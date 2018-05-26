Баланс морального равенства
11:05. 26 мая 2018 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный атташе США в Польше решил дать ответ всем грязным наветам на моральность американской внешней политики. Получилось весьма смешно и симптоматично.
Полковник Джеймс Макдоноу: Моральное лицемерие России
Сразу после авиаударов Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по сирийским химическим объектам 13 апреля 2018 года, посол России в США заявил: «США – обладатель самого большого арсенала химического оружия – не имеют морального права обвинять другие страны». На самом деле у нас есть не только моральное право, но и моральная обязанность. То, что российское правительство снова пытается изобразить некую моральную равнозначность, а то и своё моральное превосходство над правительством Соединенных Штатов, – это крайнее лицемерие. Между США и Россией нет морального равенства. Этот баланс сильно сдвинут в сторону Америки.
NB! Никто не смеет клеветать на морального лидера!
Соединенные Штаты на протяжении века были вовлечены в решение дипломатических, экономических и военных вопросов по всему миру. Мир преследуют сложные проблемы, и слишком часто наше стратегическое видение ошибочно, недальновидно и непоследовательно.
NB! Это он еще поскромничал, сложные проблемы преследующие мир зачастую создаются самими США.
Часто американская внешняя политика испытывает недостаток в глубине, а наши политики путают краткосрочную тактику с долгосрочной стратегией. Временами мы заслуживаем справедливую критику.
NB! То, за что судили в Нюрнберге, теперь всего-лишь повод для критики.
Провал в заливе Свиней.
NB! Агрессия против Кубы. Ну ладно, покритикуйте.
Неспособность заставить нашего южно-вьетнамского союзника придерживаться наших принципов человеческой порядочности.
NB! Ну вы поняли, миллионы пострадавших въетнамцев не поняли "американской человеческой порядочности". Если что, это не США, а "вьетнамские союзники". Сонгми это высшее проявляние американской человеческой порядочности.
Демонстрация бессердечного безразличия к судьбе руандийского народа тутси.
NB! Поощерение геноцида – бессердечное безразличие морального лидера.
Поджог цепочки сектантских войн в Ираке, путем свержения диктатора, который держал этот хаос в страхе, после того как убедили себя, что он накапливает оружие массового уничтожения с намерением использовать его.
NB! Теперь это называется не "сфабриковали предлог для агрессивной войны", а "ошибочно убедили себя", хотя как мы знаем, фейк про ОМП Саддама Хуссейна фабриковался вполне осознанно и на самом высоком уровне.
Эти и другие неудачи американской внешней политики выставляют нас под огонь язвительной критики России и других, которые желали бы, чтобы мы полагали, что наше правительство делает посмешище из наших американских идеалов.
NB! Уничтожение Ливии, "Арабская весна", оккупация Афганистана и т.п. скромно выведены в рубрику "другое". Видимо, для борьбы за моральный баланс.
И тем не менее, мы не должны позволить такому критиканству, раздающемуся с дешевых мест на галерке, бросать тень на все то хорошее что сделала наша страна.
NB! Критикуте американские агрессии и преступления – это всего-лишь крики с галерки против морального лидера. Но давайте узнаем про хорошее.
Наши успехи во внешней политике были намного более многочисленными, чем наши ошибки, и плюсы от американского участия во всем мире далеко перевешивает его минусы.
NB! О да, особенно это заметно сейчас, глядя на список стран подвергшихся агрессии США и последствия этих агрессий.
В течение многих десятилетий Соединенные Штаты сохраняли подобие мира между Израилем и странами Ближнего Востока, несмотря на пропасть разногласий между еврейским и мусульманскими народами и провокации Ирана, страны одержимой уничтожением Израиля.
NB! Автор видимо не заметил, что опять же именно США спровоцировали новую интифаду и обострение между евреями и палестинцами. Видимо теперь это называется подобие мира. Нет никакой пропасти разногласий для США – Вашингон выступает в этом конфликте как пособник Израиля.
Государства Латинской Америки, за исключением Кубы, – это сегодня, в основном демократии, потому что Америка раздувала пламя демократии и поддерживала латиноамериканские правительства, чье видение их народов выходило за рамки личного интереса.
NB! Про свержение неугодных правительтв в результате военных переворотов, лучше умолчать. Про неудачную попытку свергнуть Кастро он уже упоминал. Про неудачную попытку свергнуть Чавеса и несколько позднее, свергнуть Мадуро, он решил не упоминать. Но спишем на забывчивость сеятеля демократии.
Американская мощь восстановила независимость Кувейта и предотвратила истребление иракских курдов.
