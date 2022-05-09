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9 МАЯ. Бой за звание Человека!

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9 Мая – особенный День.
Полную трансляцию смотрите по ссылке https://clck.ru/gvLo2

Это День Памяти наших Предков, который мы не вправе забывать!

Этот день живёт, и всегда будет жить в наших сердцах. Он выжжен пламенем боли от потерь близких и счастьем рождения, которое они нам подарили. Радостью Победы и встрече с оставшимися живыми Героями-участниками этой Великой Войны за наш с вами МИР!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#деньпобеды
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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
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«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XpoJ_FoxPJ0
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