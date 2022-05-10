Во время Первой мировой войны немецкий текстильный магнат Гюнтер Квандт заработал миллионы на поставках военного обмундирования и снаряжения армии Германской империи. Вскоре после той войны, когда в мире начался бум электрификации, он захватил контроль над одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторов. А еще через некоторое время он приобрел предприятия компании, которая являлась одним из основных производителей оружия и боеприпасов в Германии. Но это было только начало. Колоссальное богатство и власть Квандт получил благодаря своим сделкам с нацистами. (В настоящее время династия Квандтов контролирует автоконцерн BMW – Прим. ИноСМИ). История Квандта, рассказанная в книге Давида де Йонга (David de Jong) "Нацистские миллиардеры: темная история богатейших династий Германии", вызывает ужас и страх. Ибо речь идет об их бездушной погоне за прибылью и бесстыдном участии в порабощении и истреблении миллионов евреев.

Хорошо известно, что многие династические немецкие компании обязаны своим положением симпатиям к нацистам и даже умышленному участию в нацистском зле. Де Йонг расследовал историю пяти крупнейших промышленников, которые финансировали приход Адольфа Гитлера к власти, были замешаны в ужасных преступлениях и получили миллиарды от своих кровавых инвестиций. Это упомянутый Квандт, автопроизводитель Фердинанд Порше, Рихард Каселовски из группы компаний OetkerGroup (крупнейшая немецкая корпорация, занимавшаяся поставками продовольствия в действующую германскую армию в период Второй мировой войны – Прим. ИноСМИ), финансист Август фон Финк, и промышленник Фредерик Флик. В книге Йонга подробно описаны преступления этих немецких магнатов в пользу нацизма и послевоенные операции по их сокрытию. В ней также рассказывается, как они были фактически освобождены от всякой ответственности за совершенные преступления, потому что Запад нуждался в Германии как оплоте против России и ее восточноевропейских сателлитов.

Первые эпизоды сотрудничества Квандта с нацизмом относятся к началу 1920-х годов. Когда Квандт был в то время с визитом в США со своей женой Магдой, к ним подошел некто Курт Людке, ярый немецкий националист, собирающий средства для молодой, испытывающей нехватку денег Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Отвергнутый антисемитом Генри Фордом, он надеялся обратить Квандта на сторону национал-социалистов. Квандт был уклончив, но Магда склонялась в пользу нацистов. К тому времени, когда пара развелась в 1929 году с щедрым материальным возмещением для нее, она уже поддерживала активные контакты с немецкими национал-социалистами. Магда буквально проглотила книгу Гитлера "Майн кампф" и вступила в НСДАП, где работала на своего будущего мужа, Йозефа Геббельса, впоследствии начальника управления пропаганды нацистской партии. Квандт, остававшийся в дружеских отношениях с Магдой и Геббельсом, попал под их влияние. Как и многие в Германии после Первой мировой войны, он начал верить в том, что только евреи и коммунисты несут ответственность за все беды страны.

Вторая мировая война и зверства, совершенные Гитлером, вряд ли имели бы место без тех миллионов, которые Квандт и другие промышленники выделили на вооружение гитлеровских штурмовиков, которые и обеспечили ему победу на выборах в 1933 году. В свою очередь, эти промышленники-плутократы получили огромную прибыль, когда он начал войну в Европе. Ведь в гитлеровской армии возник ненасытный спрос на обмундирование, боеприпасы, истребители и аккумуляторные батареи для торпед и ракет. Те люди, которые финансировали приход Гитлера к власти, теперь продавали ему военное снаряжение и вооружения.

Квандт заполучил место в совете директоров Daimler-Benz в 1933 году и вскоре занялся, помимо текстиля, и производством оружия. Он стал ключевым поставщиком немецких ВВС – Люфтваффе. Автоинженер Порше, состоявший в частях СС, сразу же после избрания Гитлера телеграфировал фюреру, что он и его люди отдают "свою волю и способности в распоряжение немецкого народа". Его фирмы производили современные танки, ракеты Фау-1 и другие системы вооружения. В 1934 году Гитлер отдал ему контракт на разработку народного автомобиля — "Фольксваген". Август фон Финк, который приобрел финансовую империю, в которую входили банк Merck Finck и страховые компании Allianz и Munich Re, считал, что "бог послал фюрера, чтобы спасти немецкий народ". Каселовски, женившийся на овдовевшей невестке основателя группы Oetker Group и ставший исполнительным директором компании, имел портрет Гитлера в своем кабинете. Он дарил подписанные экземпляры "Майн кампф" новым сотрудникам. Компания была основным поставщиком продуктов питания для фронта. (Его пасынок, Рудольф Август Эеткер, руководивший компанией и сделавший ее имя нарицательным после смерти Каселовского во время авианалета 1944 года, был бывшим офицером СС и ярым нацистом). Фредерик Флинк нажился на поставках для нужд военной промышленности лучших сортов стали, приобрел несколько шахт и предприятий тяжелой промышленности и был ведущим производителем пулеметов в Рейхе.

Все пятеро сильно обогатились во время программы "ариизации", как назывался незаконный захват принадлежащих евреям предприятий с 1933 года до конца войны. Квандт расширил свой конгломерат, присвоив себе множество ценных еврейских предприятий. Порше приобрел акции своего еврейского соучредителя и главного инженера, которого обвинили в "расовом растлении" за то, что он встречался с нееврейкой. Фон Финк выступал за "постепенную расовую чистку торговли финансами (банковского дела), на которую так сильно влияет еврейский элемент". Он взял на себя управление берлинским банком Дрейфуса и некоторыми бизнес-империями Ротшильдов в Австрии. Финк регулярно грабил еврейских банкиров, занижая их активы, но после войны он осмеливался утверждать, что поступал добросовестно, чтобы защитить евреев от нацистов.

