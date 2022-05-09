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Главная музыкальная тема фильма “Прохоровка. Люди, огонь и сталь”

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Дорогие друзья!

Коллектив проекта “Прохоровка. Люди, огонь и сталь” поздравляет всех с днем Победы!

По предложению Михаила Костылева, автора музыки к нашему фильму, которое коллектив проекта единодушно поддержал, публикуем главную музыкальную тему “Огонь и сталь”.

Если кто-то еще не видел фрагмент фильма о событиях 5-го июля на южном фасе Курской дуги, настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться: https://youtu.be/MvQUKj5NceU

С праздником, товарищи! Победа будет за нами!

Композитор – Михаил Костылев
Партия гитары – Сергей Сбитнев

Подробнее о фильме:
https://tacticmedia.ru/prokhorovka/
Тизер фильма: https://youtu.be/iLBfOfJ9Qjg

Поддержать работу над фильмом:
https://sponsr.ru/tacticmedia/
https://tacticmedia.ru/donate/Prohorovka.php
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZGoDsZL_NoI
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