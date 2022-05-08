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Портреты Леонида Лазарева. Часть 2

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Портреты Леонида Лазарева. Часть 1

01.1957. Черниговский старец
01.1957. Черниговский старец

02. 1958. Балерина Галина Сергеевна Уланова.png
02. 1958. Балерина Галина Сергеевна Уланова

03. 1958. Писательница Анна Александровна Караваева.png
03. 1958. Писательница Анна Александровна Караваева

04. 1959. Марина Влади на кинофестивале.png
04. 1959. Марина Влади на кинофестивале

05. 1959. Марис Рудольфс Лиепа выступает в Театре Станиславского.png
05. 1959. Марис Рудольфс Лиепа выступает в Театре Станиславского

06. 1959. Нина Петровна Хрущева.png
06. 1959. Нина Петровна Хрущева

07. 1960. Клоун Олег Константинович Попов.png
07. 1960. Клоун Олег Константинович Попов

08. 1960. Балерина Ольга Васильевна Лепешинская.png
08. 1960. Балерина Ольга Васильевна Лепешинская

09. 1961. Юрий Гагарин на аэродроме Внуково, 14 апреля.png
09. 1961. Юрий Гагарин на аэродроме Внуково, 14 апреля

10. 1961. Юрий Гагарин с советским лидером Никитой Хрущевым в аэропорту Внуково в Москве после его успешного космического полета, 14 апреля.png
10. 1961. Юрий Гагарин с Никитой Хрущевым в аэропорту Внуково в Москве после его успешного космического полета, 14 апреля

11. 1961. Иннокентий Михайлович Смоктуновский.png
11. 1961. Иннокентий Михайлович Смоктуновский

12. 1962. Искусствовед Леонид Филиппович Волков-Ланнит,.png
12. 1962. Искусствовед Леонид Филиппович Волков-Ланнит

13. 1962. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович на открытии второго Международного конкурса Чайковского.png
13. 1962. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович на открытии второго Международного конкурса Чайковского

14. 1962. Виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович, композитор Вано Ильич Мурадели и скрипач Леонид Борисович Коган.png
14. 1962. Виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович, композитор Вано Ильич Мурадели и скрипач Леонид Борисович Коган

15. 1963. Даниил Яковлевич Черкес, художник-маринист, портретист, мастер натюрморта и пейзажа, плакатист. Художник-мультипликатор, стоял у истоков м…
15. 1963. Даниил Яковлевич Черкес, художник-маринист, портретист, мастер натюрморта и пейзажа, плакатист. Художник-мультипликатор, стоял у истоков мультипликационного кино

16. 1963. Кинорежиссер и сценарист Сергей Аполлинариевич Герасимов.png
16. 1963. Кинорежиссер и сценарист Сергей Аполлинариевич Герасимов

17. 1963. Кинорежиссер Лариса Ефимовна Шепитько.png
17. 1963. Кинорежиссер Лариса Ефимовна Шепитько

18. 1963. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский в Политехническом музее.png
18. 1963. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский в Политехническом музее.png” title=”18. 1963. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский в Политехническом музее

19. 1963. Поэт Евгений Александрович Евтушенко читает свои произведения в Политехническом музее.png
19. 1963. Поэт Евгений Александрович Евтушенко читает свои произведения в Политехническом музее.

20. 1964. Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак, Москва.png
20. 1964. Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак

21. 1964. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович.png
21. 1964. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович

22. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве.png
22. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве

23. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве.png
23. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве
Источник: https://humus.livejournal.com/8394171.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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