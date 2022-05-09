9 МАЯ. Бой за звание Человека!
9 Мая – особенный День.
Полную трансляцию смотрите по ссылке https://clck.ru/gvLo2
Это День Памяти наших Предков, который мы не вправе забывать!
Этот день живёт, и всегда будет жить в наших сердцах. Он выжжен пламенем боли от потерь близких и счастьем рождения, которое они нам подарили. Радостью Победы и встрече с оставшимися живыми Героями-участниками этой Великой Войны за наш с вами МИР!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#деньпобеды
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