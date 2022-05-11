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Портреты Леонида Лазарева. Часть 3

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Портреты Леонида Лазарева. Часть 1
Портреты Леонида Лазарева. Часть 2

24. 1965. Поэт и актер Юрий Визбор.png
24. 1965. Поэт и актер Юрий Визбор

25. 1965. Александра Пахмутова с мужем, поэтом и автором текстов Николаем Добронравовым в Ялте.png
25. 1965. Александра Пахмутова с мужем, поэтом и автором текстов Николаем Добронравовым в Ялте

26. 1965. Дирижер и композитор Геннадий Николаевич Рождественский.png
26. 1965. Дирижер и композитор Геннадий Николаевич Рождественский

27. 1966. Композитор Василий Павлович Соловьев-Седой.png
27. 1966. Композитор Василий Павлович Соловьев-Седой

28. 1966. Писатель и поэт Александр Трифонович Твардовский.png
28. 1966. Писатель и поэт Александр Трифонович Твардовский

29. 1966. Советский кинооператор Роман Кармен и поэт и писатель Константин Михайлович Симонов .png
29. 1966. Советский кинооператор Роман Кармен и поэт и писатель Константин Михайлович Симонов

30. 1968. Актер Николай Константинович Симонов в Ленинграде.png
30. 1968. Актер Николай Константинович Симонов в Ленинграде

31. 1970. Георгий Константинович Жуков в Кремле.png
31. 1970. Георгий Константинович Жуков в Кремле

32. 1970. Композитор Марк Анатольевич Минков, Москва.png
32. 1970. Композитор Марк Анатольевич Минков

33. 1970. Андрей Александрович Гончаров, главный режиссер Театра Маяковского.png
33. 1970. Андрей Александрович Гончаров, главный режиссер Театра Маяковского

34. 1971. Скрипач и дирижер Виктор Викторович Третьяков.png
34. 1971. Скрипач и дирижер Виктор Викторович Третьяков

35. 1972. Поэтесса Римма Федоровна Казакова в Москве.png
35. 1972. Поэтесса Римма Федоровна Казакова

36. 1972. Хореограф Игорь Александрович Моисеев во время репетиции, Москва.png
36. 1972. Хореограф Игорь Александрович Моисеев во время репетиции

37. 1973. Поэтесса Ольга Федоровна Берггольц в Ленинграде.png
37. 1973. Поэтесса Ольга Федоровна Берггольц в Ленинграде

38. 1975. Советский авиаконструктор Олег Константинович Антонов на фоне своей картины «Летящий Христос».png
38. 1975. Советский авиаконструктор Олег Константинович Антонов на фоне своей картины «Летящий Христос»

39. 1976. Крестьянка в Воронежской области.png
39. 1976. Крестьянка в Воронежской области

40. 1978. Актер Николай Гриценко, Академический театр им. Евгения Вахтангова.png
40. 1978. Актер Николай Гриценко, Академический театр им. Евгения Вахтангова

41.1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата.png
41.1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата

42. 1980. Балерина Майя Михайловна Плисецкая в Большом театре.png
42. 1980. Балерина Майя Михайловна Плисецкая в Большом театре

43. 1980. Поэт и переводчик Роберт Иванович Рождественский .png
43. 1980. Поэт и переводчик Роберт Иванович Рождественский

44. 1981. Грузинский дирижер Джансуг Кахидзе.png
44. 1981. Грузинский дирижер Джансуг Кахидзе

45. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский (2).png
45. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский

46. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский.png
46. 1981. Поэт и переводчик Арсений Александрович Тарковский

47. 1983, Тихон Николаевич Хренников, Москва.png
47. 1983, Тихон Николаевич Хренников

48. 1984. Врач-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, руководитель Института офтальмологической микрохирургии, Москва,.png
48. 1984. Врач-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров, руководитель Института микрохирургии глаза

49. 1985. Владимир Крымко, директор старого московского цирка.png
49. 1985. Владимир Крымко, директор старого московского цирка
Источник: https://humus.livejournal.com/8395674.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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