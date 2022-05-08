Портреты Леонида Лазарева. Часть 2
Портреты Леонида Лазарева. Часть 1
01.1957. Черниговский старец
02. 1958. Балерина Галина Сергеевна Уланова
03. 1958. Писательница Анна Александровна Караваева
04. 1959. Марина Влади на кинофестивале
05. 1959. Марис Рудольфс Лиепа выступает в Театре Станиславского
06. 1959. Нина Петровна Хрущева
07. 1960. Клоун Олег Константинович Попов
08. 1960. Балерина Ольга Васильевна Лепешинская
09. 1961. Юрий Гагарин на аэродроме Внуково, 14 апреля
10. 1961. Юрий Гагарин с Никитой Хрущевым в аэропорту Внуково в Москве после его успешного космического полета, 14 апреля
11. 1961. Иннокентий Михайлович Смоктуновский
12. 1962. Искусствовед Леонид Филиппович Волков-Ланнит
13. 1962. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович на открытии второго Международного конкурса Чайковского
14. 1962. Виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович, композитор Вано Ильич Мурадели и скрипач Леонид Борисович Коган
15. 1963. Даниил Яковлевич Черкес, художник-маринист, портретист, мастер натюрморта и пейзажа, плакатист. Художник-мультипликатор, стоял у истоков мультипликационного кино
16. 1963. Кинорежиссер и сценарист Сергей Аполлинариевич Герасимов
17. 1963. Кинорежиссер Лариса Ефимовна Шепитько
18. 1963. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский в Политехническом музее.png” title=”18. 1963. Поэт Андрей Андреевич Вознесенский в Политехническом музее
19. 1963. Поэт Евгений Александрович Евтушенко читает свои произведения в Политехническом музее.
20. 1964. Поэт и переводчик Самуил Яковлевич Маршак
21. 1964. Композитор и пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович
22. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве
23. 1964. Певец и актер Леонид Осипович Утесов во время репетиции в Театре Эстрады в Москве