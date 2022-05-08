Встречи фронтовиков-однополчан Москве в День 25-летия Победы (1970)
О встречах в Москве в День 25-летия Победы над гитлеровской Германией бывших фронтовиков – однополчан.
ТО Экран 1970
Автор сценария – Андрей Добровольский
Режиссер – Андрей Добровольский
Оператор – Эдуард Москалев
Оператор – В. Гордеев
Оператор – Б. Киладзе
Оператор – Эдуард Буковский
Оператор – В. Суркин
Оператор – Д. Арцыбашев
Оператор – Геннадий Славщик
#деньпобеды #9мая #великаяотечественнаявойна #ВОВ #ветераны #ветеран #фронтовики
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