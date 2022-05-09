Праздник победителей
Сегодня день, когда мы празднуем День Победы, день, когда мы победили. День когда мы скорбим – 22 июня, день, когда на нас напали.
Проигравшие скорбят 8 мая. Да и в целом.
Сейчас, когда идет война с историческими эпигонами германского нацизма, ценность этого праздника только возрастает.
Наши предки сделали титаническую работу и разгромили германский нацизм. С их последышами предстоит разбираться нашим поколениям. Никто этого не сделает, кроме нас самих.
С праздником товарищи! С Днем Победы!
Наверное никто не удосужился посчитать количество людей на кладбищах и центральной площади.