Портреты Леонида Лазарева
01. 1959. Пионерка
02. 1961. Актриса Ноябрина Викторовна Мордюкова, она же Нонна Мордюкова
03. 1963. Космонавт Герман Степанович Титов подписывает фотографии в Кремле
04. 1963. Поэт, писатель и музыкант Булат Шалвович Окуджава
05. 1972. Психолог и писатель Владимир Львович Леви
06. 1972. Игорь Бриль, джазовый музыкант.png” title=”06. 1972. Игорь Бриль, джазовый музыкант
07. 1972. Художница-керамист Татьяна Сергеевна Дунашова, Гжель
08. 1974. Химик-органик Борис Александрович Арбузов в Бутлеровской лаборатории, Казань
09. 1976. Художник Борис Федорович Шаляпин, сын известного оперного певца Федора Шаляпина
10. 1977. Актёр Николай Петрович Караченцов в Москве
11. 1978. Поэт и писатель Андрей Андреевич Вознесенский
12. 1978. Умма Муратовна, внучка аварского вождя Хаджи-Мурата
13. 1978. Эстрадная певица Клавдия Ивановна Шульженко
14. 1980. Гимнаст Николай Ефимович Андрианов, семикратный олимпийский чемпион, на тренировке, Москва
15. 1980. Актриса и модель Екатерина Борисовна Кмит
16. 1980. Московский школьник
17. 1982. Клоун
18. 1982. Поэт Михаил Дудин, Ленинград
19. 1984. Композитор Мурад Магомедович Кажлаев
20. 1985. Актер и режиссер Виктор Иванович Коршунов в своем кабинете
21. 1985. Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого космонавта Юрия Гагарина
22. 1985. Детский портрет
23. 1985. Композитор Александр Журбин, Москва
24. 1986. Аркадий Райкин
25. 1988. Славянский языческий обряд в Череповце
26. 1989. Актер Малого театра Николай Александрович Анненков
27. 1989. Бывший узник Освенцима, Москва, 9 мая
28. 1989. Композитор Никита Богословский у себя дома
29. 1989. Наталья Ильинична Сац, художественный руководитель Детского музыкального театра им. Саца с театральной труппой у театра
30. 1991. Иванов Иван Иванович, бывший солдат, ныне фермер, Псковская область
31. 1991. Композитор Микаэл Таривердиев
32. 1991. Поэт, актер и музыкант Михаил Иванович Ножкин
33. 1999. Художники-монументалисты Леонид Полищук и Светлана Щербина