NB! Как мы знаем, иракских курдов планировались использовать для создания независимого Курдистана и расчленения Ирака, Сирии и Турции. В прошлом году "независимость курдов" в Ираке давили на американских танках. Когда Турция давила курдов в Африне, США сделали вид, что не заметили. Кувейт так и быть зачтем за небывалое достижение.
В Сомали, известном американцам только по фильму Black Hawk Down («Чёрный ястреб»), безопасность, которую обеспечили наши вооруженные силы, спасла тысячи и тысячи сомалийцев от голода.
NB! Автор видимо не в курсе, но голод в Сомали это обычное дело после падения просоветского режима. Люди умирали от голода десятками и сотнями даже в прошлом году. Ну а самим американцам пришлось бежать из Сомали после убитых "благодарными сомалийцами" американских солдат.
На Балканах наши действия – хотя и слишком долго откладываемые – восстановили мир и остановили смерть.
NB! Разрушив Югославию и расчленив Сербию. Огромное кол-во смертей тут как раз стали следствием американской политики. Как результат – США имеют одну из крупнейших военных баз в Европе, через которую в том числе идет перевалка наркотиков военно-транспортными самолетами из оккупированного США Афганистана.
В Либерии и Сьерра-Леоне, американская дипломатия помогла удалить тирана и вернуться к стабильности.
Немного новостей стабильности из Сьерра-Леоне:
Дефицит бюджета составлял 6,5% ВВП в 2016 г. и 5,8% – в 2017 г. Уменьшение экспортных поступлений в 2016 г. привело к резкому – на 20% – снижению курса леоне и росту инфляции с 11,5% в 2016 г. до 18,4% в 2017 г. Зависимость от экспорта сырьевых товаров делает страну чрезвычайно уязвимой перед состоянием глобальных рынков. Все эти проблемы усугубляются отсутствием надлежащей практики управления и масштабной коррупцией. В 2017 г. страна была на 130-м (из 180) месте по Индексу восприятия коррупции.
Энергетический сектор Сьерра-Леоне находится в состоянии глубокого кризиса, который представляет собой одно из главных препятствий на пути экономического роста. Электричеством обеспечены 11% городских жителей и 1% сельских.
В тяжелом состоянии находится сектор здравоохранения. В стране чрезвычайно высоки показатели материнской и младенческой смертности – 1360 на 100 тыс. и 68 смертей на 1000 живорожденных, соответственно. Лишь в начале 2018 г. правительство Коромы утвердило план медицинского страхования, а также систему предоставления услуг скорой помощи, однако Страна пока располагает лишь 163-мя машинами скорой помощи и несколькими сотнями фельдшеров. Правда, в феврале 2018 г. бригада местных врачей провела первую успешную операцию на сердце. Естественно, скептики заявили, что эта акция была направлена на поддержку партии президента Коромы на выборах.
Маргинализация молодежи была одной из главных причин гражданской войны и сегодня воспринимается как угроза политической стабильности. Число молодых людей (15–35 лет) достигает 2,5 млн человек (при 7,3 млн общей численности населения), и 70% из них являются безработными или не полностью занятыми.
В рейтинге стран с самой высокой безработицей в мире Либерия находится выше Сьерра-Леоне.
Вокруг Африканского Рога американское лидерство и военно-морские силы ослабили необузданное пиратство.
NB! Только ли американские?
В Тихом океане мы гарантировали свободу навигации.
NB! Как будто без США преркатилась бы международная морская торговля.
В Европе, помогли восстановить большую часть посткоммунистического Востока.
NB! Проведя предварительную деиндустриализации бывших стран СЭВ, разрушив Югославию. Сейчас "восстанавливают Украину".
В Африке, Азии и Европе мы систематически подавляли угрозы, исходящие от радикального ислама.
NB! Выпестовав ИГИЛ.
Эти успехи Америки редко обходятся без ошибок, и российская пропагандистская машина тут же пытается принизить роль Америки на мировой арене.
NB! Вот эти "успехи" тоже не обходятся без ошибок. Не стоит путать с просто "ошибками". Моральный лидер знает что говорит.
Тем не менее, несмотря на то, что она легко одурачивает циничных и невежественных людей, даже в Соединенных Штатах, понятно, что без стоящих на страже Соединенных Штатов, мир был бы намного более ужасным и холодным местом в смысле условий мира и безопасности, справедливости и защиты человеческого достоинства, науки и техники.
NB! Основная проблема американского полковника – слишком много людей не верят в моральность американской политики и считают "ошибки" не ошибками, а преступлениями, которые как раз и делают мир намного более ужасным с точки зрения мира, безопасности, справедливости и защиты человеческого достоинства.
