января 1953 года все страны-члены СЭВ перешли на единую классификацию внешнеторговых товаров и внешнеторговую статистику.
Интересный материал опубликован в работе Алексея Чичкина «Забытая идея без срока давности», одного из исследователей сталинской эпохи.
По его данным, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону мировой торговли, альтернативную долларовой. Причем громадный интерес к этому плану проявили также: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия.
На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального «общего рынка» был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком «общем рынке» все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за два года до этого было переведено на золотую основу.
Говоря простым языком, могла появиться новая мировая валюта – Золотой Сталинский Рубль. Как она называлась бы, не имеет значения, – Советский рубль, Русский рубль, Сталинский рубль, или «Сталинец» (В истории Руси уже были свободно конвертируемые в мире, золотой «Златник Князя Владимира», и «Николаевский золотой Червонец», и «Ленинский золотой Сеятель»).
На совещании глав государств и правительств, стран-членов СЭВ, Китая и Монголии в 1951, г. в Москве, Сталин заявил:
« .. После того, как мы переведем наши деньги на золотую основу, можно будет говорить о международном золотом эквиваленте денег в наших взаимных расчетах. Для этого мы создадим специальную международную комиссию.. ».
В состав комиссии вошли Ракоши (руководитель Венгрии в 1948-1956 г), Готвальд (руководитель Чехословакии в 1948-53 г), Гротеволь (руководитель ГДР в 1949-62 г) и Чжоу Эньлай (Китай).
По воспоминаниям Максима Сабурова, тогдашнего главы союзного Госплана:
« … специалисты из социалистических стран уже в 1952-53 годах представили 5 вариантов перевода взаиморасчетов между этими странами на валюту с золотым содержанием, не привязанную к доллару. Ее планировалось ввести с 1955 или с I960 гг. Сталин сначала настаивал на 1955 годе, но нам удалось его убедить в том, что нужно сначала добиться постоянного роста национальных экономик и платежно-покупательной способности национальных денег, сблизить характер социально-экономического I планирования в соцстранах и только затем вводить такую валюту. Сталин в феврале 1953 г., за полмесяца до своей кончины, согласился с «крайним» сроком – не позже 1957 г., к 40-летию Октября. Он опасался, что после него, этот проект «похоронят». Так впоследствии и получилось … ».
И. Сталин понимал, что мировые финансовые круги и прежде всего США , не будут спокойно наблюдать за процессом создания альтернативной мировой валюты, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару, и будут искать разнообразные методы противодействия. А как ослабить СССР, и не дать возможности появиться золотому рублю? Навязать СССР войну, на чужой территории. Так и произошло в Корее в 1950 г. 25 июня 1950 г началась корейская война.
Итоги войны для США : более 1 млн. убитых, раненых и пленных, огромное количество потерянной боевой техники и вооружения, 20 миллиардов долларов потраченных средств.
Однако главная цель США была достигнута, о которой сейчас просто не знают, или предпочитают не говорить, ведь в среде Российской интеллигенции сейчас, не принято плохо говорить о Америке.
Цель у США была стратегическая : Не дать возможность СССР ввести альтернативную доллару, золотую межгосударственную валюту.
После окончания войны в Корее в СЭВ планировали вступить Китай, КНДР, Монголия, Вьетнам. Но корейская война завершилась после смерти Сталина, а новое руководство СССР и КПСС и лично Н. С. Хрущев, сменило экономическую ориентацию на прозападную .
Н. С. Хрущев, придя к власти, дал понять всем, что идея межгосударственного золотого рубля несвоевременна. И вернул привязку рубля к доллару.
Реформируя своё сельское хозяйство, запрещая огороды и приусадебные участки, и борясь с религией (обещал даже «…показать всему миру последнего попа..»), получил в наказание засуху и неурожаи в стране. И стал за золото закупать зерно на Американском континенте.
Всего за несколько лет, Н.С. Хрущёв умудрился продать за рубеж 2900 тонн золота ( единственный случай в мировой истории !), накопленных И.Сталиным, и которые должны были обеспечить золотое содержание планируемой золотой международной валюты – Золотого Сталинского рубля.
Если бы не продажа золота за рубеж, то золотой запас нашей страны в 1964 г был бы как минимум около 3150 тонн.
Примерно такой золотой запас в 2010 г имеет весь МВФ – Международный Валютный Фонд.
Для сравнения: государственный золотой запас США, хранящийся на территории США , составляет – 8133,5 тонны.
Сегодня в России, наша национальная валюта – рубль. Рубль привязан не к твёрдому золотому обеспечению, как при Сталине, в далёком 1950г, – а к доллару США. И чем больше долларов американцы напечатают и выпускают в обращение для своих нужд, тем «худее и худее» наш рубль.
Это реальные фотографии, существующей медали (серебро+золото), которая была выпущена очень ограниченным тиражом. Как мне кажется, это и есть вариант дизайна «Золотого сталинского рубля», который так и не увидел свет в 1957 г.
И еще один неожиданный факт.
Драгоценные копейки.
Пробные монеты 1953 года — одна из последних тайн Иосифа Сталина.
Что это было, разработка нового дизайна или же подготовка денежной реформы, неизвестно (никаких документальных свидетельств на этот счет не найдено до сих пор). С одной стороны, с момента последнего обмена денег минуло всего пять лет.(- речь идет о денежной реформе 1947 г! ) С другой — некоторые варианты оформления были использованы в 1956 и 1958 годах для изготовления новых «пробников» и в 1961 году для выпуска монет хрущевской денежной реформы. Тогда в обращении вновь появились 50-копеечники, не чеканившиеся в СССР с 1927 года.
50 копеек 1953 года . (один из не утвержденных впоследствии вариантов дизайна, экземпляр в алюминиевом сплаве) выставлялись на октябрьских торгах аукционного дома «Имперiя» и «ушли» за 480 000 рублей. Неделю спустя аналогичная монета, но в медно-никелевом сплаве была продана на аукционе «Монеты и медали» за 1 млн рублей.
Источники информации :
1. А. Чичкин «Забытая идея без срока давности».
2. http://delostalina.ru/?p=498
3. http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/kak_rubl_osvobodili_ot_dollara_2010-03-01.htm.
4. http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/protiv_diktata_dollara_2010-06-04.htm
5. Книги по истории Русской Золотоплатиновой промышленности
6. http://ivPOISK.ru/
7. http://ussr-coins.ru/список-пробных-монет-ссср/
После прочтения этой статьи у меня возник вопрос:
Не эта ли попытка ввести золотой рубль явилась главной причиной, из-за которой был убит И.В.Сталин?
Источник: mylnikovdm.livejournal.com