Пулеметный завод Флика был одним из многих предприятий, которые он отобрал у евреев. Рудольф Август Эеткер приобрел значительную коллекцию произведений искусства. В 2013 году в ходе публичной пропагандистской кампании группа Oetker Group опубликовала явно на заказ состряпанную переиначенную историю своих отношений с нацистами. В 2017 году компания даже объявила, что нанимает экспертов для изучения коллекции Oetker, якобы, чтобы вернуть украденные произведения искусства законным владельцам.

Все эти немецкие магнаты использовали рабский труд евреев и других заключенных. IG Farben, Siemens, Daimler-Benz, BMW, Krupp и другие компании, контролируемые Квандтом и Фликом, были крупнейшими пользователями подневольного труда, который становился доступным немецкому бизнесу по любому запросу в адрес властей Рейха. Компания OetkerGroup широко использовала рабский труд на своих фабриках. Порше использовал тысячи французских гражданских лиц и других заключенных в своем производственном комплексе Volkswagen. С июня 1941 года по мере развития войны ежемесячно Германия теряла 60 000 солдат. Их приходилось восполнять. В связи с образовавшейся нехваткой рабочей силы, уже в начале 1942 года нацистская Германия запустила крупнейшую в мире программу принудительного труда. Около 20 миллионов человек из 26 стран, подавляющее большинство из Польши и Советского Союза, были вынуждены работать на немецких заводах и в концентрационных лагерях. Американская работорговля, в ходе которой с 16 по 19 век в Америку было продано 12 миллионов африканских рабов, меркнет по сравнению с таким чудовищным предприятием.

Не менее 2,5 миллионов пленных и заключенных погибли от ужасающих условий труда и жизни. Их переводили из концлагерей в лагеря, построенные прямо возле заводов, где их избивали, держали впроголодь и заставляли работать в экстремальных погодных условиях. Работая с опасными и вредными материалами без всякой защиты, они отравлялись свинцом и получали сильнейшие ожоги. Если конечность такого несчастного попадала в механизм, выдергивали тело, оставляя ее в машине. Беременных женщин заставляли бросать своих детей при рождении и сразу после родов возвращаться к работе. Но расследователи нацистских военных преступлений никогда не фокусировали своего внимания на этом промышленном рабстве.

Могущественных промышленников обвинили в получении прибылей за счет связей с нацистами, но не в использовании рабского труда, и большинство из них провело в заключении не более нескольких лет. Джошия Дюбуа — ведущий адвокат по делу IB Farben на Нюрнбергском процессе, даже называл приговоры им "такими же мягкими, какие обычно выносятся воришкам – похитителям кур"". Самый большой срок, вынесенный на суде над IG Farben, например, был восемь лет тюрьмы (которые он отбыл полностью) Отто Амбросу, главе комитета по химическому оружию в военном министерстве и начальнику производства в концлагерях Буна-Моновиц и Освенцим. Флик получил семь лет в 1947 году, но был амнистирован в 1950 году. Управление стратегических служб (УСС), предшественник ЦРУ, следило за Квандтом с 1941 года и установило, что он разделяет "ответственность за формулирование и проведение нацистской экономической политики и экономической эксплуатации территорий, бывших подконтрольными Германии". Он находился под домашним арестом в течение двух лет, но был освобожден без предъявления обвинения в январе 1948 года. Порше был арестован в 1945 году французским послевоенным правительством, но его сыну удалось выкупить его свободу через 22 месяца.

С 1947 года после начала холодной войны, приоритеты президента Гарри Трумэна сместились с наказания Германии на обеспечение ее экономического восстановления. Американская оккупация уступила место немецкому самоуправлению. Подозреваемые в военных преступлениях и сочувствовавшие нацистам лица передавались немецким судам. Наказания были незначительными, потому что немцы не хотели судить соотечественников за то, чем они сами по существу занимались. Правда была принесена в жертву. Пока нацистские промышленники чистили свои архивы, США организовали серию актов помилования в 1950–1951 годах, в том числе в отношении Флика. Шла корейская война, поэтому Америке была нужна Германия и ее промышленность.

Пять немецких династий, упомянутых в книге, открыто признавались: да, они были восторженными нацистами, но… их заставили вступить в партию. Каселовски и Флик, например, как члены "Гиммлеровского кружка друзей", совершили поездку по Дахау и внесли свой вклад в его расистскую программу "Лебенсборн" (Lebensborn – "Источник жизни" или "Подари ребенка Гитлеру" – расистская программа по искусственному увеличению арийской расы за счет отъема у родителей "расово пригодных детей". Курировалась лично Гиммлером – Прим. Иносми). Тем не менее, все они избежали тяжелого наказания. А их наследники мало что сделали, чтобы признать преступления, стоящие за богатством их семейных кланов.

Де Йонг противопоставляет этому молчанию свое глубокое исследование.

(с) Джанет Леви

https://inosmi.ru/20220510/natsizm-254094908.html – цинк

https://www.americantinker.com/articles/2022/05/the_nazi_evil_behind_germanys_wealthiest_companies.html – оригинал на английском

