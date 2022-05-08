Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Встречи фронтовиков-однополчан Москве в День 25-летия Победы (1970)

50 0

О встречах в Москве в День 25-летия Победы над гитлеровской Германией бывших фронтовиков – однополчан.

ТО Экран 1970
Автор сценария – Андрей Добровольский
Режиссер – Андрей Добровольский
Оператор – Эдуард Москалев
Оператор – В. Гордеев
Оператор – Б. Киладзе
Оператор – Эдуард Буковский
Оператор – В. Суркин
Оператор – Д. Арцыбашев
Оператор – Геннадий Славщик

#деньпобеды #9мая #великаяотечественнаявойна #ВОВ #ветераны #ветеран #фронтовики

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Наши группы в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/gosteleradiofond
VK: https://vk.com/teleradiofond
ОK: https://ok.ru/group/54885780750586

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R0w1KpuygJ0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Славянске скончался фронтовик — автор знаменитого автографа на Рейхстаге (ФОТО)
Три самолета Анны Селивановой
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
Как готовят фальшивки о Великой Отечественной войне
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru