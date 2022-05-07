Главная » История, Творчество

Портреты Леонида Лазарева

15 0


01. 1959. Пионерка
01. 1959. Пионерка

02. 1961. Актриса Ноябрина Викторовна Мордюкова, она же Нонна Мордюкова, Москва.png
02. 1961. Актриса Ноябрина Викторовна Мордюкова, она же Нонна Мордюкова

03. 1963. Космонавт Герман Степанович Титов подписывает фотографии в Кремле.png
03. 1963. Космонавт Герман Степанович Титов подписывает фотографии в Кремле

04. 1963. Поэт, писатель и музыкант Булат Шалвович Окуджава, Москва.png
04. 1963. Поэт, писатель и музыкант Булат Шалвович Окуджава

05. 1972. Психолог и писатель Владимир Львович Леви, Москва.png
05. 1972. Психолог и писатель Владимир Львович Леви

06. 1972. Игорь Бриль, джазовый музыкант.png
06. 1972. Игорь Бриль, джазовый музыкант.png” title=”06. 1972. Игорь Бриль, джазовый музыкант

07. 1972. Художница-керамист Татьяна Сергеевна Дунашова, Гжель.png
07. 1972. Художница-керамист Татьяна Сергеевна Дунашова, Гжель

08. 1974. Химик-органик Борис Александрович Арбузов в Бутлеровской лаборатории, Казань.png
08. 1974. Химик-органик Борис Александрович Арбузов в Бутлеровской лаборатории, Казань

09. 1976. Художник Борис Федорович Шаляпин, сын известного оперного певца Федора Шаляпина, Москва.png
09. 1976. Художник Борис Федорович Шаляпин, сын известного оперного певца Федора Шаляпина

10. 1977. Николай Петрович Караченцов в Москве.png
10. 1977. Актёр Николай Петрович Караченцов в Москве

11. 1978. Поэт и писатель Андрей Андреевич Вознесенский.png
11. 1978. Поэт и писатель Андрей Андреевич Вознесенский

12. 1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата.png
12. 1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата

13. 1978. Эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко.png
13. 1978. Эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко

14. 1980. Гимнаст Николай Ефимович Андрианов, семикратный олимпийский чемпион, на тренировке, Москва,.png
14. 1980. Гимнаст Николай Ефимович Андрианов, семикратный олимпийский чемпион, на тренировке, Москва

15. 1980. Актриса и модель Екатерина Борисовна Кмит, Москва,.png
15. 1980. Актриса и модель Екатерина Борисовна Кмит

16. 980. Московский школьник.png
16. 1980. Московский школьник

17. 1982. Клоун.png
17. 1982. Клоун

18. 1982. Поэт Михаил Дудин, Ленинград,.png
18. 1982. Поэт Михаил Дудин, Ленинград

19. 1984. Композитор Мурад Магомедович Кажлаев, Москва.png
19. 1984. Композитор Мурад Магомедович Кажлаев

20. 1985. Актер и режиссер Виктор Иванович Коршунов в своем кабинете, Москва.png
20. 1985. Актер и режиссер Виктор Иванович Коршунов в своем кабинете

21. 1985. Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого космонавта Юрия Гагарина,.png
21. 1985. Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого космонавта Юрия Гагарина

22. 1985. Детский портрет.png
22. 1985. Детский портрет

23. 1985. Композитор Александр Журбин, Москва.png
23. 1985. Композитор Александр Журбин, Москва

24. 1986. Аркадий Райкин.png
24. 1986. Аркадий Райкин

25. 1988. Славянский языческий обряд в Череповце, .png
25. 1988. Славянский языческий обряд в Череповце

26. 1989. Актер Малого театра Николай Александрович Анненков.png
26. 1989. Актер Малого театра Николай Александрович Анненков

27. 1989. Бывший узник Освенцима, Москва, 9 мая.png
27. 1989. Бывший узник Освенцима, Москва, 9 мая

28. 1989. Композитор Никита Богословский у себя дома.png
28. 1989. Композитор Никита Богословский у себя дома

29. 1989. Наталья Ильинична Сац, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Саца с театральной труппой у театра,.png
29. 1989. Наталья Ильинична Сац, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Саца с театральной труппой у театра

30. 1991. Иванов Иван Иванович, бывший солдат, ныне фермер, Псковская область.png
30. 1991. Иванов Иван Иванович, бывший солдат, ныне фермер, Псковская область

31. 1991. Композитор Микаэл Таривердиев, Москва.png
31. 1991. Композитор Микаэл Таривердиев

32. 1991. Поэт, актер и музыкант Михаил Иванович Ножкин в Москве.png
32. 1991. Поэт, актер и музыкант Михаил Иванович Ножкин

33. 1999. Художники-монументалисты Леонид Полищук и Светлана Щербина, Москва,.png
33. 1999. Художники-монументалисты Леонид Полищук и Светлана Щербина
Источник: https://humus.livejournal.com/8392019.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Окна Овертона или операция «Харассмент»
Бессмертный полк. Леонид Корнилов.
"Цвет нации" (Леонид Парфенов), 2014
К юбилею дорогого Леонида Ильича. Евгений Спицын
Леонид Ивашов: Польский премьер Бек был величайшим поклонником фюрера

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru