Окна Овертона или операция «Харассмент»

Написав небольшую заметку о массовом демарше части российских СМИ, отказывающихся освещать работу Государственной Думы РФ, да и вообще находиться на территории данного учреждения пока по его коридорам бродит «великий и ужасный» Леонид Слуцкий, я в принципе не планировал возвращаться к данной теме в дальнейшем. Не потому, что она мне не интересна. Просто я всегда крайне негативно реагировал на подобные заказные атаки, осуществляемые «бескорыстными» журналистами и политиками. Грязно, мелко и очень не хочется участвовать в подобном, даже на стороне того, кто попал под пресс данной хорошо спланированной и грамотно реализуемой акции, которая призвана не только утопить Слуцкого как депутата и политика, но и подорвать авторитет Государственной Думы в целом.

Однако, в дальнейшем, получив отзывы моих читателей и углубившись в эту тему, я понял, что просто не имею права обойти ее стороной. И дело даже не в Слуцком, которого почему-то избрали сакральной жертвой, и даже не в имидже Государственной Думы РФ, который есть кому защищать и без меня. Дело в подмене определенных понятий и стереотипов, которая происходит на наших глазах, и происходит крайне стремительно. А пройти мимо подобного я себе позволить не могу.

Сегодня на территории нашей большой и многонациональной страны практически не осталось тех, кто хотя бы образно не представляет себе, что такое окна Овертона. Для тех, кто подзабыл, а особенно для тех, кто и не знал, напомню, что Джозеф П. Овертон показал, что для каждой из самых невозможных идей, в обществе существует так называемое «окно возможностей». В его пределах, идею могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно двигают, меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое», то есть совершенно чуждое общественной морали и полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика». Говоря коротко, если какую-либо идею крайне грамотно вынести на общественное обсуждение, то, в конце концов, общество можно убедить в ее рациональности, даже если изначально она была принята им в штыки. Это если своими словами.

Если с окнами Овертона все понятно, пример работы данной теории наглядно виден на популяризации однополых отношений, то при чем тут харассмент, Слуцкий, Государственная Дума и либеральные СМИ, ополчившиеся на депутата и аппарат Госдумы в целом? Начну издалека.

Когда некоторые время назад разразился скандал с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном, большинство россиян единодушно встали на сторону этого человека, чья вина в сексуальных домогательствах не может быть доказана в принципе, в связи с давностью описываемых событий. Более того, мы все, и представители шоу-бизнеса, и депутаты, и простые граждане были единодушны в том, что в России такого быть не может от слова совсем. Ну не понимаем мы, как можно лишить человека всех заслуг и статуса, сделав его изгоем, только после слов какой-то гражданки о том, что якобы двадцать лет назад он воспользовался ситуацией и сделал с ней нечто нехорошее!

Однако прошло несколько месяцев и практически те же самые люди, которые осуждали американскую ментальность, позволившую сломать карьеру успешному продюсеру лишь на основании слухов, домыслов и голословных обвинений, начали активно атаковать Леонида Слуцкого, который якобы делал журналисткам непристойные предложения. Заметьте, ни о каком насилии и принуждении речь не идет. Как не и идет и об интимной близости как таковой. Просто предложения мужчины в адрес женщины, не более. И вот, к своему удивлению, я увидел как то, что воспринималось нами как «немыслимое», стало не только «приемлемым», «разумным» и «популярным», но и приобрело статус «нормы», став в одно мгновение «политикой». Никогда не думал, что подобное возможно реализовать за каких-то два с небольшим месяца. Оказывается, все возможно, при наличии сильной и мотивированной команды. И такая команда подобралась в рекордно короткие сроки.

Кто же эти люди, линчующие Слуцкого и поставившие в крайне неудобное положение главный законодательный орган страны? Быть может это кристально чистые граждане, которых без преувеличения и сарказма можно назвать совестью нации? Отнюдь, это совсем не так. Компания подобралась еще та. Как говорят у нас в провинции, на некоторых «клейма негде ставить». Венедиктов, Канделаки, Чаплин, это если персонально, плюс десятки крайне противоречивых газет и изданий, которые не отличаются ни пророссийской позицией, ни относительной объективностью. И самое удивительное, что атака настолько дерзкая и спонтанная, что вся эта «группировка» даже не смогла продумать сколь-нибудь внятные условия, выполнение которых гарантирует возвращение «взбунтовавшихся» СМИ к освещению думской повестки. Слуцкий должен уйти из Госдумы. И все. Звучит как минимум абсурдно, особенно на фоне многочисленных заявлений о том, что ситуация, приписываемая Слуцкому, носит отнюдь не единичный характер и журналисты сплошь и рядом подвергаются «избыточному» вниманию со стороны политиков и депутатов. И вроде как, следуя опять же банальной логике нормального человека, нужно бороться не со Слуцким, а именно с явлением, мешающим осуществлять журналистам свою профессиональную деятельность. Но об этом ни слова. Никто не требует создать специальные, безопасные условия, которые бы позволили журналистам общаться с политиками без угрозы для своей чести и достоинства. Нужно просто убрать Леонида Слуцкого, и все сразу наладиться. А как быть, допустим, с Жириновским, который, по вашим же заявлениям, так же грешит «разнузданностью нравов»? Как быть с десятками других депутатов, которые, опять же по вашим словам, регулярно пытаются затащить журналистов и журналисток в какие-то «спецбани»? Подобный подход наглядно показывает нам всем, что в данной ситуации дело совсем не домогательствах, да и не в Слуцком в целом. На наших глазах отрабатывается система комплексного давления на органы власти, сопряженная с насаждением чуждых нам ценностей и моделей поведения. Кстати, удивительно, как в эту пеструю компанию попал единоросс Константин Затулин, который «забыв» о том, что данное издание было создано не без помощи средств Михаила Ходорковского и Бориса Зимина, активно дает интервью «Медузе», раскладывая жизненный путь своего коллеги и соратника буквально на молекулы. Удивительный выбор информационной площадки, особенно для единоросса. Нет, я конечно понимаю, что место председателя Комитета по международным делам, занимаемое Леонидом Слуцким, выглядит весьма заманчиво, но ведь должны же быть какие-то морально-этические рамки, не говоря уже даже о партийной дисциплине. Что дальше? Выступление в Сенате США? Пламенная речь о погрязших в харассменте российских политиках на трибуне ПАСЕ либо ООН? В принципе, для достижения цели любые средства хороши.

Я считаю, что Слуцкий должен уйти из Госдумы. Такую информационную акцию запустило уже упомянутое выше издание «Медуза». При этом авторы данной информационной атаки призывают принять в ней участие не только журналистов, как выяснилось, представителей самой опасной профессии, но и простых граждан, которым по умолчанию должны быть противны сексуальные домогательства как явление непонятное, но крайне опасное. Нужно всего лишь скопировать картинку на сайте издания и разместить у себя на странице. И все. Победа будет за нами. Хорошая конечно идея, рациональная. Я бы даже возможно присоединился к данному «флэшмобу», если бы не формулировка, которая меня слегка не устраивает. Почему бы не запустить акцию «Я считаю, что Венедиктов должен уйти из «Эхо Москвы»? Почему бы всем тем моралистам, которые активно атакуют Слуцкого, не вспомнить откровения Венедиктова о том, как будучи учителем в средней школе он периодически вступал в сексуальные контакты со своими ученицами? На минуточку, речь идет не о сомнительных предложениях, а о полноценном сексе с несовершеннолетними! Кто не в курсе, Венедиктов преподавал в школе историю, а значит, его жертвам вряд ли было больше 16 лет. По факту мы имеем «педофила» во главе достаточно крупного издания, которое в той или иной степени влияет на общественное мнение на территории РФ. «Сексуальные отношения между сотрудниками исключительно положительно влияют на рабочий процесс» – как вам цитата? Это тоже Венедиктов. В ходе интервью, данного им в недалеком прошлом Ксении Собчак, представлявшей журнал «GQ». В этом же интервью Венедиктов поведал, что он «и женился благодаря харассменту. Его будущая жена тоже на радио работала – а он к ней долго на производстве приставал». Как понять, что теперь позиция этого человека, пускавшегося в свое время во все тяжкие, так резко изменилась? Осознал, раскаялся и готов бороться против того, чем ранее активно занимался сам? Нет, Венедиктов однозначно должен уйти, хотя бы для того чтобы не портить имидж компании «Газпром-Медиа Холдинг», руководство которой вряд ли потерпит в качестве руководителя дочернего предприятия педофила и лицемера.

Я также считаю, что Тина Канделаки должна уйти с канала Матч-ТВ. Я помню ее громкую и излишне эмоциональную речь о том, что русских нет. Нет и все, и Россия это не страна русских. Но мы, русские, есть, и нас еще довольно много, и мы хотим, чтобы подобные философы не занимали посты руководителей государственных телеканалов, финансируемых с наших налоговых отчислений. И для меня, как и для миллионов и миллионов тех, кто не растерял свою русскость, кто помнит и чтит свою историю, это гораздо важней, чем общение Слуцкого с журналистами, в ходе которого он позволяет себе называть молодых и весьма привлекательных женщин «зайками и лапулями».

Я хочу чтобы ушел Всеволод Чаплин, который… Хотя нет, стоп, Чаплина уже давно ушли и он сейчас вряд ли стоит той бумаги, на которой о нем можно написать. Я много кого хотел бы видеть в разряде «бывших», но, увы, многие из тех, кто ежедневно отравляет наш общий воздух не то что не стремятся покинуть свои места, но еще и учат нас правильно жить, время от времени взывая к морали и обличая те пороки, в которых безнадежно погрязли сами.

Я сознательно не даю в этой публикации портрет Леонида Слуцкого, хотя и многие моменты его деятельности, работа в Крыму, Сирии и на площадках ПАСЕ, вызывают у меня искренне уважение. Нет, это статья не о нем. Это статья о том, как нас пытаются загнать в рамки, которые никогда не были свойственны нашему этносу. Рамки, которые жестко отделяют мужчин от женщин, ограничивая взаимную свободу в общении и посягающие на институт брака. В свое время мой отец проявлял избыточное внимание к моей матери, и даже, возможно, домогался до нее. В итоге на свет появился я. И эта история типичная. Каждый из нас является плодом повышенного внимания одного из наших родителей к другому. Да и непоколебимая Тина Канделаки тоже не может похвастаться тем, что вытесана из цельного куска гранита. У не тоже есть родители и в свое время кто-то из них послужил инициатором контакта, который в дальнейшем и привел к столь наглядному результату. Мужчины должны обращать внимание на женщин столь же активно, сколь и женщины должны привлекать к себе внимание мужчин. Это основное условие выживания любой нации. И когда нас пытаются отучить от подобного, мы должны как минимум задуматься, а как максимум всемерно отстоять свое право на выбор, свое право на нормальные гетеросексуальные отношения, которые невозможно построить, не делая предложения, кажущиеся сегодня некоторым представителям нашего социума сомнительными и даже неуместными.

Источник: voicesevas.ru