Мало того, что Соединенные Штаты выступают поборниками благих дел, мы ещё и демонстрируем больше способности и готовности действовать в их поддержку.
NB! Главное вовремя уничтожать компроментирующие фотографии благих дел дабы их поборники могли и далее не привлекаться в ответственности, продвигаясь по карьерной лестнице.
Проблемы в мире сложны, и их решения трудно достичь. Лидируя, мы открываемся для беспощадной критики, большая часть которой несправедлива.
NB! США ждут справедливой критики, которую они так и быть готовы принять, а все что выше – это жалкие нападаки на морального лидера и его "ошибок".
Тем не менее, миру необходимо, чтобы Соединенные Штаты вели за собой, и история обязательно даст оценку, что до этого момента в мировой истории у нас, в общем-то, хорошо получалось
NB! Кому необходимо? Ну кроме самих США? Порадовал пассаж про то, что вот до этого момента, все было в общем то хорошо, хотя автор чуть ранее жаловался, что все больше людей не верят, что "все хорошо" из-за проклятых "криков с галерки".
Какова роль России в мире, и как насчет российского лидерства?
NB! Россия как бы и не претендует на мировое лидерство.
Даже если вы решите пропустить российское лидерство в советскую эру – преднамеренно устроенный голод миллионов украинцев во время советской коллективизации,
NB! Голод был, голодомора не было. Причем голод был не только на Украине. Впрочем, миф о голодоморе украинцев пестовался как раз США с целью последующего "восстановления Украины".
предательство Польши в течение и после Второй мировой войны,
NB! Вообще то сама Польша отказалась от помощи СССР перед началом второй мировой войны, будучи до 1939 года пособником Третьего Рейха по развязыванию второй мировой войны в Европе.
вооружение кубинских и других латиноамериканских тиранов,
NB! То есть, США в годы Холодной войны и позднее, тиранов в Латинской Америке не вооружали.
советское варварство в Афганистане – нынешняя внешняя политика Москвы не сильно изменилась.
NB! Главное не упоминать про 17 лет оккупации Афганистана США, а лучше вспомнить про 10 лет пребывания советских войск. Ну ипро "Аль-Каиду" лучше не вспоминать. Моральный баланс он такой.
Страдая от внутреннего ощущения позора из-за краха Советского Союза и бессилия России во время балканских конфликтов и в предотвращении расширения НАТО, путинская Москва стремится восстановить престиж России, бросая вызов Соединенным Штатам и его союзникам не ограничивая себя какими бы то ни было моральными рамками.
NB! То есть расширение НАТО на Восток было в рамках тех моральных обещаний, которые давались руководству СССР и Рсссии. А вот противодействие этому курсу, это "выход за пределы моральных рамок".
В нарушение всех международных норм российские солдаты оккупируют Молдову, Грузию и Украину.
NB! В Приднестровье российские войска находятся в рамках международных договоренностей по урегулированию данного конфликта. Действующий президент Молдавии позитивно оценивает роль российского контингента в мирном урегулировании.
Как не так давно признал украинский же суд, российских войск на Донбассе нет. На сегодняшний день Украина не смогла доказать в судебном порядке присутствие российский войск на своей территории. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
Остается разве что Грузия, но Абхазию и Южную Осетию Грузия сама потеряла, попытавшихсь их уничтожить силовым путем, что в итоге и привело к окончательному выходу этих республик из состава Грузиии.И еще в 2008 году говорили, что прецедент Косово не останется без последствий. Тут Россия не делает ничего такого, чего еще не делали США. Но в рамках морального баланса, США считают, что Косово, это не тоже самое, что и Южная Осетия. Потому что моральному лидеру можно, а другим нельзя.
Этими оккупациями Москва создает основу для пиратского государства Приднестровье, “независимости” Абхазии и Южной Осетии, отрывает Крым от его всемирно признанного суверена и подпитывает российское сепаратистское движение в Донбассе.
NB! Ох уж эти знаменитые приднестровские пираты. Удивления на счет Крыма и Донбасса прекрасны, если вспомнить, про роль США в свержении законного правительства всемирно признанного суверена и подпитывание фашистского режима уничтожающего инакомыслящих.
После многих лет поддержки ливийского лидера Муаммара Каддафи, Кремль теперь поддерживает одного из его прихвостней, военачальника Халифу Хафтара, вместо прозападного и признанного ООН, правительства Национального Соглашения.
NB! Автор забыл, что Хафтар был одним из тех, кто предал Каддафи, а также являлся агентом ЦРУ. Автор обиделся, что Хафтара теперь используют другие и в других целях? А автор знает, какой процент Ливии контролирует "законное прозападное правительство"?
