Главная музыкальная тема фильма “Прохоровка. Люди, огонь и сталь”
Дорогие друзья!
Коллектив проекта “Прохоровка. Люди, огонь и сталь” поздравляет всех с днем Победы!
По предложению Михаила Костылева, автора музыки к нашему фильму, которое коллектив проекта единодушно поддержал, публикуем главную музыкальную тему “Огонь и сталь”.
Если кто-то еще не видел фрагмент фильма о событиях 5-го июля на южном фасе Курской дуги, настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться: https://youtu.be/MvQUKj5NceU
С праздником, товарищи! Победа будет за нами!
Композитор – Михаил Костылев
Партия гитары – Сергей Сбитнев
Подробнее о фильме:
https://tacticmedia.ru/prokhorovka/
Тизер фильма: https://youtu.be/iLBfOfJ9Qjg
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