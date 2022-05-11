Портреты Леонида Лазарева. Часть 3
Портреты Леонида Лазарева. Часть 1
Портреты Леонида Лазарева. Часть 2
24. 1965. Поэт и актер Юрий Визбор
25. 1965. Александра Пахмутова с мужем, поэтом и автором текстов Николаем Добронравовым в Ялте
26. 1965. Дирижер и композитор Геннадий Николаевич Рождественский
27. 1966. Композитор Василий Павлович Соловьев-Седой
28. 1966. Писатель и поэт Александр Трифонович Твардовский
29. 1966. Советский кинооператор Роман Кармен и поэт и писатель Константин Михайлович Симонов
30. 1968. Актер Николай Константинович Симонов в Ленинграде
31. 1970. Георгий Константинович Жуков в Кремле
32. 1970. Композитор Марк Анатольевич Минков
33. 1970. Андрей Александрович Гончаров, главный режиссер Театра Маяковского
34. 1971. Скрипач и дирижер Виктор Викторович Третьяков
35. 1972. Поэтесса Римма Федоровна Казакова
36. 1972. Хореограф Игорь Александрович Моисеев во время репетиции
37. 1973. Поэтесса Ольга Федоровна Берггольц в Ленинграде
38. 1975. Советский авиаконструктор Олег Константинович Антонов на фоне своей картины «Летящий Христос»
39. 1976. Крестьянка в Воронежской области
40. 1978. Актер Николай Гриценко, Академический театр им. Евгения Вахтангова
41.1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата
42. 1980. Балерина Майя Михайловна Плисецкая в Большом театре
43. 1980. Поэт и переводчик Роберт Иванович Рождественский
44. 1981. Грузинский дирижер Джансуг Кахидзе
45. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский
46. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский
47. 1983, Тихон Николаевич Хренников
48. 1984. Врач-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, руководитель Института микрохирургии глаза
49. 1985. Владимир Крымко, директор старого московского цирка