Делает это она, по сообщениям, в обмен на право развернуть военные базы в восточной Ливии.
NB! Военные базы по всему миру могут открывать только США. Другим нельзя.
Далее на восток, в Судане, Россия поставляет оружие правительству Омара аль-Башира, чей антирекорд нарушений прав человека сделал его отвергнутым более цивилизованными странами.
NB! Хотелось бы напомнить, что Судан участвует в Йеменской войне на стороне Саудовской Аравии, которую также поддерживают США. Действия коалиции (куда входит и Судан) полностью поддерживаются "цивилизованными странами".
Самое тревожное, Россия заигрывает с Ираном, самым крупным экспортером терроризма на Ближнем Востоке,
NB! Полноте, пик роста террористических организаций (в первую очередь суннитских) произошел после "Арабской весны" инспирированной США. При этом США были одними из главных поставщиков оружия для террористических организаций. Именно США, а не Иран – главная угроза миру на Ближнем Востоке.
и сирийским лидером, Башаром аль-Асадом, злодеяния которого против его собственного народа теперь известны всему миру.
NB! И который не ушел, вот сволочь! А ведь столько оружия было передано "Аль-Каиде", ИГИЛ и прочим "демократам".
Партнеры России смердят, но Москву не заботит этот запах.
NB! Истинная правда. Наши западные "партнеры" смердят. Полностью согласен с автором – Москве надо быть более разборчивой с нашими "западными партнерами". Надо, например, обратить больше внимания на решение проблемы "партнера Пети". А то смердит уже прямо у границы.
И в каком таком месте на планете российская внешняя политика была силой справедливости и порядочности? Ничто не приходит на ум.
NB! Ну уж точно не в том, в котором находится "моральная политика США".
Американская внешняя политика часто делала ошибки, и время от времени наши главы государства наивно полагали, что результат оправдывает средства и ставили под угрозу американские ценности, поддерживая правительства и людей с отталкивающими моральными установками. И все же, в то время как внешняя политика нашего правительства часто бывала ошибочной, оно никогда не имело своей целью систематическую жестокость и черствое безразличие к страданиям.
NB! Порадуйте этим откровением вьетнамцев и иракцев.
Не так как российское правительство, у которого есть признанная склонность к вторжениям, запугиванию соседей России и поддержке кровавых режимов во всем мире.
NB! То есть у США нет склонности к вторжениям (Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан), запугиванию соседей (Венесуэла, Куба, Мексика) и поддержки кровввых режимов (Украина). И это только из свежего.
Поведение правительства России слишком часто было вне этических норм. Это – своекорыстное правительство, первостепенный интерес которого состоит в том, чтобы любыми средствами сохранить и поддержать извращенный русский национализм.
Это – правительство, которое наносит ущерб и российскому населению, и миллионам несчастных граждан небольших стран.
NB! WTF? Какой такой русский национализм? Автор видимо не в курсе, что национализм не входит в число приоритетов государственной политики. Достаточно на этот счет спросить самих националистов и они сами расскажут про преступное пренебржение интересами русского народа.
Почему то не затронуты такие "важные вопросы" как вмешательства в выборы в США, "отравление" Скрипаля, "химические бесчинства в Сирии" и т.п.
До тех пор, пока доброжелательные действия России не будут звучать так же громко, как её слова, не существует никакой моральной равноценности между Соединенными Штатами и Россией.
Американцы могут держать свои головы высоко, даже когда мы признаем наши ошибки. А то, что россияне продолжают исповедовать гордость за свое правительство, прекрасно зная о его деятельности в стране и за рубежом, – это отвратительное лицемерие.
NB! Что же для этого нужно сделать? Уничтожить несколько стран и распространить свои базы и марионеточные режимы по всему миру? Ну в этом случае Россия конечно моральной равноценности с США достичь никак не сможет.
http://perevodika.ru/articles/1198915.html – цинк
В общем, на редкость чудесный опус, отражающий все патологии американского мессианства. Так как не замечать критику не получается, американский военный атташе собрал все самые чудесные клише американской военной пропаганды и попробовал дать ответ "критике с галерки".
Но оправдываясь за американские "ошибки", которые больше чем преступления, он показал саму суть американского лицемерия, с которым они пытаются удержать ускользающую гегемонию и что самое страшное для таких "верующих в собственную исключительность" они теряют свое моральное лидерство, которым они так упивались в годы неограниченного доминирования.
Сейчас времена уже другие и вопросов к бывшему "моральному лидеру" все больше. И оправдываться становиться все сложнее. В общем, отличный военный атташе, надо побольше таких.
Источник: colonelcassad.livejournal.com